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Образование Что грозит школьникам за срыв урока: новые правила с 1 сентября

Что грозит школьникам за срыв урока: новые правила с 1 сентября

Порядок действий учителя определили в Минпросвещения

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С 1 сентября ученики начнут получать оценки не только за свои знания | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUС 1 сентября ученики начнут получать оценки не только за свои знания | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

С 1 сентября ученики начнут получать оценки не только за свои знания

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

С сентября 2026 года в школах начнет действовать перечень правил, применимых при нарушении учеником дисциплины. Их определили в Минпросвещения России.

«При нарушении дисциплины на уроке педагогический работник может сделать обучающемуся устное замечание», — отметила эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

Если школьник попытается сорвать урок во второй раз, то учитель имеет право привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины в учреждении. С учеником проведут профилактическую беседу.

«По итогам беседы педагог принимает решение о возвращении ученика в класс и информировании родителей о его поведении», — заключила эксперт в разговоре с РИА Новости.

Перечень таких правил определило Минпросвещения. Они начнут действовать с 1 сентября.

Это не единственные изменения в школах с нового учебного года. Теперь в десяти образовательных учреждениях каждого региона ученики начнут получать оценки не только за свои знания, но и за поведение.

Такой подход уже тестируют, а спустя год хотят распространить на все общеобразовательные заведения страны. Узнать, что говорят о новой мере эксперты, можно в этом материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Минпросвещения РФ Образование Школа Поведение Учитель Урок
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