Как в 00-е просыпались без будильника — безумный способ

В начале карьеры Ольга Шелест каждый четверг в программе «Бодрое утро» устраивала маскарад Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Телеканал MTV Россия был явлением уникальным. На его эфирах не просто росло, а взрослело целое поколение тех, кого тогда называли тинейджерами. Канал заговорил с ними на их языке, а его «голосами» стали легендарные виджеи: Александр Анатольевич, Вася Стрельников, Тутта Ларсен, Яна Чурикова и другие. Но MTV невозможно представить без легендарного дуэта — Ольги Шелест и Антона Комолова.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ». «Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране. Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

С этих людей начинался день миллионов школьников и студентов. Программа «Бодрое утро» была аналогом утренних шоу, но без галстуков и скучных новостей. Пока родители смотрели «Первый», подростки бодрились в компании зажигательных Комолова и Шелест.

Забавно, но Антон считает себя глубоким интровертом, а свою карьеру на ТВ — удивительным поворотом судьбы. Он учился в МГТУ им. Баумана и играл в КВН, а в 1994 году по объявлению пришел на «Радио Максимум». Пройдя через несколько радиостанций, в 1997-м он оказался на канале BIZ-TV, на базе которого Борис Зосимов позже и откроет MTV Россия.

А вот Шелест, в отличие от своего коллеги, пошла работать по профессии. Она опоздала на экзамены во ВГИК, но поступила в ГИТР на факультет тележурналистики. Вместе с однокурсником Сашей Пряниковым она прошла кастинг на канал «К-10» (будущий «Муз-ТВ»), а позже попала на всё тот же BIZ-TV.

Первое знакомство дуэта произошло буквально «в полете». Однажды в офисе Ольгу срочно позвали к телефону. Выбегая в коридор, она споткнулась о ковер и начала падать. Пролетая мимо кабинета, где сидел Комолов, она успела увидеть Антона, а он — ее. Вскоре именно Борис Зосимов предложил им вести общее шоу — «Бодрое утро».

Несмотря на ранний эфир, программа имела высокие рейтинги. Секрет успеха крылся в импровизации. Изначально всё строилось на заранее подготовленном сценарии с прописанными шутками и репликами. Но это не работало. Тогда на свой страх и риск Ольге и Антону предоставили полную свободу в эфире. Они вели себя в кадре как в обычной жизни, и зрители это почувствовали.

Ребята стали «своими в доску» — друзьями, с которыми можно было посмеяться и поболтать о чём угодно, дозвонившись в прямой эфир или отправив сообщение на пейджер 104-222 (абонент «Бодрое утро»).

Именно в «Бодром утре» в 2001 году впервые появился Иван Ургант. Он пришел на помощь основному дуэту, который уже не успевал участвовать во всех проектах канала.

— Ваня оказался очень хорош на первой же пробе, и мы все в аппаратной это сразу почувствовали, — рассказывает генеральный продюсер MTV Дмитрий Великанов. — Зосимова пришлось долго уговаривать: он всё сетовал, что через полгода «твой Ваня сбежит на „Россию“, там его аудитория». Почти угадал — промахнулся года на три. Дело в том, что Урганту откровенно не нравились неинтересные и глупые люди, дозванивающиеся в эфир, — у него на них стоял фильтр. И в этом смысле он был нетерпимее, чем более взрослые Шелест с Комоловым или мудрый Вася Стрельников, которым легко было со всеми. Таких «скучных» людей они могли играючи простебать в эфире, повеселив аудиторию.

Один из самых безумных эфиров случился, когда в студию пришли музыканты Bloodhound Gang. Обычно звезды посещали вечерние шоу, но у артистов что-то не срослось, и они пришли на утренний эфир. Тогда басист группы внезапно решил заняться рестлингом с Комоловым.

— Шелест не поняла, что речь идет не об армрестлинге, и подбодрила: «Да, парни, поборитесь!» — вспоминает Антон. — Басист сорвал с себя футболку — а там гора мышц! И рядом я со своими ручонками, «бицепсульками». Мы потом смотрели запись, и на ней видно, как басист снимает майку, и я тоже тянусь к своей футболке, чтобы ее снять, но вовремя останавливаюсь.

Такого неравного боя с утра не ожидал никто Источник: кадр из программы «Бодрое утро»

Финальный выпуск «Бодрого утра» вышел 14 июня 2002 года — его провели Шелест, Комолов и Ургант. В кадре тогда появились операторы и все те, кто работал над проектом три года.

Для многих работа на MTV стала лучшим периодом в их жизни. По словам ведущих, платили тогда не очень много, но это было не так важно. Главное, что Зосимов давал своим сотрудникам, — это свобода. Голодными, конечно, он их не держал. Когда однажды Шелест и Комолов пришли просить прибавку, подготовив сотню аргументов, Зосимов выслушал первые три и сразу удвоил им зарплату.

— Борис Гурьевич четко ловил настроение и момент, — вспоминает Комолов. — Он отличный психолог и, когда нужно, конечно, повышал зарплаты сотрудникам.