За театром в центре Ярославля открылось новое заведение. Фото

В меню представлены несколько десятков итальянских блюд. К примеру, лазанья Болоньезе за 620 рублей, ризотто с морепродуктами за 860 рублей, котолетта, или отбивная из свинины в панировке с гарниром из свежих овощей и молодого картофеля, за 490 рублей, пасты в зависимости от наполнения — от 280 до 850 рублей, разнообразная пицца по стоимости от 390 до 890 рублей.

Напомним, «Сквер 20/11» на Первомайском бульваре закрылся после пожара в октябре 2023 года. Поздним вечером пьяный экс-депутат Дмитрий Соколов поджег веранду ресторана с помощью бутылок с горючим. В пожаре пострадала одна из посетительниц, у нее остались ожоги на спине, руках и ногах. Мы восстанавливали хронику событий рокового вечера в этом материале.

В феврале 2025 года, спустя два года после пожара, на месте веранды началось новое строительство. Через пару месяцев мэрия потребовала остановить работы. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля Денис Пуговишников тогда сообщал, что стройка на месте сгоревшей веранды самовольная, поскольку документы на земельный участок не оформлялись, разрешений на возведение временных сооружений также в мэрии не выдавалось.

В итоге директора компании-арендатора «Верона» оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную реконструкцию веранды, потребовав разобрать часть конструкций.