Гражданам, которые потеряли жилье из-за паводков и других ЧС, назначат выплаты: детали

Сильные паводки сохраняются на Урале Источник: viberg_family / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Правительство России скорректировало перечень типовых государственных и муниципальных услуг. В июле в него добавили назначение выплат по утрате и ремонту жилья после чрезвычайных природных или техногенных ситуаций и терактов.

Согласно содержанию документа, перечень дополнился двумя пунктами — 244 и 245. Теперь гражданам, которые потеряли жилье из-за природных и техногенных ЧС или терактов, будут назначать от государства выплаты на покупку или строительство новой недвижимости.

Если же жилье сильно пострадало, но не разрушилось, владелец сможет получить деньги на проведение капитального ремонта. Распоряжение об этом 9 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Типовые госуслуги — это социально значимые услуги, которые оказываются гражданам по одному стандарту на всей территории РФ. Перечень действует с 2019 года. Как получить услуги: онлайн через региональные порталы или федеральный портал госуслуг;

через МФЦ;

обратиться в государственное учреждение, ответственное за выбранную услугу.