Город За театром в центре Ярославля открылось новое заведение. Фото

За театром в центре Ярославля открылось новое заведение. Фото

В меню — итальянская кухня

866
В Ярославле за Волковским театром открылось новое заведение | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Ярославле за Волковским театром открылось новое заведение | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле за Волковским театром открылось новое заведение

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле в здании бывшего ресторана «Сквер 20/11» открылось новое заведение — траттория «La Gatta Nera» от команды Pinta Family. Заведение начало работу 25 ноября.

В меню представлены несколько десятков итальянских блюд. К примеру, лазанья Болоньезе за 620 рублей, ризотто с морепродуктами за 860 рублей, котолетта, или отбивная из свинины в панировке с гарниром из свежих овощей и молодого картофеля, за 490 рублей, пасты в зависимости от наполнения — от 280 до 850 рублей, разнообразная пицца по стоимости от 390 до 890 рублей.

Траттория — тип итальянского ресторана с блюдами домашней кухней.

Заведение изменилось в размерах | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЗаведение изменилось в размерах | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Заведение изменилось в размерах

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Напомним, «Сквер 20/11» на Первомайском бульваре закрылся после пожара в октябре 2023 года. Поздним вечером пьяный экс-депутат Дмитрий Соколов поджег веранду ресторана с помощью бутылок с горючим. В пожаре пострадала одна из посетительниц, у нее остались ожоги на спине, руках и ногах. Мы восстанавливали хронику событий рокового вечера в этом материале.

В феврале 2025 года, спустя два года после пожара, на месте веранды началось новое строительство. Через пару месяцев мэрия потребовала остановить работы. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля Денис Пуговишников тогда сообщал, что стройка на месте сгоревшей веранды самовольная, поскольку документы на земельный участок не оформлялись, разрешений на возведение временных сооружений также в мэрии не выдавалось.

В итоге директора компании-арендатора «Верона» оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную реконструкцию веранды, потребовав разобрать часть конструкций.

ООО «Верона» было образовано в январе 2024 года, зарегистрировано в Ярославле по адресу Первомайский бульвар, 5, где и располагается кафе. По данным сервиса «Контур. Фокус», директором фирмы является Александр Конуркин. Он же директор ресторана «Брюгге», владелец и директор ООО «Пинтанов». Владельцы ООО «Верона» — Александр Конуркин, а также бизнесмены Светлана Климовицкая, Денис Киселев, ООО «Монори групп» (учредитель Евгений Рыжкин).

По данным на январь 2025 года, ресторан «Сквер 20/10» работал как юрлицо ООО «Инвест-Фуд», его фактическим владельцем, по данным прокуратуры, являлся бизнесмен Леонид Климовицкий.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
13
Гость
56 минут
У нас же запретили названия на английском. Вывески заставляли менять. И почему траттория, а не трактир или харчевня? Старинные русские названия!
Гость
1 час
новый петушатник ярославля
Читать все комментарии
Гость
