Стоимость ремонта доходит до миллиона: кому и почему нельзя заливать 92-й бензин вместо 95-го

Когда нельзя заправлять машину 92-м бензином Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дефицит топлива на АЗС страны заставило многих автомобилистов, привыкших заправлять машину 95-м бензином, обратить внимание на 92-й. Многие соглашаются на такую авантюру, в авточатах вовсю обсуждают вопросы смешивания двух марок.

Но такое решение в перспективе может вылиться в поломку машины и ремонт на сотни тысяч рублей.

Механик ярославского СТО Сергей в беседе с 76.RU объяснил, чем для кошелька чревато использование неподходящего или некачественного топлива.

Кому можно и нельзя заправляться 92-м

В вопросе выбора топлива, нужно отталкиваться от характеристик машины. Если завод-изготовитель предусмотрел вариант использования 92-го бензина, то его можно смело заливать в бак, даже если обычно машина заправляется 95-м.

«Ничего страшного в этом нет. А вот если автомобиль предназначен ездить на бензине не ниже 95-го, то могут быть проблемы с мотором. Это — повышенная детонация, чего современные моторы не любят. Особенно, с высокой степенью сжатия. Датчики детонации будут давать неправильные данные блоку управления, блок управления будет неправильно корректировать топливно-воздушную смесь. Мотор будет трясти, а лишние вибрации по мотору — это лишний износ по ресурсу», — объяснил Сергей.

Детонация двигателя — это взрывное, а не плавное воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндр.

По словам автомеханика, смешение разного топлива в баке — например, 92-го и 100-го, тоже неблагоприятно влияет на состояние автомобиля.

«Практически у всех современных автомобилей, 95-й, так скажем, самый низший бензин. Лучше вообще ездить на 100-м, 98-м», — рассказал автомеханик.

Машинам, рассчитанным на топливо с более высоким октановым показателем, не подойдет 92-й бензин Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Как итог — разрушение мотора»

Сколько машина «проходит» на непредназначенном для нее 92-м бензине, зависит от качества топлива.

«В современном автомобиле установлены катализаторы, экологические системы. На новых бензиновых моторах существует клапан ЕГР. Это все со временем забьется, что приведет к дорогостоящему ремонту. Ладно, если человек успеет поменять сам катализатор и устранить проблему вовремя. Иначе, как итог, разрушение мотора», — рассказал автомеханик.

Временной промежуток между заправкой неподходящим топливом и поломками индивидуален. Он зависит от того, как часто обслуживается машина, и в каком состоянии находится мотор.

«Кому-то достаточно залиться, проехать 100 километров, а то и меньше километра — и все, мотор встал. Кто-то доедет до ближайшего города. Все обслуживают моторы по-разному. Кто-то не меняет масло по 15 тысяч километров пробега, в этом случае человек не успеет даже выехать с заправки. У кого-то [машина] „походит“ подольше: если человек обслуживает ее вовремя и качественными материалами», — рассказал Сергей.

Последствия от «неправильной» заправки могут застать автомобилиста врасплох Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Как бензин класса «Евро-3» влияет на машину

Сейчас практически на всех АЗС в стране продается топливо класса «Евро-5». В условиях дефицита власти разрешили производство в стране низкокачественного топлива марки «Евро-3» с повышенным содержанием серы и других примесей. Для современных автомобилей оно губительно.

«То есть, это топливо старое. Такое использовали во времена карбюраторных моторов, которые могли „переваривать“ камни. Современные моторы, практически на любых автомобилях, вне зависимости от ценового сегмента, более усовершенствованные, более сложные. Они содержат больше датчиков, деталей, для того, чтобы быть мощнее, работать быстрее, лучше откликаться на требования водителя», — объяснил специалист.

Топливо класса «Евро-3» негативно влияет на работу двигателя Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

При использовании «грязного» бензина топливная система со временем забьется серой и другими отложениями, а потому факел распыла будет нарушен, что приведет к поломке форсунок.

Форсунки — высокоточные электромагнитные или механические устройства для дозированного впрыска и распыления топлива под давлением в камеру сгорания или впускной коллектор двигателя.

По словам автомеханика, последствия после использования низкокачественного топлива, заметны уже сейчас.

«Уже есть автомобили, которые заправились таким бензином, и потихонечку начинают вести себя не так, как положено. Все-таки, класс бензина влияет. Это тоже нехорошо», — рассказал Сергей.

Информацию о том, какого класса качества бензин, должны предоставить на заправке. Документы на топливо обычно находятся в открытом доступе или на кассе АЗС. В них обозначение К5 указано для класса «Евро 5», К3 для «Евро 3».

Не экономьте на обслуживании

По словам автомеханика, лучше сразу обращать внимание на любые изменения в работе автомобиля. Это поможет сэкономить крупную сумму на ремонте в будущем.

На моей практике были случаи, когда человек заправился некачественным топливом, что привело к детонации. Пришлось поменять бензин, все прошло, человек доволен, на той заправке больше не заправляется. Сергей Автомеханик

Не стоит игнорировать и своевременную чистку топливной системы. Бензиновая промывка раз в полгода требуется всем автомобилям, пробег которых перешел за отметку в 100 тысяч километров.

«Есть смысл промыть форсунки, поменять фильтры, не пренебрегать сервисом. Лучше обслуживать автомобиль чуть-чуть почаще, чаще менять топливный фильтр. Понимаю, это довольно дорогостоящая процедура, но чем качественнее мы обслуживаем все это дело, тем дольше оно проживет. И финансовая соразмерность ремонта будет ниже. Потратить несколько тысяч сейчас на замену того эже фильтра, или потом несколько сотен тысяч, а то и до миллиона дойдет, на ремонт двигателя», — рассказал Сергей.

Своевременное обслуживание машины в будущем сэкономить деньги на ремонте Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Масляной системе тоже требуется уход. Топливо класса «Евро-3» понижает качество масла в двигателе.

«Есть специальные присадки для повышения октанового числа. Но их нужно покупать не на маркетплейсах, а хорошие, от известных брендов, проверенные временем. Потому что можно только усугубить ситуацию. Вы понятия не имеете, что в этих таблетках», — предупредил автомеханик.

Как сэкономить бензин

Также в СТО перечислили способы экономии топлива:

плавный разгон без «тапка в пол» — бесплатная экономия до 30%. Резкое нажатие льёт бензин в цилиндры с запасом;

скорость 80–100 км/ч — при скорости выше аэродинамика начинает тормозить машину, расход резко растёт;

правильное давление в шинах — мотору легче крутить колеса;

замена свечей зажигания. Плохая искра — равно неполное сгорание. Часть бензина улетает в глушитель. Новые свечи возвращают мощность и экономию;

чистка форсунок — забитые форсунки не распыляют бензин, а льют струей. Чистка возвращает «туман», топливо впрыскивается экономично и сгорает полностью;

замена воздушного фильтра. Грязный фильтр — ниже мощность двигателя, вы сильнее давите газ в пол, а значит увеличиваете расход;

масло нужной вязкости — более заметно зимой, но сейчас каждые 100 граммов на счету;

наводим порядок в салоне и багажнике, незначительная, но экономия на весе;

чистка дроссельной заслонки. Эффективная мера для экономии топлива в пробках, в городе;

замена топливного фильтра. Защищаем форсунки от грязи — увеличиваем ресурс автомобиля.

Тем временем уже неделю на АЗС в Ярославле и области выстраиваются очереди. Губернатор Михаил Евраев рассказывал, что проблема обострилась из-за того, что за бензином стали приезжать водители из соседних регионов.