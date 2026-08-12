Самолет рухнул в Самарской области: подробности

На месте крушения работают спасатели Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Самарской области упал легкий транспортный самолет. Пострадал один человек. Подробности о крушении сообщили в ГУМЧС по региону.

Всё случилось сегодня утром в 05:30 по местному времени. Информация об этом поступила спасателям.

«В ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о падении легкого транспортного самолета в районе населенного пункта Новая Жизнь муниципального района Кошкинского», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В результате падения пострадал один человек. Его госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Дополнительных сведений о его состоянии ведомство не сообщило.

Также пока неизвестно точное количество пассажиров и членов экипажа, которые могли находиться на борту. В МЧС отметили, что погибших во время крушения нет.

В настоящее время уточняются подробности случившегося. Что стало причиной падения воздушного судна, пока неизвестно.