НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

 750мм 61%
Подробнее
5 Пробки
USD 79,86
EUR 90,88
Масштабные съемки
Бизнесмен потерял товар из-за БПЛА
Здесь был Пушкин
Отремонтируют разбитую дорогу
Вонь на Фрунзе
Вытащили детей из воды
Реставрируют исторический дом
Афиша на неделю
Страна и мир Подробности «Ничего подобного в России не находили»: в Онежском озере обнаружили клад XVIII века

«Ничего подобного в России не находили»: в Онежском озере обнаружили клад XVIII века

На дне Онеги оказался 300-летний корабль со старинными монетами

110
На борту затонувшего судна обнаружили монеты 1746 года | Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»На борту затонувшего судна обнаружили монеты 1746 года | Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

На борту затонувшего судна обнаружили монеты 1746 года

Источник:

подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

Водолазы исследовали дно Онежского озера и обнаружили там несколько затонувших судов разных эпох. Самой впечатляющей и значимой находкой называют корабль, построенный в петровские времена. Это идеально сохранившийся парусник, возраст которого насчитывает без малого 300 лет. Но это еще не все открытия.

Как рассказали участники экспедиции нашим коллегам из «Фонтанки», за пять дней они 30 раз погружались в воду, чтобы обследовать объекты, находящиеся на глубинах от 12 до 41 метра. В общей сложности нашли семь затонувших судов, шесть из которых успели изучить. Но больше остальных их впечатлил парусник XVIII века длиной 19 метров и шириной 6 метров.

На борту парусника не обнаружили повреждений. Исследователи считают, что он затонул во время шторма | Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»На борту парусника не обнаружили повреждений. Исследователи считают, что он затонул во время шторма | Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

На борту парусника не обнаружили повреждений. Исследователи считают, что он затонул во время шторма

Источник:

подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

— По нашей информации, таких судов на данное время больше не сохранилось, поэтому поиски на дне Онеги и в архивах продолжаются, — рассказал один из участников экспедиции.

Установить приблизительный возраст судна помогла находка на его борту — три монеты 1746 года. Это период правления Елизаветы Петровны. Но исследователи уверены, что парусник всё же старше.

Все части корабля идеально сохранились за 300 лет | Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»Все части корабля идеально сохранились за 300 лет | Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

Все части корабля идеально сохранились за 300 лет

Источник:

подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

— Петр I активно продвигал этот тип для внутреннего судоходства. В 1702 году именно через это озеро прошла «Осударева дорога» — маршрут, по которому царь перетащил корабли с Белого моря через карельские леса к будущему Петербургу. Онежское озеро тогда было стратегической артерией войны со Швецией, — отметил участник экспедиции Станислав Трофимов в беседе с «Комсомольской правдой».

Исследователи добавляют: судно, скорее всего, — галиот, который использовался для торговых и военных целей.

— Ничего подобного в России не находили. В теории его можно поднять. Но к этому нужно подготовиться, сразу после подъема корпус нужно обработать специальным составом, а затем перевести в помещение с особыми условиями. Пока такого помещения нет. Да и в России никто ничего подобного никогда не делал, — рассказал Трофимов.

Под водой можно даже рассмотреть отдельные элементы парусника | Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»Под водой можно даже рассмотреть отдельные элементы парусника | Источник: подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

Под водой можно даже рассмотреть отдельные элементы парусника

Источник:

подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

Пока поднять галиот не представляется возможным, водолазы намерены и дальше погружаться к нему, чтобы обследовать палубу. Не исключено, что вскоре они установят название и судьбу корабля.

Да и в воде судно сохранилось идеально благодаря идеальным условиям Онежского озера. Низкая температура воды, слабая биологическая активность и отсутствие сильных течений буквально законсервировали парусник.

Участники экспедиции сняли свою находку на видео

Источник:

подводный клуб «Диво», ДОСААФ России и компания «Морская геодезия»

ПО ТЕМЕ
Артем КузьминАртем Кузьмин
Артем Кузьмин
Руководитель отдела спорта
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Онежское озеро История Корабль Монета
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Рекомендуем