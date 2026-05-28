Город Недовольных больше, чем ожидалось: власти озвучили результаты опросов ярославцев об услугах ЖКХ

В правительстве признали, что рассчитывали на другое

Ярославцы оказались менее довольны услугами ЖКХ, чем ожидали власти

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы оказались менее довольны уровнем жилищно-коммунальных услуг, чем рассчитывали власти. Данные опросов показали, что доля жителей, удовлетворенных качеством ЖКУ, в 2025 году составила 69,72%. По планам правительства, должно было быть 72%.

«Низкое общественное мнение связано с высоким процентом износа сетей и технологическими нарушениями в их работе», — сообщил 28 мая на заседании Ярославской областной Думы министр экономического развития Ярославской области Роман Шувалов.

Депутат Елена Кузнецова поинтересовалась, как правительство собирается исправлять ситуацию.

«В настоящий момент нами привлекаются денежные средства по всем возможным федеральным программам — и казначейские инфраструктурные кредиты, и программа модернизации коммунальной инфраструктуры, и списание двух третей бюджетных кредитов. Все это расписано на цикл до 2030 года. Это и средства помощи, которую вы как представители законодательной ветви власти выделили на финансирование мероприятий по финансовому оздоровлению „Яроблводоканала“. Все эти источники будут направляться на те цели, которые приведут к увеличению удовлетворенности граждан качеством коммунальных услуг», — ответил Роман Шувалов.

Напомним, в Ярославле самыми изношенными считаются тепловые сети. Срок их службы превышен в среднем в два раза. При этом средств нам необходимые объем ремонтов недостаточно.

По информации ТГК-2, в мае 2026 года после гидравлических испытаний на сетях от Тенинской водогрейной котельной и Ярославской ТЭЦ-2 выявлено более ста дефектов. Из-за этого жители части домов в центре и Дзержинском районе продолжают сидеть без горячей воды.

А вы какую оценку поставите качеству жилищно-коммунальных услуг в Ярославской области?

5
4
3
2
1
Своим мнением поделюсь в комментариях
Екатерина Лещенкова
Гость
1 час
Ярославцы опять подвели свои власти. Не выполнили план по уровню удовлетворённости. Не оправдали оказанное доверие. Стыдно должно быть, граждане! Ох как стыдно!
Гость
1 час
Управляющие компании не имеют своих работников Нанимают сторонние организации с низким качеством работ и завышеным сметам Отсюда все беды Старосты домов как правили пожилые люди плохо разбирающиеся в эксплуатации жилого фонда повлиять на это не могут Еще лет пятнадцать такого управления и ремонтировать будет нечего
