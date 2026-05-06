Накрыла тьма: почему часть района Ярославля осталась без света

«У нас свет пропал примерно в 21:35 буквально на минуту, потом появился», — рассказала читательница 76.RU, живущая на улице Громова.

Но так повезло не всем. У части жителей электроэнергия отключилась на более длительный период — примерно от 40 минут до пары часов. Люди сообщали, что не было света на улицах Туманова, Панина, Бабича, Ленинградском проспекте.