НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

южн.

 748мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Массовый мор рыбы
Как купить идеальную квартиру
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Школьный квест для родителей
Обрушится гроза с градом
Закупка школьной формы
Военные учения
Жизнь в бараке
Происшествия Подробности Житель Архангельска разбился на параплане: фото с места трагедии

Житель Архангельска разбился на параплане: фото с места трагедии

Безжизненное тело нашел знакомый погибшего

598
Парашют от параплана остался на склоне | Источник: СУ СК России по Архангельской области и НАОПарашют от параплана остался на склоне | Источник: СУ СК России по Архангельской области и НАО

Парашют от параплана остался на склоне

Источник:

СУ СК России по Архангельской области и НАО

56-летний житель Архангельска погиб во время полета на параплане. Трагедия случилась в Приморском районе Архангельской области.

Как сообщают наши коллеги из 29.RU, к телу можно было добраться только по воде, что осложняло доступ экстренных служб. По данным регионального Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (агентство ГПС и ГЗ АО), сообщение о трагедии поступило 11 августа в 10:38.

«Как рассказал заявитель, его знакомый планировал полетать на параплане в районе деревни Боброво. Когда через несколько часов он приехал проверить, всё ли в порядке, увидел лишь машину и вещи, оставшиеся на берегу. Самого мужчины нигде не было. Вместе с другим очевидцем он отправился на поиски, проехал на лодке вдоль берега и обнаружил пострадавшего без сознания», — прокомментировали в ведомстве.

Все произошло на берегу Северной Двины | Источник: Агентство ГПС и ГЗ Архангельской областиВсе произошло на берегу Северной Двины | Источник: Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

Все произошло на берегу Северной Двины

Источник:

Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

Очевидцы сообщили, что у мужчины не было пульса и дыхания, а также было сильное кровотечение. На место выехали пожарные ПЧ-76, спасатели Службы спасения им. И. А. Поливаного и бригада скорой помощи. Но спасти архангелогородца не удалось.

Спасатели, приехавшие на вызов | Источник: Агентство ГПС и ГЗ Архангельской областиСпасатели, приехавшие на вызов | Источник: Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

Спасатели, приехавшие на вызов

Источник:

Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

Когда мужчину нашли, он был в крови | Источник: Агентство ГПС и ГЗ Архангельской областиКогда мужчину нашли, он был в крови | Источник: Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

Когда мужчину нашли, он был в крови

Источник:

Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

В гибели пилота будут разбираться следователи СК по Архангельской области. Проверку по факту происшествия также проводит и Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 11 августа 2026 года в деревне Боброво парапланерист не справился с управлением и погиб. Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

Предварительно, пилот не справился с управлением | Источник: СУ СК России по Архангельской области и НАОПредварительно, пилот не справился с управлением | Источник: СУ СК России по Архангельской области и НАО

Предварительно, пилот не справился с управлением

Источник:

СУ СК России по Архангельской области и НАО

ПО ТЕМЕ
Юрий СкородумовЮрий Скородумов
Юрий Скородумов
Корреспондент
Гибель Боброво Приморский округ Параплан
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 часа
Авиаторы утверждают, что аэродинамическое качество (определяет устойчивость, управляемость, безопасность) у параплана, дельтаплана гораздо ниже, чем у классического планера. Но планер вещь дорогая, не очень доступная.
Гость
3 часа
Дельтаплан, параплан, все это опасные увлечения.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем