НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 749мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,49
EUR 88,53
Автобус сбил девушку
Репортаж с Перекопа
Какие новостройки будут дорожать
Убил кошку
Здесь был Пушкин
Украли скульптуру
Пострадали от пожара
Кассиры АЗС — о водителях
Деревня у свалки
Развлечения Окна ТВ Обзор «Посмотрим, чья возьмет»: как ведущий «Угадай мелодию» напророчил ее закрытие

«Посмотрим, чья возьмет»: как ведущий «Угадай мелодию» напророчил ее закрытие

Несмотря на популярность программы, она столкнулась с серьезными проблемами

67
Программу неоднократно закрывали, но возвращали на экраны | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПрограмму неоднократно закрывали, но возвращали на экраны | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Программу неоднократно закрывали, но возвращали на экраны

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Почему тридцатилетние так любят музыкальные квизы? Фундамент этому был заложен программой «Угадай мелодию» (12+), когда вся страна с трех нот угадывала популярные и не очень песни.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

В конце 1994 года Владислав Листьев вместе с Юрием Николаевым начали разрабатывать концепцию новой музыкальной передачи. И 3 апреля 1995 года в эфир ОРТ вышла «Угадай мелодию». Как и многие проекты того времени, она была адаптацией американского шоу, но с измененными правилами.

Ведущим программы был Валдис Пельш | Источник: кадр из шоу «Угадай мелодию» (12+), «Первый канал», 1995 годВедущим программы был Валдис Пельш | Источник: кадр из шоу «Угадай мелодию» (12+), «Первый канал», 1995 год

Ведущим программы был Валдис Пельш

Источник:

кадр из шоу «Угадай мелодию» (12+), «Первый канал», 1995 год

Ведущим стал сооснователь рок-группы «Несчастный случай» Валдис Пельш. К тому моменту он уже работал на «Первом канале», но карьера не складывалась — проекты закрывались один за другим. Когда Листьев предложил ему стать ведущим, Пельш сомневался:

— Влад, тебя не пугает, что у меня большая история закрытых проектов?

— Знаешь, — ответил Листьев, — а у меня неплохая история по открытию. Посмотрим, чья возьмет.

К сожалению, за две недели до начала съемок Владислава убили. Поэтому Листьев так и не увидел, как шоу обрело популярность, а к Валдису пришла народная слава.

Некоторые выпуски шоу выходили со звездами

Источник:

1tv.ru

«Угадай мелодию» дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса. Первый рекорд был связан с невероятными темпами производства: за 40 дней без выходных отсняли 143 выпуска! Пельш вспоминал, что первые два эпизода у него не получались, и их удалили. Лишь с третьей попытки Валдис нашел свой стиль.

Также он рассказывал, что его яркие костюмы были из синтетики, из-за чего под светом прожекторов Пельш сильно потел. А после съемок снять такие наряды без посторонней помощи было практически невозможно. Но жертвы были не напрасны: в 1995 году «Угадай мелодию» установила новый рекорд — программу одновременно посмотрели 132 миллиона человек.

В игре участвовали обычные люди, но выходили и выпуски со звездами. Накал страстей нарастал в третьем туре, когда соперники угадывали мелодии с минимального количества нот. Случаи, когда песню узнавали с трех нот, до сих пор поражают. Хотя бывало и наоборот: артист не узнавал собственный хит. Так, Филипп Киркоров не узнал свою песню «Эх-ма, лето не зима», но уверенно предположил, что это композиция группы «Любэ».

В одном из выпуском гостем программы стал Филипп Киркоров | Источник: кадр из шоу «Угадай мелодию» (12+), «Первый канал», 1995 годВ одном из выпуском гостем программы стал Филипп Киркоров | Источник: кадр из шоу «Угадай мелодию» (12+), «Первый канал», 1995 год

В одном из выпуском гостем программы стал Филипп Киркоров

Источник:

кадр из шоу «Угадай мелодию» (12+), «Первый канал», 1995 год

Шоу выходило в эфир четыре года. В 1997 году Валдис Пельш получил премию «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы».

В 1999 году проект закрыли из-за падения рейтингов, однообразия формата и финансовых проблем: после кризиса 1998 года телеканал снизил закупочные цены, а правообладатель отказался уменьшать стоимость лицензии и потребовал дополнительных выплат. Шоу возобновили в 2003 году, но в 2005-м снова закрыли из-за низких рейтингов.

В 2013 году Первый канал выпустил праздничные выпуски. Камбэк приняли тепло, зрители просили вернуть шоу, и оно действительно вернулось, но уже в формате только со звездными участниками. С 2014 года выпуски выходили всё реже, а с 2018-го программа появлялась только в новогодние праздники.

Теперь это была чисто ностальгическая программа — для тех, кто помнит. Однако в 2025 году шоу не вышло, так и не дотянув до своего тридцатилетия.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Отдых
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Рекомендуем