Научил любить Ярославль: кто такой Ян Левин и что сейчас с его наследием

Во-первых, Ян — ярославец Источник: Ян Левин / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пять лет назад ушёл из жизни известный ярославский ресторатор, путешественник и краевед Ян Левин. Ему было 39 лет, жизнь Яна забрал коронавирус. Но память о нем в городе только крепнет. Книга его авторства «100 деталей Ярославля» входит в топ рекомендаций от экскурсоводов о том, что увезти с собой на память из города.

Он был бизнесменом, коллекционером, историком и писателем, который любил город, и лучше других видел грани и уникальность Ярославля.

Этот текст о том, кто такой Ян Левин, и как он вписал себя в современную историю города.

Чем известен Ян Левин

Ян родился в семье художников Александра и Любови Левиных. Детство провёл в Мурманске и Ярославле.

Предпринимательский дух был у Яна с детства: первые сделки проводил еще пацаненком на рынке в Заволжском районе. Уже после 30 лет Ян открыл в Ярославле заведения «Пинта» (2014 год), «Хмель и Гриль» (2015 год), «Брюгге» (2016 год). До 2026 года не дожил только бар-магазин «Пинта», из-за того, что историческое здание, где он располагался, выставили на продажу.

Помимо Ярославля бизнесмен открывал рестораны в Иванове, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Сочи и Праге.

В каждом из заведений были свои особенности и детали. Например, около «Пинты» в 2019 году Ян установил забавный памятник потерянному айфону, который прохожие первое время пытались поднять с земли. Это был не единственный такой объект: на улице Собинова прикрепили потерянный бумажник. А на улице Революционной вывесили памятную доску «На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло». Ян Левин верил, что чем больше подобных памятников в городе — тем лучше.

По мнению бизнесмена и краеведа, интересных деталей в городе должно быть больше. Похоже, к его мыслям прислушались, спустя десятилетие Источник: Ян Левин / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Запрос на досуг, на развлечения, на общение дикий, потому как человек всё-таки — существо стадное, социальное, его тянет к себе подобным. Стоило на безжизненной, малолюдной, плиточно-фонарной Стрелке создать яркую, интересную, безопасную точку притяжения, и, пусть на один день, но этот своеобразный цвет города выполз из своих нор, покинул свои комфортные маленькие мирки», — писал Ян Левин в своих колонках.

Он запомнился жителям не только как предприниматель, но и как знаток города. Ян проводил экскурсии и помогал развивать музей «Мой любимый мишка».

Книги про Ярославль

Но было дело, в котором Ян Левин совместил и свои знания о городе, и любовь к мелочам. В 2009 году он написал книгу «100 деталей Ярославля», в которой собрал маленькие символы и элементы эпох на городских улицах. Бывший губернатор Дмитрий Миронов после смерти Яна Левина обещал сохранить детали, которые появились в городе благодаря Яну. Однако некоторые из них время всё же не пощадило, но другие до сих пор можно встретить в городе.

Кроме того, Ян написал и другие книги: «К Последнему Морю!», «Охота за страховыми досками» и «14 японских кораблей, или Приключения расторопных ярославцев на рубеже эпох». А также издал книгу для себя с собственными постами из соцсетей.

Эту книгу предприниматель не планировал издавать широким тиражом Источник: Ян Левин / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Перечитываешь свои мысли начала или середины года — как и не мое, как и не со мной. Но переход из одного состояния в другое, в общем-то, и есть одна из отличительных черт, характеризующих смену эпох. Дети вырастут, прочитают, скажут: ну папка, ну дает!», — написал в 2020-м Ян.

Боролся за актерский квартал

Краевед жил в исторической части города Источник: Ян Левин / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как краевед и большой любитель Ярославля Ян жил в историческом доме сам и боролся за сохранение так называемого «актерского квартала». Это серия двух- и трехэтажных домов на улице Чайковского в Ярославле, построенных в 1948–1950 годах товариществом «Художник».

Почему квартал — актерский Узнать В коммуналках «Актерского квартала» жили люди разных профессий: строители, кондукторы, художники и другие. По соседству с ними — сотрудники театра, в том числе народные артисты Наталия Терентьева, Сергей Тихонов, директор театра Василий Топтыгин (возглавлял Волковский с 1942 по 1965 годы. — Прим. ред.), Феликс Раздьяконов, заслуженный художник Александр Левитан. Именно из-за этого квартал получил такое название. Также в одном из домов ансамбля (на улице Чайковского, № 12а) с 2012 по 2020 годы жил и боролся за сохранение зданий краевед и бизнесмен Ян Левин.



В 2019 году один из тех самых домиков для актеров выкупила предпринимательница Людмила Кукушкина. Спустя три года на фасаде появилась табличка с объявлением о начале капительного ремонта. Сначала рабочие выбили у здания окна, а после приступили к сносу стен. Тогда-то градозащитники забили тревогу.

Что произошло с Яном Левиным

В 2021 году мир переживал второй год коронавируса. Ян тогда отправился в Санкт-Петербург. В мае он заболел коронавирусом — болезнь сожрала его за неделю.

26 мая 2021 года Яна забрали в больницу, с 28 мая он лежал в реанимации. Бизнесмен умер 30 мая в петербургской больнице.

В тот же день бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования, а после него Анатолий Лисицын предложил увековечить имя Яна, добавив в соцсетях, что «писавший историю Ярославля должен быть непременно в неё вписан». Не забыл о нём и бывший мэр города Владимир Волков — 2 июня заседание в муниципалитете началось с минуты молчания в память о бизнесмене и писателе.

Похоронили Яна Левина в Ярославле, на Леонтьевском кладбище. Отпевание и прощание проходило 4 июня 2021 года в Успенском соборе, куда пришли сотни человек. Служба началась в 10 утра, и закончилась аплодисментами в честь Яна.

После смерти ярославца многие предлагали помощь его маме — Любови Левиной. Но она отказалась, предложив другую идею: создать фонд имени Яна Левина.

— Мне самой деньги не нужны (я давно привыкла обходиться малым). Но вдруг подумалось о создании некоего культурного фонда имени Яна Левина. Думаю, ему бы понравилась эта идея, — написала тогда в соцсетях Любовь.

Ян с мамой Источник: Любовь Левина / vk.com

И благодаря этой идее многое из наследия Яна Левина сохранилось.

Что сейчас с наследием Яна Левина

Фонд его имени был основан в феврале 2022 года. Его учредителем стала жена писателя — Дарья Левина, ей помогали друзья и партнёры Яна. Они провели выставку «Факел Просвещения», напечатали старые книги. Усилиями фонда вышла вторая часть «100 деталей Ярославля», в которую вписали детали от ярославцев.

Заведения «Брюгге» и «Хмель и Гриль» продолжают работать и сейчас, они входят в сеть ресторанов «Pinta family». Сама «Пинта» закрылась в ноябре 2025 года, а памятник упавшему айфону, что был рядом с ней, пообещали перенести. В то же ноябре команда открыла новое заведение — тратторию «La Gatta Nera», которое находится на Первомайском бульваре.

Книги Яна Левина можно приобрести магазине «Моя прелесть», который также при жизни основал бизнесмен. Это и сувенирная, и антикварная лавка в одном месте.