Что посмотреть в Ярославле за один день — топ-5 нетипичных мест от экскурсовода

Куда сходить в Ярославле за один день — 5 мест от экскурсовода

Теплая погода — отличный повод для путешествий. И для этого необязательно уезжать куда-то за пределы района. Не знаете, как спланировать свой отдых в Ярославле, но хочется успеть всё? Специально для вас мы собрали топ-5 знаковых мест в городе, которые можно обойти за один день. Выбрать самые интересные корреспонденту 76.RU помогла ярославский экскурсовод Анна Сурикова.

Звонница в самом центре

Высота смотровой площадки — 32 метра

Знакомство с Ярославлем экскурсовод предлагает начать с исторического места — Спасо-Преображенского монастыря, который был основан в далеком XVI веке, еще при Иване Грозном.

В первоначальном виде звонница имела два яруса, к началу XIX века достроили третий с классической ротондой-беседкой и готическими шпилями, украшенными звёздами.

— На высоте 32 метров открывается прекрасная панорама города. Звонница — идеальное место, чтобы сделать фотографии и начать свое путешествие, — рассказала Анна Сурикова.

Подъем на звонницу платный. Взрослый билет обойдется в 300 рублей, льготный (студенты и пенсионеры) — 200, детский — 150 рублей. Звонница работает ежедневно с 09:30 до 21:00 (в пятницу и субботу до 22:00).

Адрес: Богоявленская площадь, 25, корпус 9.

Улица Салтыкова-Щедрина

На пересечении Салтыкова-Щедрина и Республиканской красуется здание бывшего епархиального Ионафановского училища для девушек, а ныне — главный корпус Ярославского педагогического университета

Улица Салтыкова-Щедрина считается центральной в Ярославле, находится в буферной зоне ЮНЕСКО как выдающийся пример градостроительной реформы Екатерины II, развернутой в масштабах всей России в 1763 году. Здания по улице (дома № 7, 9, 11) были построены в XVIII–XIX веках и сейчас признаны памятниками архитектуры.

В прошлом улица сменила аж три названия. Сначала была Никитской, по расположенной на ней церкви великомученика Никиты. Далее «Большой Рыбинской» по одноименному городу области Рыбинску, в 1924 году улицу стали называть Университетской. Нынешнее наименование появилось только в 1939-м в честь 50-летия смерти русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина.

По Салтыкова-Щедрина можно прогуляться, ощутить тишину и атмосферу старого города. Уютные дворики, архитектурные детали и современные граффити соединяются все в одном месте. Анна Сурикова экскурсовод

А у этого дома снимали одну из сцен сериала «Мосгаз»

Также на улице расположен дом известных ярославских купцов Приваловых, которые занимались торговым делом и содержанием доходных домов. Здание было построено в начале XX века в сочетании модерна и неоклассицизма.

— Дом был дополнен модной в то время деталью — высокой аркой. И при прохождении через нее возникает ощущение, что ты не в Ярославле, а где-нибудь в Петербурге. Кстати, именно в этом дворе снимали одну из сцен сериала «Мосгаз», — рассказала экскурсовод.

«Мосгаз» (18+) — российский детективный сериал о первом официально признанном в СССР серийном маньяке. Впервые киноленту зрители увидели в 2012 году, на данный момент существует 11 сезонов.

Творческое пространство «Юник»

Внимание туристов обязательно привлечет творческое пространство «Юник». Там можно выпить кофе, посетить интересные лекции и полюбоваться творчеством ярославских художников.

«Юник» — объединение уличных художников в Ярославле, в числе их работ — муралы ко Дню Победы в разных районах города, организация и проведение фестивалей стрит-арт-искусства. Мы публиковали работы художников в этом материале.

В «Юник» можно отдохнуть за чашечкой кофе

Арт-площадка располагается в историческом памятнике XX века «Дом жилой Ионафановского училища». До «Юника» его стены повидали многое.

Само здание построили в 1903 году по проекту архитектора Александра Никифорова. Объект культурного наследия выполнен в «кирпичном» стиле, появившемся в ярославской архитектуре на рубеже XIX–ХХ веков. Отличительные особенности фасада — декор, а именно кирпичные элементы. После Октябрьской революции здание муниципализировали, адаптировав под жилье. В середине 1920-х одноэтажный дом отдали педагогическому институту. Как позже в здании появился «Юник», можно прочитать в нашем репортаже.

Сейчас в арт-площадке находятся мастерские художников. Рядом размещаются коммерческие помещения — магазины винтажной посуды и предметов для дома.

«Юник» располагается по адресу улица Салтыкова-Щедрина, 3. В будни пространство работает с 08:00 до 21:00, в выходные — с 09:00 до 21:00.

Ярославский планетарий

В планетарии проводят много разных мероприятий

Культурно-просветительский центр имени Валентины Терешковой назван в честь первой женщины, полетевшей в космос, неспроста. Знаменитая «Чайка» родилась в Ярославской области в деревне Большое Масленниково. Ее жизнь тесно связана и с Ярославлем: здесь она ходила в школу, пошла на первую работу, здесь прошла ее юность.

В народе комплекс называют планетарием. Внутри — много просветительских и развлекательных мероприятий для всей семьи. Например, Музей истории космонавтики, астрономическая обсерватория, звездный зал и даже 5D-аттракцион.

Где находится Центр имени Терешковой в Ярославле: улица Чайковского, 3.

Район с народным названием

Район, который хранит память о советских временах

«Пятерка» — жилой район в центре Ярославля. На первый взгляд его улочки кажутся ничем не примечательными для туристов, однако это совсем не так!

Именно с «Пятерки» началась масштабная застройка Ярославля хрущевками. Панелек появлялось всё больше, благодаря чему тысячи ярославцев смогли купить свое жилье. Подробнее, как складывался облик района, можно прочитать тут.

— Название «Пятерка» часто вызывает у туристов недоумение и вопросы. Ответ довольно прост. В 1950-х годах трамвай № 5 пользовался спросом у жителей. В честь него и назвали, — рассказала экскурсовод.

Получается, народное название стало «официальным». Анна Сурикова экскурсовод

Любителям панелек точно зайдет! Кстати, для таких эстетов мы ведем сюжет «Панельная душа», в котором показываем панельные районы Ярославля.

Начинайте прогулку по улице Чкалова, затем двигайтесь к улицам Белинского и Карла Либкнехта.

Кстати, в этих дворах проходили съемки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (6+). Изначально сериал о «казанском феномене» должны были снимать в Татарстане, однако местные власти оказались недовольны. Так режиссер Жора Крыжовников приехал вместе со съемочной группой в Ярославль. Съемки в нашем городе обошлись дешевле и удобнее по организации — из-за близости Москвы и работы с местными киностудиями.