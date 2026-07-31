«Ничего подобного в России не находили»: в Онежском озере обнаружили клад XVIII века

На борту затонувшего судна обнаружили монеты 1746 года Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

Водолазы исследовали дно Онежского озера и обнаружили там несколько затонувших судов разных эпох. Самой впечатляющей и значимой находкой называют корабль, построенный в петровские времена. Это идеально сохранившийся парусник, возраст которого насчитывает без малого 300 лет. Но это еще не все открытия.

Как рассказали участники экспедиции нашим коллегам из «Фонтанки», за пять дней они 30 раз погружались в воду, чтобы обследовать объекты, находящиеся на глубинах от 12 до 41 метра. В общей сложности нашли семь затонувших судов, шесть из которых успели изучить. Но больше остальных их впечатлил парусник XVIII века длиной 19 метров и шириной 6 метров.

На борту парусника не обнаружили повреждений. Исследователи считают, что он затонул во время шторма Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

— По нашей информации, таких судов на данное время больше не сохранилось, поэтому поиски на дне Онеги и в архивах продолжаются, — рассказал один из участников экспедиции.

Установить приблизительный возраст судна помогла находка на его борту — три монеты 1746 года. Это период правления Елизаветы Петровны. Но исследователи уверены, что парусник всё же старше.

Все части корабля идеально сохранились за 300 лет Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

— Петр I активно продвигал этот тип для внутреннего судоходства. В 1702 году именно через это озеро прошла «Осударева дорога» — маршрут, по которому царь перетащил корабли с Белого моря через карельские леса к будущему Петербургу. Онежское озеро тогда было стратегической артерией войны со Швецией, — отметил участник экспедиции Станислав Трофимов в беседе с «Комсомольской правдой».

Исследователи добавляют: судно, скорее всего, — галиот, который использовался для торговых и военных целей.

— Ничего подобного в России не находили. В теории его можно поднять. Но к этому нужно подготовиться, сразу после подъема корпус нужно обработать специальным составом, а затем перевести в помещение с особыми условиями. Пока такого помещения нет. Да и в России никто ничего подобного никогда не делал, — рассказал Трофимов.

Под водой можно даже рассмотреть отдельные элементы парусника Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

Пока поднять галиот не представляется возможным, водолазы намерены и дальше погружаться к нему, чтобы обследовать палубу. Не исключено, что вскоре они установят название и судьбу корабля.

Да и в воде судно сохранилось идеально благодаря идеальным условиям Онежского озера. Низкая температура воды, слабая биологическая активность и отсутствие сильных течений буквально законсервировали парусник.