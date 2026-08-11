На Ярославль надвигается гроза с градом

В связи с усилением порывов ветра жителей просят проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. А также соблюдать правила поведения при грозе: не прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом или высокими металлическими конструкциями; дома важно закрыть окна. Во время молнии не стоит подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.