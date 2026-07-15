Остался последний день для уплаты налога: кому нужно внести деньги

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Декларацию о доходах необходимо было подать до 30 апреля | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДекларацию о доходах необходимо было подать до 30 апреля | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Декларацию о доходах необходимо было подать до 30 апреля

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Россиянам, которые подавали в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2025 году доходах, до 15 июля включительно должны оплатить налог. Об этом предупредили в Федеральной налоговой службе РФ (ФНС).

Налоговая декларация 3‑НДФЛ — это документ, в котором гражданин указывает свои доходы и их источники, произведенные расходы, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Декларацию подают в налоговые органы для учета доходов гражданина и получения налоговых вычетов.

Как правило, налог на доходы уплачивается автоматически, например, удерживается работодателем при выплате зарплаты. Но в случаях, если у гражданина есть необлагаемые налогом доходы, он должен самостоятельно рассчитать и оплатить НДФЛ. Подавать декларацию 3-НДФЛ обязаны:

  • получившие доход от продажи недвижимого имущества, которое находилось в собственности меньшее минимального предельного срока владения;

  • получившие в дар от физлиц (не близких родственников) недвижимость, транспортные средства, акции, доли;

  • получившие сумму от физлиц и организаций без участия налогового агента (например, при сдачи квартиры в аренду);

  • выигравшие денежный приз в лотерее;

  • получившие доходы из-за границы.

Декларации подаются в налоговую до 30 апреля, а налоги по ним необходимо заплатить включительно до 15 июля. Уже с 16 июля за каждый просроченный день начисляется пеня по 1/300 ставки рефинансирования Банка России

Для уплаты НДФЛ можно дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин». Также пользователи могут это сделать через личный кабинет налогоплательщика, индивидуального предприниматели и с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ».

Граждане могут дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя», а также мобильного приложения «Налоги ФЛ» могут сделать это в сервисе. Оплатить налог можно и в отделениях банков, кассах региональных подразделений МФЦ или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Уплата НДФЛ осуществляется путем перечисления Единого налогового платежа на Единый налоговый счет.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Налог НДФЛ Доход ФНС
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