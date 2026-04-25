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Город Обзор Изразцы, шоколад и медведики: какой сувенир привезти из Ярославля туристу — обзор

Изразцы, шоколад и медведики: какой сувенир привезти из Ярославля туристу — обзор

Публикуем список по советам городских гидов

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Что купить в Ярославле туристу&nbsp;— обзор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто купить в Ярославле туристу&nbsp;— обзор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что купить в Ярославле туристу — обзор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С наступлением теплого сезона появляется желание путешествовать и узнавать историю разных городов. Ваш выбор пал на Ярославль? Прекрасно! Прогулявшись по его историческим улочкам и познакомившись с достопримечательностями, вам точно захочется увезти частичку города с собой.

Мы пообщались с гидами и узнали, что можно приобрести в Ярославле на долгую память о поездке. В этой подборке — семь самых знаковых сувениров.

Ярославская майолика

Ярославскую майолику можно разглядывать бесконечно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославскую майолику можно разглядывать бесконечно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославскую майолику можно разглядывать бесконечно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские изразцы, выполненные в технике майолики, — одно из главных достояний региона. Именно такими украшены местные храмы XVII века, например, церковь Иоанна Предтечи, церковь Ильи Пророка и церковь Богоявления.

Изразец представляет собой керамическую плитку, одна из сторон которой имеет объемный узор. На маленьких квадратиках в основном изображают птиц, мифологических персонажей. С помощью выпуклых краев изразец вставляется в стену и дополняет его архитектуру.

Майолика — разновидность керамических изделий из легкоплавкой цветной глины, отличающаяся покрытием не одним, а двумя слоями глазури с добавлением окиси олова. Технику обычно применяют для предметов декора (вазы, скульптуры, фигурки), посуды (кружки, тарелки) и оформления зданий.

Стоимость изразцов варьируется в зависимости от места покупки и размера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтоимость изразцов варьируется в зависимости от места покупки и размера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоимость изразцов варьируется в зависимости от места покупки и размера

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Поначалу орнамент на керамической плитке ярославцы заимствовали у москвичей. Однако позже придумали свой прием. К моменту возведения церкви Иоанна Предтечи мастера стали выставлять изразцы на уголок, получалась форма ромба. Новшество прозвали «ярославской строчкой», после строительства церкви оно разлетелось по всей России.

Прием «ярославской строчки» визуально удлиняет храм | Источник: Роман Киселев / 76.RUПрием «ярославской строчки» визуально удлиняет храм | Источник: Роман Киселев / 76.RU

Прием «ярославской строчки» визуально удлиняет храм

Источник:

Роман Киселев / 76.RU

<p>Екатерина Павлинова</p><p>Екатерина Павлинова</p>

В качестве сувениров изразцы обычно приобретают для своих каминов, кухонного интерьера, украшения зеркал и прочего. У кого на что фантазии хватит. В Ярославле можно сходить на мастер-класс и забрать изразец, сделанный собственными руками.

Екатерина Павлинова

историк, гид по Ярославлю

Помимо изразцов, в технике майолика в Ярославле можно приобрести известные ярославские елочные игрушки, фигурки из мультфильмов детства, картины. И всё это расписывается мастерами вручную.

Фигурки из эмали

Фигурки окрашены эмалью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФигурки окрашены эмалью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фигурки окрашены эмалью

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один интересный факт о Ярославле: здесь находится единственный в России музей эмальерного искусства «Эмалис». Создан он был художником Александром Карихом в 1992 году. С тех пор музей не остается без внимания туристов и самих горожан.

В «Эмалисе» можно познакомиться с техникой горячей эмали и самому изготовить украшение, картину или фигурку.

Эмаль представляет собой непрозрачную разновидность глазури, которую используют для маскировки цвета керамики. Сама эмаль окрашивается окисями металлов в красный, желтый, зеленый, синий, черный и белый.

Стоимость сувениров из эмали начинается от нескольких сотен рублей и доходит десятков тысяч рублей, если речь идет о картине, созданной в этой технике.

Шоколад, пряники и сыры

Среди съедобных гостинцев в Ярославле славятся местные сладости и сыры.

<p>Анна Сурикова</p><p>Анна Сурикова</p>

Ярославцы всегда были сладкоежками и чаевниками. Обычно к трапезе подавали ароматные пряники, такие сейчас в городе продают в пряничных мастерских. Советую попробовать с плодово-ягодной начинкой или вареной сгущенкой.

Анна Сурикова

гид по Ярославлю
Пряники продаются разных размеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПряники продаются разных размеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пряники продаются разных размеров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Начинки&nbsp;— сладкие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНачинки&nbsp;— сладкие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Начинки — сладкие

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие туристы не обходят стороной известный ярославский шоколад от фирмы «Собрание». Фабрика является преемником дореволюционного кондитерского завода «Г. Бельфор», основанного в 1881 году.

Помимо шоколада, фабрика изготавливает конфеты, кофе, чай и цикорий. Одним из самых популярных продуктов фирмы можно выделить шоколадные плитки «Bucheron».

<p>Екатерина Павлинова</p><p>Екатерина Павлинова</p>

Известный «Bucheron» продается не только у нас в городе, поэтому в качестве сувенира советую присмотреться к шоколаду под названием «ЯР».

Екатерина Павлинова

историк, гид по Ярославлю
Известный в России шоколад производят в ярославском селе Варегово | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUИзвестный в России шоколад производят в ярославском селе Варегово | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Известный в России шоколад производят в ярославском селе Варегово

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Также в городе много сырных лавок. Продукт производят по всей Ярославской области: в Угличе, Ростове Великом, Данилове и на местных фермах. На прилавках рынков можно найти и выдержанный сыр — гурманам точно понравится.

Сыры ярославского производства можно найти в сувенирных лавках | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUСыры ярославского производства можно найти в сувенирных лавках | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Сыры ярославского производства можно найти в сувенирных лавках

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Алкогольная продукция

На прилавках сувенирных лавок можно найти много чего интересного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа прилавках сувенирных лавок можно найти много чего интересного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На прилавках сувенирных лавок можно найти много чего интересного

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не менее популярна среди ярославских сувениров алкогольная продукция. Дело в том, что в Ярославле действуют два крупных производства: ликеро-водочное и пивоваренное.

Среди туристов спросом пользуется водка от местного ликеро-водочного завода. Однако, помимо этого, фабрика производит джин, настойки и наливки. Кроме того, у завода есть собственная сувенирная продукция — штофы.

Штофом называют старинную русскую меру объема жидкости. Использовалась при измерении количества винно-водочной продукции. Стандартный штоф включал в себя около 1,2 литра. Штофы бывают разные: классические (четырехгранные, с прямоугольным дном и вытянутым узким горлышком), фигурные (в виде фляг, бочонков и прочего) и декоративные (напоминает статуэтку и обычно используется для украшения интерьера).

Штоф в виде традиционного символа города&nbsp;— медведя | Источник: Ярославский ликеро-водочный завод / yalvz.ruШтоф в виде традиционного символа города&nbsp;— медведя | Источник: Ярославский ликеро-водочный завод / yalvz.ru
Есть фигурки с изображением самого Ярославля | Источник: Ярославский ликеро-водочный завод / yalvz.ruЕсть фигурки с изображением самого Ярославля | Источник: Ярославский ликеро-водочный завод / yalvz.ru

Ярославский пивоваренный завод, соответственно, славится своим пивом, на фабрике производят около 40 сортов. Есть как алкогольная, так и безалкогольная продукция. Гиды советуют обратить внимание на региональные бренды, они идеально подойдут в качестве сувенира.

<p>Екатерина Павлинова</p><p>Екатерина Павлинова</p>

Также в ярославском «Шале на чердаке» туристы могут приобрести алкогольные джемы, произведенные по уникальному рецепту. Помимо этого, есть ярославские сбитни, медовухи и бальзамы от производства «ЯрМедок». Их красивые бутылки есть во многих сувенирных лавках.

Екатерина Павлинова

историк, гид по Ярославлю
Красивая баночка станет отличным сувениром из Ярославля | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUКрасивая баночка станет отличным сувениром из Ярославля | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU
Хотели бы попробовать пивной джем? | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUХотели бы попробовать пивной джем? | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU
Есть и безалкогольные джемы | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUЕсть и безалкогольные джемы | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU
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Найдутся напитки для сладкого сна, бодрости и крепких нервов | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUНайдутся напитки для сладкого сна, бодрости и крепких нервов | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Валенки

Для тех, кто любит быть в тепле, на ярославской валяной фабрике найдется обувь на любой вкус и цвет. Завод производит не только валенки, но и домашние тапки, стельки и сувенирную продукцию в виде мини-валенка.

ООО «Ярославская фабрика валяной обуви» было образовано в Ярославле в июне 1997 года, однако само производство имеет 123-летнюю историю.

Цены на обувь от фабрики приятно удивляют | Источник: Ярославская фабрика валяной обуви / yfvo.ruЦены на обувь от фабрики приятно удивляют | Источник: Ярославская фабрика валяной обуви / yfvo.ru

Цены на обувь от фабрики приятно удивляют

Источник:

Ярославская фабрика валяной обуви / yfvo.ru

Можно приобрести мини-валенок в качестве сувенира | Источник: Ярославская фабрика валяной обуви / yfvo.ruМожно приобрести мини-валенок в качестве сувенира | Источник: Ярославская фабрика валяной обуви / yfvo.ru

Можно приобрести мини-валенок в качестве сувенира

Источник:

Ярославская фабрика валяной обуви / yfvo.ru

Книги

Истории Ярославля посвящено много краеведческих трудов. Книга о городе в качестве сувенира идеально подойдет тем, кто хочет углубиться в тайны прошлого и найти разгадки на современных улицах столицы Золотого Кольца.

— Советую приобрести книгу Яна Левина «100 деталей Ярославля» (18+). Интересно, непосредственно и ярко раскрываются факты через детали города, — посоветовала экскурсовод Анна Сурикова.

<p>Анна Сурикова</p><p>Анна Сурикова</p>

Не менее хорош роман «Ярославль. 40 тысяч слов о любви» (16+) от Антона Голицына. Так романтично о городе еще никто не писал!

Анна Сурикова

гид по Ярославлю

Медведики

Каких только медведей не встретишь в Ярославле… | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКаких только медведей не встретишь в Ярославле… | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каких только медведей не встретишь в Ярославле…

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И как уехать из Ярославля, не прикупив себе одного из медведиков? Символ города можно встретить из керамики, он может быть вязаный или плюшевый и даже съедобный. Медведей интегрируют в блокноты и ёлочные игрушки, магниты, печатают на футболках и кружках. Останется лишь выбрать своего!

Вязаный мишка украсит интерьер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВязаный мишка украсит интерьер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вязаный мишка украсит интерьер

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведи повсюду | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUМедведи повсюду | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Медведи повсюду

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Приобретали когда-нибудь сувениры в Ярославле?

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Ранее мы рассказывали, куда в Ярославле можно сходить со своей второй половинкой. Узнайте топ самых романтичных мест города.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
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Комментарии
7
Гость
25 апреля, 22:04
Смотриш на это дешевое убожество и диву даешся -как быстро деградирует Ярославль.
Гость
25 апреля, 17:32
Все фабрики и заводы продали, о чем можно тут говорить, если все золотое кольцо продано Москвичам и не понятно кому, своим подчинённым которые открывают рестораны,
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Гость
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