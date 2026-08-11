Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: попробуйте пройти этот тест на кругозор

Наш мир устроен гораздо интереснее, чем об этом рассказывают учебники. Каждый день мы сталкиваемся с вещами, истинная суть которых скрыта за историческими курьезами, законами физики или тайнами дикой природы. Готовы ли вы устроить своему мозгу настоящую встряску и проверить, насколько хорошо вы понимаете реальность вокруг себя? Этот тест на кругозор не заставит вас вспоминать скучные даты — здесь вам понадобятся только железная логика, интуиция и капля азарта. Пройдите его прямо сейчас и узнайте, кто вы на самом деле: скромный наблюдатель или всезнающий магистр эрудиции.