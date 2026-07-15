«Посмотрим, чья возьмет»: как ведущий «Угадай мелодию» напророчил ее закрытие

Почему тридцатилетние так любят музыкальные квизы? Фундамент этому был заложен программой «Угадай мелодию» (12+), когда вся страна с трех нот угадывала популярные и не очень песни.
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
В конце 1994 года Владислав Листьев вместе с Юрием Николаевым начали разрабатывать концепцию новой музыкальной передачи. И 3 апреля 1995 года в эфир ОРТ вышла «Угадай мелодию». Как и многие проекты того времени, она была адаптацией американского шоу, но с измененными правилами.
Ведущим стал сооснователь рок-группы «Несчастный случай» Валдис Пельш. К тому моменту он уже работал на «Первом канале», но карьера не складывалась — проекты закрывались один за другим. Когда Листьев предложил ему стать ведущим, Пельш сомневался:
— Влад, тебя не пугает, что у меня большая история закрытых проектов?
— Знаешь, — ответил Листьев, — а у меня неплохая история по открытию. Посмотрим, чья возьмет.
К сожалению, за две недели до начала съемок Владислава убили. Поэтому Листьев так и не увидел, как шоу обрело популярность, а к Валдису пришла народная слава.
«Угадай мелодию» дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса. Первый рекорд был связан с невероятными темпами производства: за 40 дней без выходных отсняли 143 выпуска! Пельш вспоминал, что первые два эпизода у него не получались, и их удалили. Лишь с третьей попытки Валдис нашел свой стиль.
Также он рассказывал, что его яркие костюмы были из синтетики, из-за чего под светом прожекторов Пельш сильно потел. А после съемок снять такие наряды без посторонней помощи было практически невозможно. Но жертвы были не напрасны: в 1995 году «Угадай мелодию» установила новый рекорд — программу одновременно посмотрели 132 миллиона человек.
В игре участвовали обычные люди, но выходили и выпуски со звездами. Накал страстей нарастал в третьем туре, когда соперники угадывали мелодии с минимального количества нот. Случаи, когда песню узнавали с трех нот, до сих пор поражают. Хотя бывало и наоборот: артист не узнавал собственный хит. Так, Филипп Киркоров не узнал свою песню «Эх-ма, лето не зима», но уверенно предположил, что это композиция группы «Любэ».
Шоу выходило в эфир четыре года. В 1997 году Валдис Пельш получил премию «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы».
В 1999 году проект закрыли из-за падения рейтингов, однообразия формата и финансовых проблем: после кризиса 1998 года телеканал снизил закупочные цены, а правообладатель отказался уменьшать стоимость лицензии и потребовал дополнительных выплат. Шоу возобновили в 2003 году, но в 2005-м снова закрыли из-за низких рейтингов.
В 2013 году Первый канал выпустил праздничные выпуски. Камбэк приняли тепло, зрители просили вернуть шоу, и оно действительно вернулось, но уже в формате только со звездными участниками. С 2014 года выпуски выходили всё реже, а с 2018-го программа появлялась только в новогодние праздники.
Теперь это была чисто ностальгическая программа — для тех, кто помнит. Однако в 2025 году шоу не вышло, так и не дотянув до своего тридцатилетия.