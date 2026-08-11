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Спорт «Говорили — это невозможно»: школьница за месяц подготовилась к ЕГЭ и взяла золото чемпионата мира по шахматам

«Говорили — это невозможно»: школьница за месяц подготовилась к ЕГЭ и взяла золото чемпионата мира по шахматам

Валерия Клейменова завоевала золото и первенства мира по шахматам, и за успехи в школе. Видео

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Спортсменка могла стать биатлонисткой, но не прошла по возрасту, зато преуспела в шахматах

Источник:

Сергей Уланов / NGS.RU

18-летняя шахматистка Валерия Клейменова, представляющая Новосибирскую область, завоевала золото на первенстве мира. Ради участия в главном международном турнире девушке пришлось досрочно сдавать ЕГЭ, а визу для поездки в Италию она получила всего за несколько часов до вылета.

Всего за месяц она подготовилась и сдала экзамен, помогла своей команде стать серебряным призером чемпионата России, а затем выиграла мировое первенство. Вместе с аттестатом шахматистка получила еще одну золотую медаль — за успехи в учебе. Подготовка к экзаменам практически не оставила времени на шахматы: почти месяц спортсменка полностью посвятила учебе, потом всего за неделю вернулась к тренировкам.

Шахматами Валерия занимается с семи лет. Родители привели ее в секцию для общего развития после того, как девочку не приняли в биатлон из-за возраста. Уже через год она отобралась на первенство России, а в 2018 году стала чемпионкой страны.

Путь к мировому золоту занял почти восемь лет. На предыдущих первенствах Валерия уже была в числе фаворитов, однако оставалась без трофея. На турнире в Италии ей удалось сохранить лидерство с первого тура и досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

Теперь спортсменка ставит перед собой новую цель — получить звание женского гроссмейстера. Одновременно Валерия выбирает будущую профессию, признаётся, что свою жизнь в любом случае намерена связать с шахматами.

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Комментарии
1
Гость
3 часа
Браво!!! Такие выпускники должны быть нарасхват у ВУЗов. Надеюсь, что все у Валерии будет хорошо не только в шахматах.
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Гость
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