Прогулка, мастер-классы, а может, танго? Куда сходить на свидание в Ярославле: обзор идей

Хочется романтики, но не знаете, чем удивить вторую половинку? В этом материале мы собрали для вас несколько необычных идей для свидания в Ярославле. В подборке как исторические уголки города, так и мероприятия в помещении.

Подборка будет особенно полезна в преддверии 14 Февраля.

Романтичные места на улицах города

В историческом центре Ярославля есть множество уютных уголков и старинных достопримечательностей. В качестве бюджетного варианта для встречи со второй половинки можно рассмотреть прогулку по городу. Мы попросили ярославского экскурсовода Анну Сурикову рассказать историю некоторых из них.

Дом Петражицкого

Дом Петражицкого находится на пересечении улиц Пушкина и Ушинского, рядом с театром им. Федора Волкова и Власьевским садом.

Здание было построено в 1778 году в соответствии с регулярным планом Ярославля. Известный ярославский фотограф Григорий Петражицкий приобрел права на дом в 1894 году. Он реконструировал здание под себя: пристроил третий этаж, добавил архитектурные элементы разных стилей (в том числе барокко). В здании Петражицкий содержал известную на весь Ярославль «Фотографию», а также типографию и переплётную мастерскую. В 1919 году дом у фотографа изъяли в связи с муниципализацией городской недвижимости, семье оставили всего четыре комнаты.

У памятника архитектуры можно сделать красивые кадры, вспомнить историю и поразглядывать лепные украшения.

Дом Донцовых-Лопатиных

Дом Донцовых-Лопатиных находится на Большой Октябрьской улице, 44/60. Старинный купеческий особняк бы построен в первой трети XIX века. Возвел здание известный в городе купец Яков Лопатин, занимавшийся текстильным производством.

Изначально особняк был меньше и без ярких декоративных элементов. Позже купеческая семья решила приобрести соседний дом Донцовых, с которым объединила свое строение. Тогда и были добавлены все архитектурные элементы: угловой балкон с кованой решеткой, декорации из лепнины и прочие детали.

В декабре 2025 года стало известно, что историческое здание хотят включить в план приватизации на 2026 год. На данный момент в «Доме Донцовых-Лопатиных» расположен городской центр развития и образования.

По словам экскурсовода, в стенах особняка происходила настоящая драма, не хуже сериальной истории наших дней. Дело в том, что купец Лопатин влюбился в актрису театра. На женитьбу нужно было разрешение отца, однако он оказался против брака своего сына с актрисой. Тогда младший Лопатин подделал документы и всё равно обвенчался с любимой. Обман был раскрыт, и вместо медового месяца Лопатин просидел в тюремном заключении. На что только не шли ярославские купцы ради любви!

— Несмотря на это, история имеет счастливый конец! Семья Лопатиных простила сына и приняла его брак с актрисой, — рассказала Анна Сурикова.

Дом Пастуховых

Следующая локация, где по легендам развернулась любовная драма — доходный дом Пастуховых. Здание расположено на улице Комсомольской, рядом с Богоявленской площадью. Внутри дома сохранилась ажурная лестница, которая напрямую связана с трагической историей любви гувернантки к хозяину особняка Николаю Пастухову.

Николай Пастухов — ярославский промышленник-меценат XIX — начала XX века, происходивший из старинного купеческого рода Пастуховых. Известен своей обширной деятельностью как для Ярославля, так и для других областей. Например, в начале XX века промышленник пожертвовал значительную сумму на открытие в Ярославле механико-технического училища.

По словам экскурсовода, гувернантка, понимая невозможность любовного союза между ней и известным меценатом, сбросилась с той самой ажурной лестницы. По слухам, ее дух все еще бродит в стенах здания, но это всего лишь одна из ярославских баек.

Кондитерская фабрика «Бельфор»

Роскошное здание из красного кирпича в квартале улиц Нахимсона, Первомайской и Андропова ярославцы ласково называют «кондитерка». Именно здесь изготавливали сладости в красивых коробках, шкатулках, сумочках, которые было принято дарить своим возлюбленным.

Купец Василий Кузнецов открыл производство паровой фабрики в 1902 году. Название «Бельфор» появилось в 1909-м в честь небольшого французского городка Belfort. Кузнецову удалось прославить изделия фабрики не только в соседних губерниях, но и за рубежом. Производство продолжалось до 2010 года, в последние два десятилетия под названием «Ярославлькондитер».

Идеи необычного свидания

После прогулки по ярославским улицам можно рассмотреть варианты необычного времяпрепровождения вдвоем где-то в тепле.

Гончарный мастер-класс

В Ярославле есть несколько мастерских, где можно устроить свидание за гончарным кругом, прямо как в мелодраме 90-х «Привидение» (18+).

В среднем цены на свидание в мастерских Ярославля колеблются от 2500 до 8800 рублей. Ранее мы делали обзор студий в Ярославле.

Фильм «Привидение» (18+) режиссера Джерри Цукера получил две премии «Оскар» и стал самым кассовым 1990-м году, собрав в мировом прокате около 500 млн долларов. Сюжет развивается между двумя возлюбленными банкиром Сэмом Уитом и его девушкой Молли Дженсен, занимавшейся гончарным искусством. После схватки с грабителем Сэм погибает и становится привидением, защищающим Молли. В фильме есть эпизод за гончарным кругом, в которой пара лепит горшок из глины в четыре руки. Эта сцена очень запомнилась зрителю и стала одной из самых эмоциональных, а в последствии — узнаваемых.

Стрельба из лука и арбалета

Для пар, питающих любовь к необычным видам спорта, в Ярославле можно найти предложения с мастер-классами по стрельбе из лука и арбалета.

Часовое занятие с инструктором для двоих в клубе «Стрелец» обойдется в сумму около 2000–2600 рублей. Также есть подарочные сертификаты на свидание со своей второй половинкой за 2690 рублей.

Танцы

Учиться чему-то новому вместе всегда интересней. Еще одной идеей для свидания может стать танцевальный мастер-класс для пар. Например, можно закружить свою вторую половинку в аргентинском танго. Часовое занятие в студии «Сванго» с преподавателем обойдется около 2000 рублей.

Также в Ярославле есть возможность научиться вместе танцевать сальсу. В «Школе кубинских танцев iSalsa» абонемент с 8 занятиями стоит 5400 рублей на двоих.

Кроме того, некоторые школы готовы поставить вам хореографию свадебного танца. Например, в студии Smart такая услуга стоит 5000 рублей.

Мастер-классы и концерты

В кофейнях и арт-пространствах по всему Ярославлю проводят мастер-классы и лекции самых разных форматов. Стоимость посещения такого мероприятия может варьироваться от 500 до 2500 тысяч рублей. Кроме того, в городе запланировано множество концертов.