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Город Накрыла тьма: почему часть района Ярославля осталась без света

Накрыла тьма: почему часть района Ярославля осталась без света

Ответ «Ярэнерго»

2 432
В Брагине отключали свет | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ Брагине отключали свет | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Брагине отключали свет

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Вечером 5 мая часть домов в Дзержинском районе Ярославля осталась без света.

«У нас свет пропал примерно в 21:35 буквально на минуту, потом появился», — рассказала читательница 76.RU, живущая на улице Громова.

Но так повезло не всем. У части жителей электроэнергия отключилась на более длительный период — примерно от 40 минут до пары часов. Люди сообщали, что не было света на улицах Туманова, Панина, Бабича, Ленинградском проспекте.

В пресс-службе «Ярэнерго» пояснили, что причиной отключения стало технологическое нарушение.

«Специалисты филиала „Ярэнерго“ оперативно восстановили электроснабжение части потребителей в Дзержинском районе, произошедшее поздно вечером 5 мая. Энергетики оперативно выполнили переключение потребителей на резервные схемы электроснабжения и восстановили подачу электроэнергии. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме», — сообщили в компании.

Напомним, свет в Дзержинском районе также отключали 18 марта.

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Комментарии
18
Гость
6 мая, 19:35
А преждевременное отключение отопления в Ярославле? Губер приказал с 4 мая. Он нарушил давно известный закон: только после 5 дней. со средней температуры выше +8*.. В этот раз был теплым только один день.-3 мая.
Гость
6 мая, 18:26
ДЛя того и блокируют интернет чтобы не было возможности знать. Сейчас это электричество, потом вода. отопление.Давайте поднимем тост за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
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Гость
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