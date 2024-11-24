Раньше здесь была коммуналка, а теперь творится искусство: что такое Unick в Ярославле

Что такое пространство Unick в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В центре Ярославля появилось новое арт-пространство «Unick». Здесь говорят об искусстве, варят кофе и обсуждают, как сделать город красивее. Портал 76.RU побывал у ребят в гостях.

«Unick» — объединение уличных художников в Ярославле, в числе их работ — муралы ко Дню Победы в разных районах города, организация и проведение фестивалей стрит-арт-искусства. Мы публиковали работы художников в этом материале.

Анатолий Байков рассказал, что посмотреть в арт-пространстве на Салтыкова-Щедрина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Нравится создавать»

Уличный художник и представитель команды Unick Анатолий Байков недавно взбудоражил Ярославль предложением благоустроить Алексеевский сад у главного корпуса ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Свое предложение он презентовал мэру Ярославля Артему Молчанову.

— Мне нравится создавать что-то новое своими руками и вносить свой вклад в любимый город. Я хотел бы, чтобы в городе было как можно больше современного искусства, которое не вызывало бы споров, а приносило только приятные эмоции, — поделился в беседе с 76.RU Анатолий Байков.

Анатолий Байков собирает документы для участия в гранте на благоустройство Алексеевского сада Источник: Творческое объединение UNICK / Vk.com

Арт-пространство Unick располагается напротив сада, в здании на Салтыкова-Щедрина, 3. Анатолий Байков поделился интересной историей о здании, которое имеет богатую историю:

— С 1903 года оно прошло через множество трансформаций — от жилья для преподавателей ярославской епархии до коммунальной квартиры и коммерческой недвижимости. Теперь, после того как здесь располагались ритуальные услуги, мы стремимся вдохнуть новую жизнь в это место, создавая пространство для современного искусства и культурных инициатив. Своим примером мы хотим показать, как здания могут сохранять свою историческую ценность, даже когда меняются их функции и владельцы.

Кофейня «Unick» находится на улице Салтыкова-Щедрина, 3 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Дом жилой Ионафановского училища» — объект культурного наследия, построенный для педагогов в 1903 году по проекту архитектора Александра Никифорова. Здание выполнено в «кирпичном» стиле, появившемся в ярославской архитектуре на рубеже XIX–ХХ веков. Отличительные особенности фасада — декор, а именно кирпичные элементы. После Октябрьской революции здание муниципализировали, адаптировав под жилье. В середине 1920-х одноэтажный дом отдали педагогическому институту.

Это второй запуск пространства Unick в Ярославле. Ранее команда базировалась в здании на Республиканской, оттуда пришлось съехать из-за повышения арендной платы. Команда больше года искала себе новое помещение, но все попытки были безуспешны.

В помещении расположены творческие мастерские, кофейня, магазины с краской, винтажной посудой и предметами для дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Анатолий Байков стал представителем всего объединения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Из помещения с Республиканской улицы переехали по той причине, что арендатор поднял аренду в четыре раза. Там были свои особенности — это бывшее деньгохранилище. Чтобы демонтировать сейфы, люди сломали уже четыре перфоратора, а отковыряли только один маленький кусочек. Там все усилено: бетон, арматура, — рассказал Анатолий.

Ребята несколько месяцев искали подходящую площадку, важно было, чтобы в одном месте могли уместиться все резиденты, в их числе художники Саша Абросимов, Сергей Кузнецов и Ирина Pele.

Несколько помещений сдаются под коммерцию, также оборудованы мастерские Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Это здание нам удалось «взять» со второго раза. Пока мы искали, что арендовать, это здание продали, его купил другой собственник. Сейчас собственник — предпринимательница, они с мужем выкупают старые здания и переделывают их под современное использование, — объяснил лидер Unick.

Так Unick досталось обычное офисное здание с мелкими кабинетами и офисными, каркасными потолкам. Сразу стало понятно, что работы будет много. Проект разрабатывали архитектор Сергей Кузнецов и жена Анатолия Катерина.

Анатолий и Катерина Байковы вместе работали над проектом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Ремонт мы делали восемь месяцев всемером: я, мой компаньон, супруга, еще один товарищ и три строителя — ребята, с которыми я учился в школе. Они нам во всем помогали. Чтобы было сделано? Мы полностью заменили полы, в зоне кафе мы выкопали 20 с лишним тонн земли, чтобы пол больше не гнил, и положили новые лаги, — поделился Анатолий.

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Пол в кофейне стилизовали испанской плиткой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Авторы поменяли сгнивший пол в доме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Предыдущие арендаторы возвели тамбур у входа, его пришлось снести Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В новом Unick есть зал с кофе и десертами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Под каркасным потолком обнаружилась лепнина, а из-под гипсокартона показалась столетняя печь. Местами художники решили подчеркнуть историчность здания: где-то оставили голые стены, позеленевшие от количества обоев, пошли на хитрости в отделке.

— В зале кофейни мы использовали испанскую плитку, специально разбили её на куски и вложили в наливной бетонный пол. Идея была рискованной, но нам хотелось создать эффект старины, чтобы подчеркнуть благородство нашего здания. Вдоль барной стойки раньше проходил тамбур, и нам пришлось его снести кувалдами, чтобы увеличить зал. Также нам удалось восстановить лепнину в местах, где был установлен каркас навесного потолка, — добавил Анатолий.

Штукатурка позеленела под несколькими слоями обоев, которые остались тут со времен коммунальной квартиры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Unick есть полка для буккроссинга, любой желающий может принести свои книги или взять что-то с полки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославским изразцам тоже нашлось место Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На стенах можно найти картины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Полгода назад здесь был туалет из пластиковых панелей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В туалете вместо стены еще в прошлом веке установили дверь — ребята решили оставить эту деталь как напоминание о периоде коммунальной квартиры.

— Потолки позволяют сделать двухуровневое пространство. Мы решили использовать площади по максимуму, — рассказала Катерина, соосновательница арт-пространства, жена Анатолия.

В помещениях размещены мастерские и коммерческие площадки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU На фото слева — печь, которая была зашита в гипсокартон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже как раз разместили мастерские Александра Абросимова и Александра Гаруса, Иры Pele.

Что за художники Узнать Александр Абросимов — ярославский художник, работающий в технике каллиграфия и леттеринг. В его портфолио десятки работ, в Ярославле Александр создал наличник с «вязаными буквами» на улице Трефолева, 24а (работа попала во вторую часть книги «Ярославские детали» Яна Левина и горожан (12+)), арка у магазина «Родина» на улице Свободы, работа в библиотеке школы № 42. Одна из последних работ — синий мурал на фасаде многоквартирного дома в Краснодаре.

Александр Гарус работает в разных техниках, адаптирует классические сюжеты в новом прочтении. Художник создает логотипы, дизайн, обложки для музыкальных альбомов. Одна из известнейших работ Александра — «Избушка» на улице Некрасова, 24/42.

Ира Pele — художница из подмосковного города Королев, переехавшая в Ярославль пару лет назад. Отличительная особенность ее творчества — портреты с акцентом на глаза, например, гетерохромией или изображение двух пар глаз. Работы Иры красуются на фасадах в разных городах России, в том числе в Москве, Чебоксарах, Сочи и других.

В коллекции арт-пространства исторические предметы, например наличник со старинного деревянного дома. Здесь есть что рассматривать.

В мастерских работают художники Саша Абросимов и Ира Pele Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В своих работах художники обращаются к ярославским мотивам (заметили мишек на наличнике?) Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Потолки позволили работать с пространством по максимуму Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Творческий порядок выглядит так Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Так выглядит мастерская художницы Ирины Pele Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Отличительный признак картины Ирины — две пары глаз у героев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рядом с мастерскими коммерческие помещения — магазины винтажной посуды La Caprice и предметов для дома pocket muse.

На площадке можно представлены два магазина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Для поддержания антуража на потолке появилась фреска Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Настроения интерьеров перекликаются друг с другом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во время ремонта сохраняли каждую деталь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В окна выглядывает серый деревянный дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На втором этаже еще две комнаты: помещение для проведения лекций и других мероприятий и студия «Смена» Максима и Анастасии Десневых.

— Это наше небольшое семейное пространство. Я колю, а моя жена Настя занимается стрижками. Я в профессии больше 15 лет, призер конвенций, занимаюсь орнаментами, блекворком и исправлениями партаков. Настя в профессии больше 10 лет, чемпион Ярославля и чемпион России. Сейчас специализируется на стрижках и укладках, — поделился в беседе с 76.RU Максим.

До этого Максим работал в культовых тату-студиях Ярославля «Семисвет» и Custom Rose.

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Максим с Настей присоединились к Unick в январе 2024 года.

— Появилось непреодолимое желание сделать свое небольшое местечко, чтобы работать по своим правилам. В «Юник» залетели, потому что сразу влюбились в помещение и, конечно, хотелось влиться в арт-движуху Ярославля, — поделился Максим.

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Что дальше

В планах у команды Unick — обустройство заднего дворика и большая работа над садом.

— Хочется показать жителям города, сколько мы уже сделали и сколько еще планируем сделать! Предстоит большая работа над садом, и для нас очень важно довести всё до конца. Нам действительно не хватает финансовой поддержки, чтобы реализовать все проекты по улучшению города. Мы — люди идейные и готовы вкладывать свои заработки в проекты, лишь бы все было реализовано на достойном уровне. Все наши проекты — фестивали и ярмарки — это не про заработок, а про мечту, идею и насыщенную жизнь нашего города, — подчеркнул Анатолий.