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Образование Тест Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: попробуйте пройти этот тест на кругозор

Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: попробуйте пройти этот тест на кругозор

В нем мы объединили самые удивительные факты

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Чтобы правильно справиться со всеми заданиями нашего теста, вам придется как следует пораскинуть мозгами | Источник: кадр из фильма «Иллюзия обмана 3» (16+), реж. Рубен Флейшер, Lionsgate, 2025 годЧтобы правильно справиться со всеми заданиями нашего теста, вам придется как следует пораскинуть мозгами | Источник: кадр из фильма «Иллюзия обмана 3» (16+), реж. Рубен Флейшер, Lionsgate, 2025 год

Чтобы правильно справиться со всеми заданиями нашего теста, вам придется как следует пораскинуть мозгами

Источник:

кадр из фильма «Иллюзия обмана 3» (16+), реж. Рубен Флейшер, Lionsgate, 2025 год

Наш мир устроен гораздо интереснее, чем об этом рассказывают учебники. Каждый день мы сталкиваемся с вещами, истинная суть которых скрыта за историческими курьезами, законами физики или тайнами дикой природы. Готовы ли вы устроить своему мозгу настоящую встряску и проверить, насколько хорошо вы понимаете реальность вокруг себя? Этот тест на кругозор не заставит вас вспоминать скучные даты — здесь вам понадобятся только железная логика, интуиция и капля азарта. Пройдите его прямо сейчас и узнайте, кто вы на самом деле: скромный наблюдатель или всезнающий магистр эрудиции.

ТестПройден 188 раз
1 / 10

Биологи до сих пор поражаются способностям этого морского существа. У него нет мозга и центральной нервной системы, но при этом оно способно успешно охотиться, ориентироваться в пространстве и даже спать. О ком речь?

  • Морская звезда

  • Осьминог

  • Медуза

  • Морской огурец

2 / 10

Наполеон Бонапарт тратил огромные деньги на роскошные пиры. Однако самым дорогим предметом на его столах была не золотая посуда и не редкие вина, а столовые приборы из этого материала, которые подавали только самому императору и его самым важным гостям. Что это за материал?

  • Фарфор

  • Алюминий

  • Платина

  • Титан

3 / 10

На нашей планете есть удивительное место, где можно увидеть, как абсолютно сухая пустыня встречается с бурным океаном. Из-за уникального климата здесь образовались самые высокие песчаные дюны в мире, которые уходят прямо в воду. В какой стране находится эта пустыня?

  • Намибия (пустыня Намиб)

  • Египет (Сахара)

  • Австралия (Большая песчаная пустыня)

  • Чили (пустыня Атакама)

4 / 10

Этот популярный фрукт, который мы привыкли видеть на прилавках магазинов круглый год, с точки зрения ботаники является огромной многосемянной ягодой. Более того, его плоды растут не на деревьях, а на гигантской многолетней траве. О каком фрукте речь?

  • Гранат

  • Ананас

  • Банан

  • Папайя

5 / 10

В мире архитектуры и инженерии этот мост считается легендарным. Архитектор Джон Реблинг заложил в его проект прочность, которая в 6 раз превышала стандарты того времени. Чтобы доказать испуганным горожанам, что мост абсолютно безопасен и не рухнет, по нему одновременно провели целое стадо из 21 слона. Что это за мост?

  • Бруклинский мост в Нью-Йорке

  • Тауэрский мост в Лондоне

  • Мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско

  • Карлов мост в Праге

6 / 10

В древности этот ценнейший продукт питания на Руси экспортировали в Европу в бутылках. Иностранные купцы платили огромные деньги, но требовали, чтобы в горлышко проходили только самые мелкие экземпляры. Что это было?

  • Крыжовник

  • Кедровые орехи

  • Лесная земляника

  • Грибы рыжики

7 / 10

Это популярное комнатное и садовое растение — настоящий хищник в мире флоры. Оно способно не только ловить насекомых, но и умеет считать. Зачем ему этот математический навык?

  • Чтобы определять точный размер добычи

  • Чтобы закрываться строго ночью

  • Чтобы не захлопывать ловушку от случайных капель дождя

  • Чтобы рассчитывать количество выделяемого яда

8 / 10

Знаменитый изобретатель Томас Эдисон подарил миру множество полезных вещей. Однако его первое запатентованное устройство оказалось абсолютно провальным, потому что работало слишком быстро и честно. Что это был за прибор?

  • Автоматический регистратор опозданий сотрудников

  • Автоматический счетчик голосов для парламента

  • Аппарат для быстрой штамповки фальшивых монет

  • Электрический кассовый аппарат

9 / 10

В Тихом океане существует уникальный обитатель — глубоководный моллюск, который строит свою раковину из самого настоящего железа (сульфидов железа). Какую экстремальную среду обитания он для этого выбрал?

  • Дно Марианской впадины

  • Районы затонувших военных кораблей

  • Подводные коралловые рифы

  • Гидротермальные источники

10 / 10

Этот материал, без которого невозможно представить современную канцелярию, в древности изготавливали из кожи молодых ягнят или телят. Процесс был настолько дорогим, что для создания одной большой книги требовалось целое стадо. Что это за материал?

  • Целлулоид

  • Пергамент

  • Папирус

  • Береста

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Илья Ненко
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заместитель главного редактора 63.RU
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