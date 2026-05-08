В Ярославле одобрили проект отеля на Волжской набережной — фото

Госэкспертиза одобрила проект гостиницы на Волжской набережной в Ярославле. Положительное решение от 27 апреля 2026 года размещено в едином госреестре экспертиз.
Речь идет о территории между Митрополичьих палат и Ильинско-Тихоновской церкви неподалеку от Успенского собора. Она находится за забором уже больше десятка лет.
В декабре 2025 года региональный Минстрой выдал разрешение компании ООО «ИНТЕР-отель» на строительство гостиницы. Оно будет действовать до конца 2026 года.
Пятизвездочную гостиницу в центре города планирует построить с 2011 года. Сначала проектом занималось ЗАО «Курорт „Золотое кольцо“». Но мэрия им не выдала разрешения на строительство.
Спустя несколько лет, в 2017 году, к реализации проекта приступила компания «ИНТЕР-отель». Однако старт строительства неоднократно откладывался. Изначально планировалось открыть гостиницу к 2021 году.
В 2021 году проектировщики представили обновленный вариант будущей гостиницы. Территорию под стройку обнесли забором. Но в 2024 году Министерство строительства отказало в выдаче разрешения. Застройщик обратился в арбитражный суд для оспаривания этого решения, так как посчитал, что отсутствие согласования от ИКОМОС не является основанием для отказа.
В октябре 2025 года суд встал на сторону компании и обязало разрешить ООО «ИНТЕР-отель» строительство.
«19 декабря 2025 были внесены изменения в документ: вместо 30+ номеров стало 55», — пояснили 76.RU в Министерстве строительства Ярославской области порталу.
ООО «ИНТЕР-отель» образовано в 2007 году в Ярославле. Единственным владельцем фирмы является акционерное общество «УК „Валдай“, занимающееся недвижимостью. Директор ООО „Интер-отель“ — Алексей Фризер.
Основной вид деятельности — оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года на балансе фирмы числилось 411,5 млн рублей.
Ранее градозащитница Ольга Мазанова высказалась о проекте отеля. По ее словам, гостиницу планируют возвести частично на месте разрушенного храма Иоанна Златоуста, что она считает недопустимым.
«Необходима корректировка проекта гостиницы — отодвинуть строение от места размещения храма. Строительство гостиницы по данному проекту навсегда похоронит возможность воссоздания в будущем красивейшего храма на прежнем месте», — пояснила она.
Ранее мы показывали, как сейчас выглядит участок, где хотят построить гостиницу.