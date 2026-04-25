Изразцы, шоколад и медведики: какой сувенир привезти из Ярославля туристу — обзор

С наступлением теплого сезона появляется желание путешествовать и узнавать историю разных городов. Ваш выбор пал на Ярославль? Прекрасно! Прогулявшись по его историческим улочкам и познакомившись с достопримечательностями, вам точно захочется увезти частичку города с собой.
Мы пообщались с гидами и узнали, что можно приобрести в Ярославле на долгую память о поездке. В этой подборке — семь самых знаковых сувениров.
Ярославская майолика
Ярославские изразцы, выполненные в технике майолики, — одно из главных достояний региона. Именно такими украшены местные храмы XVII века, например, церковь Иоанна Предтечи, церковь Ильи Пророка и церковь Богоявления.
Изразец представляет собой керамическую плитку, одна из сторон которой имеет объемный узор. На маленьких квадратиках в основном изображают птиц, мифологических персонажей. С помощью выпуклых краев изразец вставляется в стену и дополняет его архитектуру.
Майолика — разновидность керамических изделий из легкоплавкой цветной глины, отличающаяся покрытием не одним, а двумя слоями глазури с добавлением окиси олова. Технику обычно применяют для предметов декора (вазы, скульптуры, фигурки), посуды (кружки, тарелки) и оформления зданий.
Поначалу орнамент на керамической плитке ярославцы заимствовали у москвичей. Однако позже придумали свой прием. К моменту возведения церкви Иоанна Предтечи мастера стали выставлять изразцы на уголок, получалась форма ромба. Новшество прозвали «ярославской строчкой», после строительства церкви оно разлетелось по всей России.
В качестве сувениров изразцы обычно приобретают для своих каминов, кухонного интерьера, украшения зеркал и прочего. У кого на что фантазии хватит. В Ярославле можно сходить на мастер-класс и забрать изразец, сделанный собственными руками.
Помимо изразцов, в технике майолика в Ярославле можно приобрести известные ярославские елочные игрушки, фигурки из мультфильмов детства, картины. И всё это расписывается мастерами вручную.
Фигурки из эмали
Еще один интересный факт о Ярославле: здесь находится единственный в России музей эмальерного искусства «Эмалис». Создан он был художником Александром Карихом в 1992 году. С тех пор музей не остается без внимания туристов и самих горожан.
В «Эмалисе» можно познакомиться с техникой горячей эмали и самому изготовить украшение, картину или фигурку.
Эмаль представляет собой непрозрачную разновидность глазури, которую используют для маскировки цвета керамики. Сама эмаль окрашивается окисями металлов в красный, желтый, зеленый, синий, черный и белый.
Стоимость сувениров из эмали начинается от нескольких сотен рублей и доходит десятков тысяч рублей, если речь идет о картине, созданной в этой технике.
Шоколад, пряники и сыры
Среди съедобных гостинцев в Ярославле славятся местные сладости и сыры.
Ярославцы всегда были сладкоежками и чаевниками. Обычно к трапезе подавали ароматные пряники, такие сейчас в городе продают в пряничных мастерских. Советую попробовать с плодово-ягодной начинкой или вареной сгущенкой.
Многие туристы не обходят стороной известный ярославский шоколад от фирмы «Собрание». Фабрика является преемником дореволюционного кондитерского завода «Г. Бельфор», основанного в 1881 году.
Помимо шоколада, фабрика изготавливает конфеты, кофе, чай и цикорий. Одним из самых популярных продуктов фирмы можно выделить шоколадные плитки «Bucheron».
Известный «Bucheron» продается не только у нас в городе, поэтому в качестве сувенира советую присмотреться к шоколаду под названием «ЯР».
Также в городе много сырных лавок. Продукт производят по всей Ярославской области: в Угличе, Ростове Великом, Данилове и на местных фермах. На прилавках рынков можно найти и выдержанный сыр — гурманам точно понравится.
Алкогольная продукция
Не менее популярна среди ярославских сувениров алкогольная продукция. Дело в том, что в Ярославле действуют два крупных производства: ликеро-водочное и пивоваренное.
Среди туристов спросом пользуется водка от местного ликеро-водочного завода. Однако, помимо этого, фабрика производит джин, настойки и наливки. Кроме того, у завода есть собственная сувенирная продукция — штофы.
Штофом называют старинную русскую меру объема жидкости. Использовалась при измерении количества винно-водочной продукции. Стандартный штоф включал в себя около 1,2 литра. Штофы бывают разные: классические (четырехгранные, с прямоугольным дном и вытянутым узким горлышком), фигурные (в виде фляг, бочонков и прочего) и декоративные (напоминает статуэтку и обычно используется для украшения интерьера).
Ярославский пивоваренный завод, соответственно, славится своим пивом, на фабрике производят около 40 сортов. Есть как алкогольная, так и безалкогольная продукция. Гиды советуют обратить внимание на региональные бренды, они идеально подойдут в качестве сувенира.
Также в ярославском «Шале на чердаке» туристы могут приобрести алкогольные джемы, произведенные по уникальному рецепту. Помимо этого, есть ярославские сбитни, медовухи и бальзамы от производства «ЯрМедок». Их красивые бутылки есть во многих сувенирных лавках.
Валенки
Для тех, кто любит быть в тепле, на ярославской валяной фабрике найдется обувь на любой вкус и цвет. Завод производит не только валенки, но и домашние тапки, стельки и сувенирную продукцию в виде мини-валенка.
ООО «Ярославская фабрика валяной обуви» было образовано в Ярославле в июне 1997 года, однако само производство имеет 123-летнюю историю.
Книги
Истории Ярославля посвящено много краеведческих трудов. Книга о городе в качестве сувенира идеально подойдет тем, кто хочет углубиться в тайны прошлого и найти разгадки на современных улицах столицы Золотого Кольца.
— Советую приобрести книгу Яна Левина «100 деталей Ярославля» (18+). Интересно, непосредственно и ярко раскрываются факты через детали города, — посоветовала экскурсовод Анна Сурикова.
Не менее хорош роман «Ярославль. 40 тысяч слов о любви» (16+) от Антона Голицына. Так романтично о городе еще никто не писал!
Медведики
И как уехать из Ярославля, не прикупив себе одного из медведиков? Символ города можно встретить из керамики, он может быть вязаный или плюшевый и даже съедобный. Медведей интегрируют в блокноты и ёлочные игрушки, магниты, печатают на футболках и кружках. Останется лишь выбрать своего!
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