Накрыла тьма: почему часть района Ярославля осталась без света

Вечером 5 мая часть домов в Дзержинском районе Ярославля осталась без света.
«У нас свет пропал примерно в 21:35 буквально на минуту, потом появился», — рассказала читательница 76.RU, живущая на улице Громова.
Но так повезло не всем. У части жителей электроэнергия отключилась на более длительный период — примерно от 40 минут до пары часов. Люди сообщали, что не было света на улицах Туманова, Панина, Бабича, Ленинградском проспекте.
В пресс-службе «Ярэнерго» пояснили, что причиной отключения стало технологическое нарушение.
«Специалисты филиала „Ярэнерго“ оперативно восстановили электроснабжение части потребителей в Дзержинском районе, произошедшее поздно вечером 5 мая. Энергетики оперативно выполнили переключение потребителей на резервные схемы электроснабжения и восстановили подачу электроэнергии. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме», — сообщили в компании.
Напомним, свет в Дзержинском районе также отключали 18 марта.