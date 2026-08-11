Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: попробуйте пройти этот тест на кругозор

Наш мир устроен гораздо интереснее, чем об этом рассказывают учебники. Каждый день мы сталкиваемся с вещами, истинная суть которых скрыта за историческими курьезами, законами физики или тайнами дикой природы. Готовы ли вы устроить своему мозгу настоящую встряску и проверить, насколько хорошо вы понимаете реальность вокруг себя? Этот тест на кругозор не заставит вас вспоминать скучные даты — здесь вам понадобятся только железная логика, интуиция и капля азарта. Пройдите его прямо сейчас и узнайте, кто вы на самом деле: скромный наблюдатель или всезнающий магистр эрудиции.
Биологи до сих пор поражаются способностям этого морского существа. У него нет мозга и центральной нервной системы, но при этом оно способно успешно охотиться, ориентироваться в пространстве и даже спать. О ком речь?
Морская звезда
Осьминог
Медуза
Морской огурец
Наполеон Бонапарт тратил огромные деньги на роскошные пиры. Однако самым дорогим предметом на его столах была не золотая посуда и не редкие вина, а столовые приборы из этого материала, которые подавали только самому императору и его самым важным гостям. Что это за материал?
Фарфор
Алюминий
Платина
Титан
На нашей планете есть удивительное место, где можно увидеть, как абсолютно сухая пустыня встречается с бурным океаном. Из-за уникального климата здесь образовались самые высокие песчаные дюны в мире, которые уходят прямо в воду. В какой стране находится эта пустыня?
Намибия (пустыня Намиб)
Египет (Сахара)
Австралия (Большая песчаная пустыня)
Чили (пустыня Атакама)
Этот популярный фрукт, который мы привыкли видеть на прилавках магазинов круглый год, с точки зрения ботаники является огромной многосемянной ягодой. Более того, его плоды растут не на деревьях, а на гигантской многолетней траве. О каком фрукте речь?
Гранат
Ананас
Банан
Папайя
В мире архитектуры и инженерии этот мост считается легендарным. Архитектор Джон Реблинг заложил в его проект прочность, которая в 6 раз превышала стандарты того времени. Чтобы доказать испуганным горожанам, что мост абсолютно безопасен и не рухнет, по нему одновременно провели целое стадо из 21 слона. Что это за мост?
Бруклинский мост в Нью-Йорке
Тауэрский мост в Лондоне
Мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско
Карлов мост в Праге
В древности этот ценнейший продукт питания на Руси экспортировали в Европу в бутылках. Иностранные купцы платили огромные деньги, но требовали, чтобы в горлышко проходили только самые мелкие экземпляры. Что это было?
Крыжовник
Кедровые орехи
Лесная земляника
Грибы рыжики
Это популярное комнатное и садовое растение — настоящий хищник в мире флоры. Оно способно не только ловить насекомых, но и умеет считать. Зачем ему этот математический навык?
Чтобы определять точный размер добычи
Чтобы закрываться строго ночью
Чтобы не захлопывать ловушку от случайных капель дождя
Чтобы рассчитывать количество выделяемого яда
Знаменитый изобретатель Томас Эдисон подарил миру множество полезных вещей. Однако его первое запатентованное устройство оказалось абсолютно провальным, потому что работало слишком быстро и честно. Что это был за прибор?
Автоматический регистратор опозданий сотрудников
Автоматический счетчик голосов для парламента
Аппарат для быстрой штамповки фальшивых монет
Электрический кассовый аппарат
В Тихом океане существует уникальный обитатель — глубоководный моллюск, который строит свою раковину из самого настоящего железа (сульфидов железа). Какую экстремальную среду обитания он для этого выбрал?
Дно Марианской впадины
Районы затонувших военных кораблей
Подводные коралловые рифы
Гидротермальные источники
Этот материал, без которого невозможно представить современную канцелярию, в древности изготавливали из кожи молодых ягнят или телят. Процесс был настолько дорогим, что для создания одной большой книги требовалось целое стадо. Что это за материал?
Целлулоид
Пергамент
Папирус
Береста