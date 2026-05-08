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Город Гостиница возле храма Подробности В Ярославле одобрили проект отеля на Волжской набережной — фото

В Ярославле одобрили проект отеля на Волжской набережной — фото

Узнайте, где расположится пятизвездочная гостиница

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В центре Ярославля много лет пустует территория, на которой хотят построить новый отель | Источник: Департамент охраны объектов культурного наследияВ центре Ярославля много лет пустует территория, на которой хотят построить новый отель | Источник: Департамент охраны объектов культурного наследия

В центре Ярославля много лет пустует территория, на которой хотят построить новый отель

Источник:

Департамент охраны объектов культурного наследия

Госэкспертиза одобрила проект гостиницы на Волжской набережной в Ярославле. Положительное решение от 27 апреля 2026 года размещено в едином госреестре экспертиз.

Речь идет о территории между Митрополичьих палат и Ильинско-Тихоновской церкви неподалеку от Успенского собора. Она находится за забором уже больше десятка лет.

В декабре 2025 года региональный Минстрой выдал разрешение компании ООО «ИНТЕР-отель» на строительство гостиницы. Оно будет действовать до конца 2026 года.

Пятизвездочную гостиницу в центре города планирует построить с 2011 года. Сначала проектом занималось ЗАО «Курорт „Золотое кольцо“». Но мэрия им не выдала разрешения на строительство.

Отели рассчитаны на 55 номеров | Источник: департамент охраны объектов культурного наследияОтели рассчитаны на 55 номеров | Источник: департамент охраны объектов культурного наследия

Отели рассчитаны на 55 номеров

Источник:

департамент охраны объектов культурного наследия

Спустя несколько лет, в 2017 году, к реализации проекта приступила компания «ИНТЕР-отель». Однако старт строительства неоднократно откладывался. Изначально планировалось открыть гостиницу к 2021 году.

В 2021 году проектировщики представили обновленный вариант будущей гостиницы. Территорию под стройку обнесли забором. Но в 2024 году Министерство строительства отказало в выдаче разрешения. Застройщик обратился в арбитражный суд для оспаривания этого решения, так как посчитал, что отсутствие согласования от ИКОМОС не является основанием для отказа.

В октябре 2025 года суд встал на сторону компании и обязало разрешить ООО «ИНТЕР-отель» строительство.

«19 декабря 2025 были внесены изменения в документ: вместо 30+ номеров стало 55», — пояснили 76.RU в Министерстве строительства Ярославской области порталу.

ООО «ИНТЕР-отель» образовано в 2007 году в Ярославле. Единственным владельцем фирмы является акционерное общество «УК „Валдай“, занимающееся недвижимостью. Директор ООО „Интер-отель“ — Алексей Фризер.

Основной вид деятельности — оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года на балансе фирмы числилось 411,5 млн рублей.

Так выглядел один из первых эскизов отеля, который хотят построить | Источник: Владимир Плоткин / Archi.ruТак выглядел один из первых эскизов отеля, который хотят построить | Источник: Владимир Плоткин / Archi.ru

Так выглядел один из первых эскизов отеля, который хотят построить

Источник:

Владимир Плоткин / Archi.ru

Ранее градозащитница Ольга Мазанова высказалась о проекте отеля. По ее словам, гостиницу планируют возвести частично на месте разрушенного храма Иоанна Златоуста, что она считает недопустимым.

«Необходима корректировка проекта гостиницы — отодвинуть строение от места размещения храма. Строительство гостиницы по данному проекту навсегда похоронит возможность воссоздания в будущем красивейшего храма на прежнем месте», — пояснила она.

Ранее мы показывали, как сейчас выглядит участок, где хотят построить гостиницу.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Недвижимость
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Комментарии
23
Гость
9 мая, 14:36
Губернатор и мэр нужен Донбассу, пусть там возввдит гостиницы для туристов,подсветки,колонки ,мишки и прочие их выдумки по растрате денег жителей Там возмтжно и нужнл и нет этого,а у нас уже оскомина от их придумак
Гость
9 мая, 06:18
Это какое-то Американское Ранчо, а где сдесь будут распологаться конюшни?
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Гость
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