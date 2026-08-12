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Экономика Кризис-2026 «Гораздо ниже себестоимости»: как ситуация в Азовском и Черном морях влияет на экспорт зерна и можно ли ее спасти

«Гораздо ниже себестоимости»: как ситуация в Азовском и Черном морях влияет на экспорт зерна и можно ли ее спасти

Производители российского зерна в ужасе и готовятся к банкротству

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Земледельцы уже и не рады новому урожаю | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЗемледельцы уже и не рады новому урожаю | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Земледельцы уже и не рады новому урожаю

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Старт нового сезона экспорта российского зерна сразу начался с катастрофы. Мы сейчас про ситуацию в Азово-Черноморском бассейне, на который приходится львиная доля всего морского экспорта российского зерна. Атаки на портовую инфраструктуру и корабли фактически вывели азово-донской сегмент из экспортной цепочки.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с журналистом MSK1.RU признаётся, что удар по отрасли очень серьезный. В некоторых регионах зерно уже продается значительно ниже себестоимости. Если ситуация затянется, предупреждает Злочевский, это может привести к массовым банкротствам сельхозпроизводителей и поставить под угрозу посевную-2027.

— Последние события в Азово-Черноморской акватории, на ваш взгляд, насколько серьезно уже повлияли и еще повлияют до конца календарного года на экспортеров зерна?

— Степень влияния зависит от длительности ограничений по отгрузкам. Азовский бассейн вообще встал, а это четверть российского экспорта. И это уже обеспечило резкое снижение внутренних цен, накопление излишков.

Сегодня цены на пшеницу падают с темпом 100–200 рублей в день и уже находятся гораздо ниже себестоимости в огромном количестве регионов.

А после ограничений на приемку автотранспорта в черноморских терминалах ситуация только усугубилась. Если это длительная история, она приведет к массовому банкротству и к невозможности накопления ресурсов для проведения весеннего сева.

— А банкротство кого всё-таки ожидается — экспортеров или производителей?

— Именно производителей.

Для экспортеров это не проблема. Они остановят экспорт, сделают паузу, «скушают Twix» и потом легко могут возобновить деятельность. У производителей не так. Если они не получают финансовой подпитки, значит, они не могут продолжать свою деятельность.

— Вы упомянули, что ситуация ударила по ряду регионов. Какие из них сейчас наиболее проблемные? Это в первую очередь юг России?

— Ростовская область очень сильно страдает сейчас от этой ситуации, потому что там осуществлялись поставки именно через Азовский бассейн. И, соответственно, отгрузки вообще полностью стоят сейчас. И волна уже докатилась до Поволжья, где цены снижаются, до Центральной России, Урала. Ну и скоро докатится уже до Сибири.

— А Краснодарский и Ставропольский края?

— В Краснодарском крае не так высока себестоимость зерна, она существенно ниже, чем в Ростовской области. Поэтому ситуация не так болезненно затрагивает краснодарские отгрузки. И там всё-таки отгрузки шли через Черноморский бассейн. То есть краснодарские крестьяне не грузили зерно через ростовские терминалы.

Ставропольские тоже завязаны на отгрузки по Черному морю и в гораздо меньшей степени на Ростов. Поэтому для них удар не так болезнен.

— А Каспийская акватория в принципе может стать спасительной для вывоза этого зерна? Можно ли оперативно переориентировать логистику с учетом того, что обещанный транспортный коридор «Север — Юг» заработает, как его изначально видели, чтобы через Иран доставлять зерно уже в другие страны?

— Не думаю, что Каспийская акватория может стать спасительной: слишком маленькие объемы. Исходя из предпринятых усилий, с точки зрения переориентации мы не видим окупаемости такой логистики. Разница, чтобы полностью компенсировать затраты и переориентировать поставки, должна составлять не меньше 30, а то и 50 рублей на тонну зерна. Тогда это компенсирует затраты. Но мы таких сумм не видим.

Там выделено 10 млрд рублей — вернее, не выделено еще, а прорабатывается решение о выделении еще 10 млрд рублей на компенсацию железнодорожных тарифов. Эта сумма, скорее всего, не дотянет до необходимой для компенсации. То есть это не спасет общую ситуацию.

— Что тогда нужно сделать государству, чтобы исправить ситуацию?

— Любое снижение объемов отгрузок в период массовой уборки приводит к недополучению денег крестьянами. И чтобы исправить ситуацию полностью, надо обеспечить финансирование, поступление денег в необходимых объемах.

Ведь ресурсы сейчас выбрасываются на рынок крестьянами вынужденно. Не потому, что они считают эти крайне низкие цены приемлемыми. Это вынужденная мера просто потому, что очень остро нужны деньги. А сейчас цена уже ниже 6000 рублей за тонну в некоторых случаях. Это гораздо, гораздо ниже себестоимости — примерно на 40%.

— Мы с вами говорим в основном о пшенице, о зерне. Но ситуация в Азово-Черноморской акватории касается ведь и всех других видов аграрного экспорта — технических культур, подсолнечного масла и так далее?

— Безусловно! Масличных это тоже касается, вернее, это касается непосредственно отгрузок масла. А это будет вести к тому, что на фоне рекордных площадей под масличными культурами маслозаводы снизят спрос на сырье. На фоне этих рекордных площадей у нас уже форварды рынка проваливаются по масличным.

И цены на подсолнечник, если упадут ниже 25 тысяч рублей — это будет такая же катастрофа, как и с зерновыми.

Масличные служили источником окупаемости убытков в прежние времена. В общем, доходы при цене 44 тысячи рублей [за тонну] и выше закрывали хоть какую-то часть убытков по зерновым. А теперь такого источника у сельхозпроизводителей не будет.

Бобовые уже в прошлом сезоне провалились, и по ним идет сокращение площадей и огромные переходящие запасы из-за неликвидности.

А вот по масличным это будет первая такая тяжелая ситуация. И отсутствие вообще любого источника окупаемости приводит к отсутствию финансирования для продолжения деятельности.

— Как это всё отразится на обычном потребителе? Например, подсолнечное масло подорожает, хлеб?

— Цены на прилавках вообще не зависят от зерновых ресурсов. Они никогда у нас от них не зависели.

Мы это проходили. Самый красноречивый факт был еще в 2009 году: цены на зерно упали с 9 до 3 тысяч рублей за тонну, а цена килограмма хлеба выросла на 6 рублей за этот же период.

У нас в прошлом сезоне цены на зерно были 15 тысяч рублей, а сейчас они уже падают во многих регионах. И это продовольственное зерно, которое мы отправляем на экспорт! Сейчас цены падают уже к 10 тысячам рублей. То есть снижены на 30% уже де-факто и имеют тенденцию к дальнейшему снижению. Но не надо питать иллюзий, что что-то подешевеет!

Доля зерна в стоимости хлеба слишком мала. Она сегодня составляет менее 10% себестоимости буханки хлеба на заводе. А надо учитывать, что пока она с завода доезжает до прилавка, она дорожает еще минимум на 30%, а то и на 50%. Так что никакого влияния падения цен на зерно на цены на прилавках нет и не будет.

— Получается примерно такая же история, как с топливом: мировые цены на нефть довольно слабо влияют на то, что мы видим на заправках. Но почему даже при полном обеспечении страны зерном нельзя нормально связать цены на сырье и конечный продукт?

— Если цены на АЗС формируются под воздействием мер государства, то цены на прилавках формируются как раз вопреки необходимым мерам — вернее, вопреки действующим и в противовес необходимым мерам, которые государство не предпринимает.

Государство не занимается регулированием межотраслевых пропорций в нашем секторе, вообще не занимается.

Издержки растут опережающими темпами по сравнению с общими темпами инфляции, а при этом цены на реализацию продукции государством подавляются, оно никак не компенсирует эти издержки сельхозпроизводителя.

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Дмитрий Капустин
Урожай зерна Экспорт зерна Банкротство Себестоимость Агропромышленный комплекс Продовольственная безопасность Кризис Продажа
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Комментарии
6
Гость
1 час
Зерно дешевеет, а комбикорм для скотины каждую неделю только дорожает.В среднем уже 1тыс. за 40 кг.Ну и государство у нас как бы сказать помягче-...ное.
Гость
1 час
Кто бы мог подумать? Сложности возникли. Зато движуха и не скучно!
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Гость
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