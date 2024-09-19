Срок — два года: в Ярославле собираются продать дом с легендарной «Пинтой» и часть купеческой усадьбы

В Ярославле выставят на торги два исторических дома Источник: Yandex.ru/maps, Елена Вахрушева











В Ярославле собираются выставить на продажу два исторических здания — дом № 8 на Советской улице, где расположен бар «Пинта», и дом № 5 в Советском переулке. Данное предложение мэрии 18 сентября поддержал муниципалитет города.

Бар «Пинта» открыл в Ярославле в 2014 году ярославский бизнесмен, ресторатор и краевед Ян Левин. Заведение прославилось в городе и за его пределами из-за необычного арт-объекта — шуточного памятника «потерянному» айфону.

В доме № 8, который ранее был жилым, сейчас все помещения переведены в статус нежилых. В городском комитете по управлению муниципальным имуществом отметили, что сейчас согласно технической документации здание является двухэтажным с цокольным этажом. Часть площадей на цокольном этаже находится в частной собственности. Остальные помещения на цокольном, первом и втором этажах общей площадью 833,4 квадратных метра принадлежат городу.

— Все площади, находящиеся в собственности Ярославля, подлежат включению в прогнозный план приватизации, — пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников.

Это здание на Советской улице собираются продать Источник: Yandex.ru/maps











Сам дом № 8 на Советской улице имеет богатую историю. Он является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой Н. А. Супонева». Считается, что построено здание было в 1780 году. В акте государственной историко-культурной экспертизы, составленном экспертом Марией Стовичек, указано, что раньше на месте дома стояли деревянные дома мещан. В 1979 году участок был предоставлен заседателю верхнего земского суда майору Николаю Авдеевичу Супоневу под строительство каменного трехэтажного дома. Затем владельцем здания была семья коллежского асессора Дмитрия Соболева, жена и дети брата купца Сорокина. В 1897 году здание было куплено Ярославской духовной консисторией. На первом этаже дома размещались торговая лавка по продаже свечей, склад, на втором этаже — канцелярия свечного завода, на третьем — квартира заведующего. В 1919 году дом муниципализировали. В течение ХХ века здание использовалось под жилой дом, в нем располагались коммунальные квартиры.

Трехэтажный дом № 5 в Советском переулке — объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских» (северный флигель). Здание продается целиком. Его площадь составляет 992,1 кв. м.

И этот дом в Советском переулке пустят с молотка Источник: Елена Вахрушева











По данным туристско-информационного центра Ярославля, дом был построен на рубеже XVIII–XIX вв., принадлежал купцам Матвеевским. Считается, что усадьба была первой постройкой в городе в стиле строгого классицизма. Она состояла из главного дома с мезонином и двух боковых флигелей. В 1805–1807 годах здесь располагалось Демидовское училище высших наук. В 1911–1913 годах в одной из квартир усадьбы (по некоторым данным, в доме № 16 на площади Челюскинцев) жила семья инженера Петра Орлова, который участвовал в возведении железнодорожного моста через Волгу. Его дочь впоследствии стала знаменитой артисткой и певицей, звездой Советского Союза Любовью Орловой. В 1919 году усадьбу Матвеевских национализировали и превратили в обыкновенные жилые квартиры.

Сейчас здание имеет статус нежилого. В 2023 году его уже пытались продать. Даже нашелся покупатель, который готов был заплатить за объект 47,8 миллиона рублей. Однако один из участников аукциона оспорил решение аукционной комиссии. В итоге здание выставят на торги вновь.