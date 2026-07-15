«Посмотрим, чья возьмет»: как ведущий «Угадай мелодию» напророчил ее закрытие

Программу неоднократно закрывали, но возвращали на экраны Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Почему тридцатилетние так любят музыкальные квизы? Фундамент этому был заложен программой «Угадай мелодию» (12+), когда вся страна с трех нот угадывала популярные и не очень песни.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ». «Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране. Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

В конце 1994 года Владислав Листьев вместе с Юрием Николаевым начали разрабатывать концепцию новой музыкальной передачи. И 3 апреля 1995 года в эфир ОРТ вышла «Угадай мелодию». Как и многие проекты того времени, она была адаптацией американского шоу, но с измененными правилами.

Ведущим программы был Валдис Пельш Источник: кадр из шоу «Угадай мелодию» (12+), «Первый канал», 1995 год

Ведущим стал сооснователь рок-группы «Несчастный случай» Валдис Пельш. К тому моменту он уже работал на «Первом канале», но карьера не складывалась — проекты закрывались один за другим. Когда Листьев предложил ему стать ведущим, Пельш сомневался:

— Влад, тебя не пугает, что у меня большая история закрытых проектов?

— Знаешь, — ответил Листьев, — а у меня неплохая история по открытию. Посмотрим, чья возьмет.

К сожалению, за две недели до начала съемок Владислава убили. Поэтому Листьев так и не увидел, как шоу обрело популярность, а к Валдису пришла народная слава.

Некоторые выпуски шоу выходили со звездами Источник: 1tv.ru

«Угадай мелодию» дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса. Первый рекорд был связан с невероятными темпами производства: за 40 дней без выходных отсняли 143 выпуска! Пельш вспоминал, что первые два эпизода у него не получались, и их удалили. Лишь с третьей попытки Валдис нашел свой стиль.

Также он рассказывал, что его яркие костюмы были из синтетики, из-за чего под светом прожекторов Пельш сильно потел. А после съемок снять такие наряды без посторонней помощи было практически невозможно. Но жертвы были не напрасны: в 1995 году «Угадай мелодию» установила новый рекорд — программу одновременно посмотрели 132 миллиона человек.

В игре участвовали обычные люди, но выходили и выпуски со звездами. Накал страстей нарастал в третьем туре, когда соперники угадывали мелодии с минимального количества нот. Случаи, когда песню узнавали с трех нот, до сих пор поражают. Хотя бывало и наоборот: артист не узнавал собственный хит. Так, Филипп Киркоров не узнал свою песню «Эх-ма, лето не зима», но уверенно предположил, что это композиция группы «Любэ».

В одном из выпуском гостем программы стал Филипп Киркоров Источник: кадр из шоу «Угадай мелодию» (12+), «Первый канал», 1995 год

Шоу выходило в эфир четыре года. В 1997 году Валдис Пельш получил премию «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы».

В 1999 году проект закрыли из-за падения рейтингов, однообразия формата и финансовых проблем: после кризиса 1998 года телеканал снизил закупочные цены, а правообладатель отказался уменьшать стоимость лицензии и потребовал дополнительных выплат. Шоу возобновили в 2003 году, но в 2005-м снова закрыли из-за низких рейтингов.

В 2013 году Первый канал выпустил праздничные выпуски. Камбэк приняли тепло, зрители просили вернуть шоу, и оно действительно вернулось, но уже в формате только со звездными участниками. С 2014 года выпуски выходили всё реже, а с 2018-го программа появлялась только в новогодние праздники.