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Происшествия Самолет рухнул в Самарской области: подробности

Самолет рухнул в Самарской области: подробности

Пострадал один человек

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На месте крушения работают спасатели | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUНа месте крушения работают спасатели | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На месте крушения работают спасатели

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Самарской области упал легкий транспортный самолет. Пострадал один человек. Подробности о крушении сообщили в ГУМЧС по региону.

Всё случилось сегодня утром в 05:30 по местному времени. Информация об этом поступила спасателям.

«В ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о падении легкого транспортного самолета в районе населенного пункта Новая Жизнь муниципального района Кошкинского», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В результате падения пострадал один человек. Его госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Дополнительных сведений о его состоянии ведомство не сообщило.

Также пока неизвестно точное количество пассажиров и членов экипажа, которые могли находиться на борту. В МЧС отметили, что погибших во время крушения нет.

В настоящее время уточняются подробности случившегося. Что стало причиной падения воздушного судна, пока неизвестно.

Обновлено 06:55 мск. Стало известно, что упал легкомоторный самолет Ан-2. Это случилось во время орошения полей. Пилот получил травмы и находится в больнице, сообщили в СК РФ.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Самара Самолет Крушение МЧС
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Комментарии
2
Гость
2 часа
легкомоторный самолет Ан-2 которому 70 лет, неудивительно, у всего есть ресурс
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Гость
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