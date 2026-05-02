А вы знали? Кто из знаменитостей живет в Ярославской области — их истории

Кто из звезд живет в Ярославской области — в материале 76.RU Источник: Серафима Пантыкина / 76.RU

А вы знали, что Ярославская область стала домом для многих известных по всей стране людей? Актеры, певицы и писатели выбирают регион для жизни и творчества.

В этом материале рассказываем, какие знаменитости связали свою жизнь с Ярославлем и областью.

Приехал в Ярославль учиться и остался

На съемки Курцын часто ездит в Москву, но живет вместе с женой и детьми в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

41-летний актер Роман Курцын родился в Костроме. Там он жил до 18 лет, а после школы, в 2002 году, он поступил в ЯГТИ им. Ф. Шишигина в Ярославле. С тех пор актер не уезжал из столицы Золотого кольца.

В институте Курцын встретил будущую жену — Анну Назарову. После выпуска влюбленные поженились. Сейчас они воспитывают двоих детей, оба уже ходят в школу.

У пары есть совместный проект в Ярославле — частная общеобразовательная школа «Вместе».

На фото — Роман Курцын с женой Анной Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Помимо этого, у Курцына в столице Золотого кольца: фитнес-зал «Система 11.11», школа карате и каскадеров «Бросок Кобры», а также тренажерный зал на улице Республиканской.

Ранее в интервью 76.RU Роман Курцын, отвечая на вопрос, почему он решил развивать бизнес именно в Ярославле, а не в Москве, пояснил, что хочет поддержать родной регион.

Я живу здесь и считаю, что Ярославль — лучший город на земле. Мне важно развивать именно провинцию, а не столицу: в Москве и так всего достаточно. Роман Курцын актер

Роман Курцын — российский актер театра и кино, каскадер, продюсер. В кино и сериалах снимается с 23 лет. Настоящую славу ему принесли сериалы и фильмы «Меч», «Пять минут тишины», «Корабль», «Жажда», «Крым», «Гуляй, Вася!» и другие.

Оперная певица перебралась в ярославское село

Казарновская часто выступает в Ярославле и области Источник: Любовь Казарновская / Telegram

Любовь Казарновская переехала в село Вятское в Ярославской области в 2017 году. Тогда в интервью 76.RU оперная певица отметила, что влюбилась в это место, когда в первый раз его посетила. После этого решила, что хочет переехать.

«Здесь [в Вятском] сохранена вся атмосфера и обстановка той России, которую я обожаю и люблю, которая живет в моей душе, Россия моих бабушек и прабабушек. Здесь сохранен русский дух, здесь чтут традиции, воссоздают некий оазис культуры, памяти и хорошего человеческого общения», — рассказала Казарновская.

В Вятском регулярно проводятся концерты Любови Казарновской. Время от времени она выступает на сцене филармонии им. Л. В. Собинова в Ярославле.

Вятское считается одним из самых красивых сел России. Ранее у нас выходил репортаж оттуда. О том, какие проблемы скрываются за нарядной оберткой, читайте в этом материале.

Приехала и влюбилась

Татьяна Устинова уже пару лет живет в Ярославской области Источник: ustinova_books_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В марте 2024 года стало известно, что Татьяна Устинова купила дом «в самом красивом селе России» — в Вятском Ярославской области. Об этом писательница сама рассказала в интервью журналистам «Российской газеты».

Тогда Устинова признавалась, что село вдохновляет ее на придумывание сюжетов для своих детективов. Она даже пообещала написать отдельную книгу, посвященную Вятскому.

«Моя сестра увидела по телевизору сюжет, в котором говорилось, что вот есть такое красивое, старинное, но полуразрушенное село, в которое энтузиасты вдохнули новую жизнь. <…> И вот когда мы приехали в Вятское, нам там всё очень понравилось. Хотя тогда был отреставрирован только самый центр села, и я даже прекрасно помню бурьян у храма», — рассказала в интервью «Российской газете» Татьяна Устинова.

Напомним, в начале февраля 2026 года стало известно, что в Вятском обокрали Устинову. По данным 76.RU, воры вытащили из дома звезды отечественной детективной литературы бриллианты и другое имущество общей стоимостью примерно на 10 миллионов рублей.

Татьяна Устинова — российская писательница, автор детективных романов, сценаристка, переводчик и телеведущая. Самые популярные ее книги: «Хроника гнусных времен», «Мой генерал», «Миф об идеальном мужчине», «Подруга особого назначения», «Одна тень на двоих». В течение пяти лет была соведущей шоу «Час суда» на РЕН ТВ.

Звезда сериала «Папины дочки»

Нонна Гришаева известна своей ролью в сериале «Папины дочки» Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В декабре 2025 года стало известно, что Нонна Гришаева перебралась в Ярославскую область. По данным губернатора Михаила Евраева, актриса обосновалась в Некрасовском районе.

«Благодаря Нонне Валентиновне у Ярославля появился еще один гимн — „Душа большой страны“. Артистка проводит концерты, выступает на фестивалях „В кругу семьи“ и „Розовфест“ и выбрала наше Вятское для постоянного жительства», — сообщал глава региона.

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, певица, писатель, художница. Заслуженная артистка России. Художественный руководитель Московского государственного театра Роста в Царицыно. В ее фильмографии более 80 проектов, она известна по фильмам «День радио», «О чем говорят мужчины», сериалу «Папины дочки» и других.

Алексей Дмитриев

В фильмографии Алексея Дмитриева более 140 проектов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Известный российский актер — 49-летний Алексей Дмитриев — родился в Ярославле в семье рабочих. С детства он профессионально занимался гандболом. В 14 лет уехал в Волгоград, где окончил училище олимпийского резерва. Правда, из-за травмы ноги пришлось оставить спорт.

После Алексей поступил в Ярославский театральный институт. Неординарная внешность и высокий рост (202 см) поразили приемную комиссию. Его сразу взяли на курс.

В фильмографии актера — десятки работ в популярных российских сериалах и фильмах. Он снимался в таких проектах, как «Боец», детектив «Виола Тараканова», комедии «Каникулы строгого режима» и многосерийной драме «Волчье солнце».

Несмотря на плотный график съемок, Дмитриев с женой и детьми продолжают жить в Ярославле.

Звезда сериалов «Аутсорс» и «Ландыши»

В фильмографии Евгения Коряковского — 79 картин Источник: koryakovskyevgeny / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер Евгений Коряковский, известный по ролям в сериалах «Аутсорс» и «Ландыши», также живет в Ярославле. Он здесь родился и вырос. В 21 год переехал в Москву и поступил в ГИТИС, однако через год вернулся в родной город и основал театр танца «Граффити». Около пяти лет он занимался хореографией. ГИТИС он всё-таки окончил, но гораздо позже — в 29 лет.

Евгений Коряковский снимался в ряде известных фильмов и сериалов. Среди них — «Пищеблок», «Химера», «Черная весна», «Инсомния», «Выжившие», «Сергий против нечисти. Шабаш», а также фильм «Притяжение» и сериал «Немцы», где он исполнил одну из главных ролей.

Несмотря на работу в Москве и съемки в кино, Евгений не порвал связь с родным городом и живет в Ярославле. Нередко в соцсетях он публикует фотографии из столицы Золотого кольца.

Сооснователь Камерного театра в Ярославле

Владимиру Гусеву 67 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В России Владимир Гусев знаменит своими ролями в десятках проектов. Среди его работ — сериалы и фильмы «Олигарх», «Инструктор», «Медовый месяц», «Боец», «Всадник по имени Смерть», «Мусорщик», «Порода» и «Дальнобойщики-2».

В Ярославле Гусев совместно с Юрием Ваксманом и Владимиром Воронцовым в 1999 году открыл первый частный Камерный театр в городе. Он проработал в столице Золотого кольца до лета 2024 года. По данным 76.RU, после закрытия Камерного Владимир Гусев отошел от театральной работы и сейчас занимается здоровьем.

Мирон Проворов

Мирону Проворову 12 лет Источник: Мирон Проворов / Telegram

Юная звезда российского кинематографа Мирон Проворов родом из Рыбинска Ярославской области. Как он рассказывал у себя в соцсетях, живет он там же.

На сцену Мирон вышел впервые в семь лет, выступив в шоу «Голос. Дети» на «Первом канале». Дойти до финала ему не удалось — в полуфинале он покинул проект. Спустя несколько лет, в 2024 году, Проворов вернулся в шоу. Победить снова не получилось, однако мальчик успел заявить о себе.

В новогоднюю ночь с 2023 на 2024 год школьник выступил в праздничном концерте «Первого канала» с песней «Батарейка» группы «Жуки».

Параллельно с музыкальной карьерой Мирон Проворов начал сниматься в кино. Наибольшую узнаваемость ему принесла роль в фильме-сказке «Бременские музыканты» (2023), где он сыграл юного Трубадура.

Также в его фильмографии — проекты «Лихо», «Малыш-каратист», «Как Иван в сказку попал», «Маша и Медведь», «Маленький шеф» и другие. Несмотря на юный возраст, Мирон активно снимается в кино и продолжает развивать актерскую карьеру.

У него есть «Оскар»

Александр Петров — первый в России художник, получивший «Оскар» Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле также живет художник-мультипликатор Алексантр Петров. В 2000 году он получил «Оскар» за короткометражный фильм «Старик и море» по повести Эрнеста Хемингуэя, созданный ярославцем в Канаде. Это была первая анимационная картина для кинотеатров большого формата.

Через год после оскароносного успеха мультипликатор создал свою художественную студию в Ярославле. Сейчас ему 68 лет, Александр Петров живет и работает в родном городе.

Александр Петров — член Союза кинематографистов России, член международной ассоциации аниматоров АСИФА, член Американской киноакадемии. С 2008 года является академиком Российской Академии художеств и единственным академиком-мультипликатором.