НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

с-з.

 750мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,49
EUR 88,53
Автобус сбил девушку
Репортаж с Перекопа
Какие новостройки будут дорожать
Убил кошку
Здесь был Пушкин
Украли скульптуру
Пострадали от пожара
Кассиры АЗС — о водителях
Деревня у свалки
Страна и мир Атаки БПЛА Обзор Поможет обычный скотч. Спасатели рассказали, как защитить дом во время атак БПЛА

Поможет обычный скотч. Спасатели рассказали, как защитить дом во время атак БПЛА

Публикуем информацию от МЧС

125
Чем оклеить окна, чтобы защититься от осколков | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЧем оклеить окна, чтобы защититься от осколков | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Чем оклеить окна, чтобы защититься от осколков

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

За последний месяц совершено множество массированных атак украинскими БПЛА в разных городах и регионах страны.

Часто ударная волна при детонации беспилотника может разбить стекло, осколки летят внутрь. Чтобы обезопасить себя, на окна можно установить спецзащиту. Подробнее об этом нашим коллегам из 76.RU рассказали в МЧС Ярославской области.

Как защитить дом от БПЛА

«На разрушение остекления в жилых и промышленных зданиях влияет давление во фронте воздушной ударной волны, величина которой, в свою очередь, зависит от величины заряда и расстояния от эпицентра взрыва. Жалюзи и шторы не обеспечивают защиту от осколков», — рассказали в региональном МЧС.

Больше рисков налеты представляют для верхних этажей зданий. Но спасатели отметили, что даже для первых этажей допзащита будет не лишней.

Собрали полезную информацию в карточке | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСобрали полезную информацию в карточке | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Собрали полезную информацию в карточке

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Бронепленка

Действенным вариантом считается оклейка стекол бронепленкой. Она может предотвратить разрушение и удержать осколки на месте, не давая им разлететься по комнате. При выборе бронепленки стоит обратить внимание на ее плотность (толщину). Это один из главных факторов, определяющих защиту.

«Чем толще пленка, тем выше ее способность поглощать энергию удара и удерживать осколки. Однако с увеличением толщины могут появляться оптические искажения и снижаться светопропускание», — объяснили в ведомстве.

Стоимость: около 1000 рублей за отрез 60 см на 152 см.

Скотч или лента

Есть вариант защититься от осколков и при помощи обычного скотча. Для этого покупать особых материалов не нужно, но и стопроцентной безопасности такой способ не гарантирует.

«Оклейка окна скотчем крест-накрест может сократить разлет крупных осколков стекла, но в то же время не обеспечит защиту от поражающих элементов», — отметили в региональном МЧС.

Стоимость: около 300–400 рублей за моток.

Противоосколочные панели

На окна также можно установить противоосколочные панели или повесить специальные баллистические шторы. При ударной волне противоосколочная штора оградит от разлетевшегося стекла.

Спасатели отметили, что в настоящее время разработаны различные средства инженерной защиты от осколков. Например, дополнительно можно купить противоосколочные одеяла.

Стоимость: цены варьируются от 10 000 до 40 000 рублей.

Как установить защиту на окна

Как обозначили сотрудники ведомства, в их задачи не входит установка защиты на окна зданий. Сделать это можно самостоятельно либо обратиться в организации, предлагающие такие услуги.

При планировании усиления конструктивных элементов зданий и сооружений рекомендуется руководствоваться разделом 8 ГОСТ Р 42.4.16 — 2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2023 г. № 1470-ст.

Ранее мы публиковали памятку, в которой указано, что делать во время атак БПЛА и как узнать адреса укрытий.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Атака БПЛА Окно Защита
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 минуты
Конечно, можно даже скотчем. Соседи у нас так сделали на лоджии. Вот думаю тоже что ли наклеить.
Гость
3 минуты
Мы бронепленку наклеили. У нас два окна только. Не сильно дорого вышло
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем