Самолет рухнул в Самарской области: подробности

В Самарской области упал легкий транспортный самолет. Пострадал один человек. Подробности о крушении сообщили в ГУМЧС по региону.
Всё случилось сегодня утром в 05:30 по местному времени. Информация об этом поступила спасателям.
«В ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о падении легкого транспортного самолета в районе населенного пункта Новая Жизнь муниципального района Кошкинского», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В результате падения пострадал один человек. Его госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Дополнительных сведений о его состоянии ведомство не сообщило.
Также пока неизвестно точное количество пассажиров и членов экипажа, которые могли находиться на борту. В МЧС отметили, что погибших во время крушения нет.
В настоящее время уточняются подробности случившегося. Что стало причиной падения воздушного судна, пока неизвестно.
Обновлено 06:55 мск. Стало известно, что упал легкомоторный самолет Ан-2. Это случилось во время орошения полей. Пилот получил травмы и находится в больнице, сообщили в СК РФ.