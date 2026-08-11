На Ярославль надвигается гроза с градом

11 августа в Ярославле ожидается резкое ухудшение погоды. Специалисты МЧС предупредили о грозе с градом, которая ожидается с 16:00 11 августа до 18:00 12 августа.
«Гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень, град. Местами усиление ветра западной четверти порывами 13-18 м/с, ожидается по Ярославской области и г. Ярославлю», — указано в экстренном предупреждении.
В связи с усилением порывов ветра жителей просят проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. А также соблюдать правила поведения при грозе: не прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом или высокими металлическими конструкциями; дома важно закрыть окна. Во время молнии не стоит подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
Согласно данным центра «Фобоса», ближайшей ночью в Ярославле ожидается сильный ливень, температура +14…16 °C. Атмосферное давление в пределах нормы. Утром — небольшой дождь. Днем 12 августа вновь прогнозируется сильный дождь, в городе похолодает до +13…15 °C, ветер западный, умеренный.