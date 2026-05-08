В Ярославле одобрили проект отеля на Волжской набережной — фото

В центре Ярославля много лет пустует территория, на которой хотят построить новый отель Источник: Департамент охраны объектов культурного наследия

Госэкспертиза одобрила проект гостиницы на Волжской набережной в Ярославле. Положительное решение от 27 апреля 2026 года размещено в едином госреестре экспертиз.

Речь идет о территории между Митрополичьих палат и Ильинско-Тихоновской церкви неподалеку от Успенского собора. Она находится за забором уже больше десятка лет.

В декабре 2025 года региональный Минстрой выдал разрешение компании ООО «ИНТЕР-отель» на строительство гостиницы. Оно будет действовать до конца 2026 года.

Пятизвездочную гостиницу в центре города планирует построить с 2011 года. Сначала проектом занималось ЗАО «Курорт „Золотое кольцо“». Но мэрия им не выдала разрешения на строительство.

Отели рассчитаны на 55 номеров Источник: департамент охраны объектов культурного наследия

Спустя несколько лет, в 2017 году, к реализации проекта приступила компания «ИНТЕР-отель». Однако старт строительства неоднократно откладывался. Изначально планировалось открыть гостиницу к 2021 году.

В 2021 году проектировщики представили обновленный вариант будущей гостиницы. Территорию под стройку обнесли забором. Но в 2024 году Министерство строительства отказало в выдаче разрешения. Застройщик обратился в арбитражный суд для оспаривания этого решения, так как посчитал, что отсутствие согласования от ИКОМОС не является основанием для отказа.

В октябре 2025 года суд встал на сторону компании и обязало разрешить ООО «ИНТЕР-отель» строительство.

«19 декабря 2025 были внесены изменения в документ: вместо 30+ номеров стало 55», — пояснили 76.RU в Министерстве строительства Ярославской области порталу.

ООО «ИНТЕР-отель» образовано в 2007 году в Ярославле. Единственным владельцем фирмы является акционерное общество «УК „Валдай“, занимающееся недвижимостью. Директор ООО „Интер-отель“ — Алексей Фризер. Основной вид деятельности — оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года на балансе фирмы числилось 411,5 млн рублей.

Так выглядел один из первых эскизов отеля, который хотят построить Источник: Владимир Плоткин / Archi.ru

Ранее градозащитница Ольга Мазанова высказалась о проекте отеля. По ее словам, гостиницу планируют возвести частично на месте разрушенного храма Иоанна Златоуста, что она считает недопустимым.

«Необходима корректировка проекта гостиницы — отодвинуть строение от места размещения храма. Строительство гостиницы по данному проекту навсегда похоронит возможность воссоздания в будущем красивейшего храма на прежнем месте», — пояснила она.