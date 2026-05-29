Город Ярославский экс-депутат заплатит 3,5 млн рублей за крупные взятки: подробности

О решении суда сообщили в областной прокуратуре

В Ярославле вступило в силу решение о взыскании 3,5 млн рублей с Евгения Мясникова

В Ярославле вступило в силу решение Кировского районного суда о взыскании с экс-депутата муниципалитета штрафа в размере 3,5 миллионов рублей за взятки. Об этом 29 мая сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о 52-летнем Евгении Мясникове — бывшем директоре городского АО «Волна». Сейчас он находится в заключении. Еще в 2022 году он оказался в центре коррупционного скандала. В 2023 тогдашнего депутата «Единой России» приговорили к шести с половиной годам заключения по нескольким коррупционным статей.

По информации сервиса «Контур.Фокус», АО «Волна» было зарегистрировано в 2018 году. Предприятие занимается организацией деятельности муниципальных бань, обслуживанием котельного оборудования и даже оказывает услуги по обслуживанию охранной и пожарной сигнализации. Сейчас организация находится под управлением муниципального АО «Вознесенский» (директор — Егор Поспелов). Выручка АО «Волна» в 2025 году составила 21,2 миллиона (чистая прибыль — 2 тысячи рублей), АО «Вознесенский» — 70,5 миллиона (чистая прибыль 13 миллионов).

Евгений Мясников родился 16 ноября 1973 года в Ярославле. В 1997 году окончил ЯГПУ имени К. Д. Ушинского по специальности «учитель географии». В 2002 году окончил Академию предпринимательства при правительстве Москвы по специальности «экономист-международник».

По информации источника 76.RU, в 2020 году мэрия решила продать бани арендаторам. Бывший на тот момент директор АО «Волна» Мясников брал взятки за то, чтобы имущество выставлялось на продажу по заниженной цене.

В итоге в 2022-ом вся правда вскрылась и началась проверка. В мае 2023-го Дзержинский суд признан виновным Мясникова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») — 2 эпизода, ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки в крупном размере»).

Депутатом муниципалитета Мясников был с 2012 года, избравшись в шестой, а затем в седьмой созыв. Свою карьеру планировал строить в «Единой России». Однако после задержания депутата, партия приостановила его членство.

После вынесения приговора отбывать наказание депутат был обязан в колонии строгого режима. Помимо тюремного заключения экс-депутат по решению суда должен был выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, Мясникова лишили права в течение семи лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на государственной и муниципальной службе.

Алёна Троицкая
Гость
59 минут
типичный депутат «Единой России», ничего нового
Гость
16 минут
Опасная эта профессия - депутат.
