«Говорили — это невозможно»: школьница за месяц подготовилась к ЕГЭ и взяла золото чемпионата мира по шахматам

Спортсменка могла стать биатлонисткой, но не прошла по возрасту, зато преуспела в шахматах Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

18-летняя шахматистка Валерия Клейменова, представляющая Новосибирскую область, завоевала золото на первенстве мира. Ради участия в главном международном турнире девушке пришлось досрочно сдавать ЕГЭ, а визу для поездки в Италию она получила всего за несколько часов до вылета.

Всего за месяц она подготовилась и сдала экзамен, помогла своей команде стать серебряным призером чемпионата России, а затем выиграла мировое первенство. Вместе с аттестатом шахматистка получила еще одну золотую медаль — за успехи в учебе. Подготовка к экзаменам практически не оставила времени на шахматы: почти месяц спортсменка полностью посвятила учебе, потом всего за неделю вернулась к тренировкам.

Шахматами Валерия занимается с семи лет. Родители привели ее в секцию для общего развития после того, как девочку не приняли в биатлон из-за возраста. Уже через год она отобралась на первенство России, а в 2018 году стала чемпионкой страны.

Путь к мировому золоту занял почти восемь лет. На предыдущих первенствах Валерия уже была в числе фаворитов, однако оставалась без трофея. На турнире в Италии ей удалось сохранить лидерство с первого тура и досрочно обеспечить себе чемпионский титул.