Остался последний день для уплаты налога: кому нужно внести деньги

Декларацию о доходах необходимо было подать до 30 апреля Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Россиянам, которые подавали в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2025 году доходах, до 15 июля включительно должны оплатить налог. Об этом предупредили в Федеральной налоговой службе РФ (ФНС).

Налоговая декларация 3‑НДФЛ — это документ, в котором гражданин указывает свои доходы и их источники, произведенные расходы, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Декларацию подают в налоговые органы для учета доходов гражданина и получения налоговых вычетов.

Как правило, налог на доходы уплачивается автоматически, например, удерживается работодателем при выплате зарплаты. Но в случаях, если у гражданина есть необлагаемые налогом доходы, он должен самостоятельно рассчитать и оплатить НДФЛ. Подавать декларацию 3-НДФЛ обязаны:

получившие доход от продажи недвижимого имущества, которое находилось в собственности меньшее минимального предельного срока владения;

получившие в дар от физлиц (не близких родственников) недвижимость, транспортные средства, акции, доли;

получившие сумму от физлиц и организаций без участия налогового агента (например, при сдачи квартиры в аренду);

выигравшие денежный приз в лотерее;

получившие доходы из-за границы.

Декларации подаются в налоговую до 30 апреля, а налоги по ним необходимо заплатить включительно до 15 июля. Уже с 16 июля за каждый просроченный день начисляется пеня по 1/300 ставки рефинансирования Банка России