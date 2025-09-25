Отключение отопления, снижение качества воды: в Ярославле срок службы теплосетей превышен в два раза

В Ярославле теплотрубы сильно изношены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле срок службы теплосетей просрочен в среднем в два раза. Об этом 25 сентября на заседании комитета по ЖКХ и энергетике Ярославской областной Думы сообщил руководитель Ярославских тепловых сетей ТГК-2 Михаил Абабков. Он озвучил, что по нормативам срок службы сетей составляет 25 лет, а по факту в Ярославле — уже 49 лет.

«Сети отработали в два раза больше положенного», — заключил Михаил Абабков.

При этом инвестиции ТГК-2 в ремонты сетей составляют 200 миллионов рублей в год. Это позволяет менять 0,6-0,7% от общей протяженности сетей. А чтобы хотя бы не допускать увеличения срока службы сетей нужно менять минимум 4% в год.

«Чтобы обновить все сети в цифрах прошлого года, надо было примерно 13 миллиардов, чтобы не было сетей, которым больше 35 лет. А вообще минимальная сумма в год должна быть около миллиарда рублей, то есть в пять раз больше, чем есть сейчас», — отметил Михаил Абабков.

Из-за недостаточного количества ремонтов в десятки раз выросло количество дефектов.

«Для понимания, 10-15 лет назад в Ярославле было 200 дефектов в год. В 2024 году мы устранили 1030 дефектов. На сегодняшний день, у нас 800 дефектов с начала года. Любой дефект в летний период — это ухудшение качества воды: нет температуры, нет параметров по химсоставу. В зимний период — это отключение и снижение температуры внутри помещения. Если раньше зимой отключения были штучны — условно 15 за всю зиму, то прошлой зимой их было около 300», — отметил Абабков.