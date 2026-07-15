В столице прошел масштабный костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!»: яркие фото

Фестиваль организовал Шкулев Холдинг совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Источник: предоставлено организатором

12 июля на территории пляжа № 3 в Серебряном Бору прошел масштабный костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!». Мероприятие состоялось в рамках празднования проекта «Лето в Москве». Наши коллеги из MSK1.RU показали и рассказали, что там происходило.

Участники подошли к созданию образов с большой фантазией. На воде можно было увидеть Красную королеву из «Алисы в Стране чудес», Розу из «Титаника», Царевну-Лебедь, космонавтов, ангелов, принцесс, пчел, пиратов, эльфов и многих других персонажей.

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Для гостей подготовили насыщенную фестивальную программу. На главной сцене прошли зажигательное барабанное шоу Антона Трифа, выступления ярких артистов — певицы NOLA, Маши Кольцовой, MALINOVSKAYAЯ, VENERA, KALVADOS, а также Антона Токарева, чей мощный и узнаваемый голос стал одним из главных акцентов вечера. Музыкальную атмосферу дополнили специальный летний DJ-сет от Радио ENERGY и эффектные DJ TWINS. Ведущим на главной сцене был Иван Павлов, который традиционно ведет еще один сап-фестиваль Шкулев Холдинг в Санкт-Петербурге «Фонтанка САП».

Перед стартом большого заплыва участники присоединились к разминке от социального проекта «Команда звёздного десанта». Зарядку провели триатлет, кандидат медицинских наук Павел Королёв, телеведущая Первого канала, тревел-журналист и популяризатор здорового образа жизни Ирина Пудова, а также олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, пятикратная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Марина Голядкина.

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Отдельное пространство для семей с детьми подготовило медиа для родителей Parents.ru. В течение дня в детской зоне работала отдельная сцена, проходили творческие мастер-классы, игры и выступления юных артистов. Кроме этого, маленьких гостей и их родителей угощали сладкой ватой.

На сцене выступили Алина Стильняха — блогер-миллионник, певица, участница проекта «Чадо из ада» и ведущая шоу «Стильно и точка», Милана Учайкина — лидер хит-парада ТОП-20 Детского радио и исполнительница хита «Девчачий чат», Алиса Тока — ведущая RU.TV Kids, певица и блогер, Мария Титова — артист, блогер и модель с аудиторией более 1,5 млн подписчиков, амбассадор канала RU.TV Kids, певица и блогер Алиса Буслова, а также актер и ведущий на CTC kids Ярик Матвеев.

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

«ФиксиПарк» организовал развлекательные активности, шатер Hobby Games предложил настольные игры, Центр бразильских искусств Никиты Беленького провел мастер-класс по капоэйре под барабаны. Совместно с родителями гости могли пройти мастер-класс «Моя семья», принять участие в танцевальном флешмобе и анимации от парка TeikaBoom. Благодаря Московскому планетарию гости узнали, как устроена атмосфера Земли, создавали открытку «Фазы Луны», участвовали в викторине и искали ответы на вопросы о звездах и небе. Агентство «Легендарное событие», которое организует мероприятия любого формата и масштаба, подготовило мастер-класс по декорированию очков, игры на логику и ярких ростовых кукол!

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Также были показаны мультфильмы от телеканала «МУЛЬТ». Партнер фестиваля — бренд функционального мороженого «АйсКро» — угощал участников мороженым без сахара с витамином D3 и коллагеном.

Ведущими детской развлекательной программы стали ÁARPI и Алина Панкеева.

Одним из центральных событий фестиваля стал конкурс костюмов, для которого организаторы подготовили 11 номинаций. Приз в номинации «Герой большого города по версии MSK1.ru» получили девушки в образах собак-космонавтов Белки и Стрелки. Победительницей в номинации «Лучший морской образ» от Москвариума стала участница в костюме медузы, а семья в образах героев мультфильма «Три кота» выиграла приз в номинации «Это любовь на воде».

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Победителей конкурса наградили ценными подарками от партнеров фестиваля. Среди призов — наушники, вертикальный пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+, VIP-билет в «Москвариум» на четырех человек, сапборд от клуба любителей SUP-серфинга «САПКЛАБ», а также сертификат на отдых в Palmira Istra Resort. Новый пятизвездочный загородный курорт сети Palmira Hotels откроется летом 2026 года на берегу Истринского водохранилища и объединит семейный отдых с пляжем, ресторанами, спа-центром и детской инфраструктурой, а также отдельное пространство для уединенного отдыха и восстановления. Премиальный бренд профессионального ухода за кожей Elemis подготовил подарочные наборы для женщин из трех средств (Бальзам для умывания Роза Про-Коллаген, Тонизирующий мист Про-Коллаген, Крем для лица Морские Водоросли Про-Коллаген) и наборы для мужчин из пяти средств (Пенящийся гель для бритья Ледяная свежесть, Тоник для комбинированной кожи Лаванда, Увлажняющий крем после бритья Daily MoistureBoost, Крем для лица Морские водоросли Про-Коллаген для мужчин).

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

«Мы последовательно превращаем акваторию Москвы-реки в полноценное пространство для досуга, где каждый может найти занятие по душе. Сап-заплывы объединяют людей, дарят эмоции и уже успели стать доброй московской традицией. Мы видим, что с каждым годом интерес к таким мероприятиям только растет», — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Особое внимание было уделено безопасности участников. На протяжении всего мероприятия на воде и на берегу дежурили спасатели и бригады скорой помощи.

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

В создании программы и тематических пространств фестиваля приняли участие партнеры мероприятия.

Генеральным партнером выступила сеть магазинов «ДИКСИ». На площадке бренда гости могли принять участие в розыгрыше призов, попробовать бесплатный бодрящий кофе, взять бутылочку воды собственной торговой марки ДИКСИ «Первым делом» и другие напитки, угоститься фруктами и снеками.

Генеральный информационный партнер MSK1.RU освещал главные события фестиваля и публиковал яркие фотографии участников, необычные костюмы и самые запоминающиеся моменты праздника.

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Для отдыха гостей ВкусВилл подготовил пляжную зону, где можно было сделать паузу после заплыва, почувствовать атмосферу летнего отпуска и попробовать вкусное мороженое.

Партнером фестиваля выступил журнал «Вокруг света», в зоне которого можно было сделать крутые фото на память, а также познакомиться с тем, что в 2026 году издание отмечает 165-летие. На протяжении более полутора веков издание рассказывает о путешествиях, истории, научных открытиях, выдающихся людях и удивительных уголках планеты.

Одной из ключевых точек для участников стал САП-СПОТ от Яндекс Еды. Перед заплывом здесь помогали подготовить и подкачать доски, а также дополнить образы яркими деталями и блеском. После финиша гости могли оставить сапборды в специально отведённом месте и отдохнуть в специальной зоне.

Партнёром фестиваля стал «Москвариум» — один из крупнейших центров океанографии и морской биологии, где собрана коллекция из 12 тысяч водных обитателей. В его программе — водные шоу, детские спектакли, интерактивные выставки, научные конференции и образовательные проекты.

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Музыкальную атмосферу фестиваля поддержал информационный партнер Радио ENERGY.

Спортивным партнером стала платформа онлайн-фитнеса FitStars, которая подготовила для участников фестиваля бесплатную неделю тренировок.

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

«Шкулёв Холдинг с большим энтузиазмом развивает сап-движение. Мы проводим масштабные сап-фестивали в разных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень. Мы видим нашу миссию в том, чтобы не просто организовывать сап-заплыв, а создавать настоящий праздник, объединяющий семьи, всех, кто предпочитает здоровый образ жизни и имеет желание получать яркие эмоции. „ЭТО САП, Москва!“ — привлекательное и яркое событие московского лета», — отметил Виктор Шкулёв, президент «Шкулёв Холдинга».

Организаторами фестиваля выступили Департамент транспорта города Москвы и «Шкулёв Холдинг» — одна из ведущих медиакомпаний России, объединяющая более 60 медиабрендов и представленная в 49 регионах страны. Совокупная аудитория брендов холдинга составляет более 123 млн человек в месяц.

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Фестиваль «Это сап, Москва!» стал ярким событием московского лета, объединив на одной площадке спорт, музыку, творчество и семейный отдых. Костюмированный заплыв вновь подарил участникам и гостям незабываемые эмоции и продолжил традицию масштабных сап-фестивалей в столице.

Посмотрите на подборку фото с праздника!

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

Источник: предоставлено организатором

А если этих фото вам мало — то посмотрите на еще один фоторепортаж с фестиваля!