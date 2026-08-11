Житель Архангельска разбился на параплане: фото с места трагедии

Парашют от параплана остался на склоне Источник: СУ СК России по Архангельской области и НАО

56-летний житель Архангельска погиб во время полета на параплане. Трагедия случилась в Приморском районе Архангельской области.

Как сообщают наши коллеги из 29.RU, к телу можно было добраться только по воде, что осложняло доступ экстренных служб. По данным регионального Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (агентство ГПС и ГЗ АО), сообщение о трагедии поступило 11 августа в 10:38.

«Как рассказал заявитель, его знакомый планировал полетать на параплане в районе деревни Боброво. Когда через несколько часов он приехал проверить, всё ли в порядке, увидел лишь машину и вещи, оставшиеся на берегу. Самого мужчины нигде не было. Вместе с другим очевидцем он отправился на поиски, проехал на лодке вдоль берега и обнаружил пострадавшего без сознания», — прокомментировали в ведомстве.

Все произошло на берегу Северной Двины Источник: Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

Очевидцы сообщили, что у мужчины не было пульса и дыхания, а также было сильное кровотечение. На место выехали пожарные ПЧ-76, спасатели Службы спасения им. И. А. Поливаного и бригада скорой помощи. Но спасти архангелогородца не удалось.

Спасатели, приехавшие на вызов Источник: Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

Когда мужчину нашли, он был в крови Источник: Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

В гибели пилота будут разбираться следователи СК по Архангельской области. Проверку по факту происшествия также проводит и Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 11 августа 2026 года в деревне Боброво парапланерист не справился с управлением и погиб. Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.