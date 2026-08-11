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Он и она Подробности Угнала у всех на виду: ну что за красотка охомутала Егора Крида

Угнала у всех на виду: ну что за красотка охомутала Егора Крида

Артист проговорился о новых отношениях, и его пассию тут же рассекретили

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Егор Крид так долго жаловался на одиночество, что Вселенная над ним наконец-то сжалилась | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕгор Крид так долго жаловался на одиночество, что Вселенная над ним наконец-то сжалилась | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Егор Крид так долго жаловался на одиночество, что Вселенная над ним наконец-то сжалилась

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Егор Крид неоднократно признавался в том, что чувствует себя одиноким, плакался на стримах, что при огромной популярности, полных стадионах и успехе ему не хватает простого человеческого тепла, семьи и второй половинки. А тут выяснилось, что та самая вторая половинка у него всё-таки есть. Артист проговорился об этом во время прямого эфира с блогером Константином Смоляром, и фанатам не составило труда найти девушку, о которой говорит Крид.

Источник:

Городские медиа

Во время совместного эфира со Смоляром Крид так увлекся разговором, что не заметил, как разоткровенничался о личном. И во время этих откровений огорошил слушателей рассказом о том, как ездил в Лос-Анджелес к своей девушке, которая устроила ему свидание.

— Я был там со своей девушкой, которая меня возила на свидание в Лос-Анджелес. Мы там снимали отель, — объявил Крид, и тут же спохватился, осознав, что находится в прямом эфире.

Поначалу Крид пытался выкрутиться из ситуации и свести всё к шутке, но его фанатов было уже не остановить — они моментально ринулись искать «улики» в соцсетях артиста и довольно оперативно вычислили девушку, которая сопровождала Егора.

У новой избранницы Крида больше всего фотографий&nbsp;— из салона машины | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У новой избранницы Крида больше всего фотографий&nbsp;— из салона машины | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У новой избранницы Крида больше всего фотографий — из салона машины

Источник:

lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Интернет-расследователи сопоставили факты и вышли на аккаунт Лауры-Мари Гейсслер. Выяснилось, что Егор активно лайкает ее публикации, но главным подтверждением стало фото в профиле самой девушки. На недавнем снимке гонщица позирует со своим доберманом в салоне внедорожника, а за рулем автомобиля отчетливо виден профиль Крида.

После этого фото фанаты артиста свели Крида и Гейсслер | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)После этого фото фанаты артиста свели Крида и Гейсслер | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого фото фанаты артиста свели Крида и Гейсслер

Источник:

lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Избранница Егора Крида — известная немецкая автогонщица, успешная предпринимательница, дипломированный психолог и признанный новатор в мире автоспорта.

Лаура-Мари родилась 20 июня 1998 года в Мюнхене. В 10 лет она впервые села за руль карта, что и определило ее дальнейшую страсть к скорости. В 16 лет девушка получила официальную международную гоночную лицензию на австрийской трассе Red Bull Ring.

Помимо гоночного трека, Лаура-Мари серьезно занималась наукой и успешно окончила Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, получив диплом психолога. Параллельно с учебой она работала профессиональным инструктором по вождению по всей Европе.

Возможно, скоро мы увидим эту девушку в одном из клипов Крида | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Возможно, скоро мы увидим эту девушку в одном из клипов Крида | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Возможно, скоро мы увидим эту девушку в одном из клипов Крида

Источник:

lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2021 году Гейсслер вошла в историю как первая женщина — участница престижной серии соревнований Porsche Sprint Challenge Central Europe. В дебютном сезоне она сразу громко заявила о себе, заняв первое и третье места в своей категории. В последующие годы Лаура-Мари успешно закрепилась в европейской серии GT4 European Series.

Девушка известна своей принципиальной позицией против классических, навязанных спортивных контрактов. В традиционно мужском автоспорте спонсоры часто требуют от женщин-пилотов акцентировать внимание на внешности для медиа. Чтобы финансировать гоночный сезон независимо от крупных брендов, Лаура создала проект LMG GT No. 1 — первую в мире гоночную команду, полностью спонсируемую через продажу невзаимозаменяемых токенов NFT.

Автомобильный дизайн Лауры-Мари вышел ограниченным тиражом в 718 экземпляров | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Автомобильный дизайн Лауры-Мари вышел ограниченным тиражом в 718 экземпляров | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Автомобильный дизайн Лауры-Мари вышел ограниченным тиражом в 718 экземпляров

Источник:

lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На платформе OpenSea проект вошел в топ лучших спортивных NFT-коллекций мира, а дизайн ее гоночного болида Porsche с лозунгами против стереотипов официально интегрировали в культовый видеосимулятор Gran Turismo. За эти заслуги Гейсслер включили в престижный европейский список Forbes «30 до 30».

На страницах издания Der Spiegel гонщица тоже успела покрасоваться | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На страницах издания Der Spiegel гонщица тоже успела покрасоваться | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На страницах издания Der Spiegel гонщица тоже успела покрасоваться

Источник:

lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Страсть к управлению техникой у Гейсслер не ограничивается спорткарами. У нее также есть официальные лицензии на управление спортивными катерами и вертолетами.

Лаура-Мари теперь получает вертолетную лицензию в США | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Лаура-Мари теперь получает вертолетную лицензию в США | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лаура-Мари теперь получает вертолетную лицензию в США

Источник:

lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Долгое время девушка жила в Германии, но в последнее время перебралась в Лос-Анджелес вместе со своим любимым питомцем — доберманом по кличке Кайя.

Главное, чтобы Егору не пришлось биться с Кайей за место рядом с водителем | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Главное, чтобы Егору не пришлось биться с Кайей за место рядом с водителем | Источник: lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Главное, чтобы Егору не пришлось биться с Кайей за место рядом с водителем

Источник:

lauramariegeissler / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хотя ни Егор, ни Лаура-Мари не спешат публично комментировать свой статус, фанаты уверены: Крид наконец нашел ту самую девушку, с которой сможет построить долгосрочные отношения, о которых давно мечтал, и теперь он перестанет рыдать от одиночества.

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Егор Крид Отношения Любовь Артист Рэпер Фото Девушка
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Комментарии
2
Гость
4 часа
и чё ?
Гость
4 часа
Что Егор, что тимати оба дети бизнесменов. Далеко не самые талантливые. В шоубизе, политике и спорте главное не талант, а гибкость, настойчивость и умение чувствовать время (тайминг) короче
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