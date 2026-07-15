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Экономика Гражданам, которые потеряли жилье из-за паводков и других ЧС, назначат выплаты: детали

Гражданам, которые потеряли жилье из-за паводков и других ЧС, назначат выплаты: детали

Объясняем, как получить услугу

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Сильные паводки сохраняются на Урале | Источник: viberg_family / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сильные паводки сохраняются на Урале | Источник: viberg_family / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сильные паводки сохраняются на Урале

Источник:

viberg_family / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Правительство России скорректировало перечень типовых государственных и муниципальных услуг. В июле в него добавили назначение выплат по утрате и ремонту жилья после чрезвычайных природных или техногенных ситуаций и терактов.

Согласно содержанию документа, перечень дополнился двумя пунктами — 244 и 245. Теперь гражданам, которые потеряли жилье из-за природных и техногенных ЧС или терактов, будут назначать от государства выплаты на покупку или строительство новой недвижимости.

Если же жилье сильно пострадало, но не разрушилось, владелец сможет получить деньги на проведение капитального ремонта. Распоряжение об этом 9 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Типовые госуслуги — это социально значимые услуги, которые оказываются гражданам по одному стандарту на всей территории РФ. Перечень действует с 2019 года. Как получить услуги:

  • онлайн через региональные порталы или федеральный портал госуслуг;

  • через МФЦ;

  • обратиться в государственное учреждение, ответственное за выбранную услугу.

Ранее мы писали, что с сильными потопами из-за дождей столкнулись жители нескольких регионов. Так, в Дагестане из-за паводков смывало машины, опоры мостов, прорвало дамбу. На Урале же в воде оказались тысячи домов.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Выплата ЧС Жилье Теракт
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Комментарии
3
Гость
6 минут
Да, после наводнений хорошо такое получить. Сколько людей по стране страдает от подтоплений
Гость
7 минут
Конечно нужно, мало ли что. Раньше могли дать, а могли и нет. А сейчас в любом случае положено. 👍🏻
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Гость
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