Три года со дня задержания Блиновской. Что стало с бизнес-империей блогера и с кем остались ее дети

Прошло три года с начала уголовного преследования Елены Блиновской Источник: Елена Блиновская / Vk.com, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ровно три года назад — 27 апреля 2023 года — в Смоленской области при попытке пересечь границу с Республикой Беларусь задержали «королеву марафонов» Елену Блиновскую. Следственный комитет обвинил ее в уклонении от уплаты налогов.

Сначала блогеру избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако в декабре 2023 года Блиновская нарушила его условия. В канун Нового года она устроила у себя дома вечеринку, на которой присутствовала свидетельница по ее уголовному делу — предпринимательница Виктория Асмолова. После этого в начале 2024 года суд ужесточил меру пресечения и отправил ее в СИЗО.

Расследование длилось почти два года. 3 марта 2025 года в московском суде вынесли приговор. Блиновскую признали виновной в неуплате налогов и отмывании денег и приговорили к пяти годам лишения свободы. В октябре 2025 года приговор смягчили — до четырех лет и шести месяцев со штрафом в 950 тысяч рублей.

Елена Блиновская отбывает наказание в женской ИК-1 в поселке Головино во Владимирской области, сообщает РИА Новости.

В этом материале рассказываем, что сейчас происходит с бизнесами Елены Блиновской, с кем остались ее четверо детей и где находится ее муж — Алексей Блиновский.

Хроника уголовного дела Елены Блиновской Источник: Городские медиа

Бизнесы развалились

Елена Блиновская стала известна благодаря своим «марафонам желаний». Первый онлайн-курс она запустила в 2015 году, в котором обещала научить людей «правильно мечтать», чтобы их желания исполнялись. В соцсетях Блиновская активно делилась историями участниц, чья жизнь, по ее словам, менялась после прохождения марафонов: они находили партнеров, выходили замуж, покупали недвижимость и рожали детей.

Со временем популярность блогера росла: увеличивалась аудитория, ее начали приглашать на светские мероприятия. К этому моменту она перебралась в Москву. Финансист из Ярославля стала частью шоу-бизнеса и общалась со звездами — среди них Ксения Бородина, Виктория Лопырёва, певица Нюша и другие.

В соцсетях Блиновская часто хвасталась дружбой со знаменитыми людьми Источник: elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Постепенно Блиновская расширила линейку продуктов. Среди самых известных:

«Марафон предназначений» (2017) — о поиске своего пути;

«Стань и получишь» (2018) — о личностном росте;

«Марафон отношений» (2019) — о построении гармоничных отношений;

«Про дружбу» (2022) — о социальных связях;

«Путь желаний» (2022) — настольная игра о постановке и достижении целей.

Отдельный резонанс вызвал анонс «Марафона зачатия» в 2021 году. Он позиционировался как курс для женщин с бесплодием, из-за чего вызвал волну обсуждений. В итоге запуск так и не состоялся.

После возбуждения уголовного дела в 2023 году все онлайн-курсы Блиновской были приостановлены.

Распродают бренды Блиновской

В марте 2026 года стало известно, что бренды Блиновской выставлены на продажу из-за долгов. Речь идет о восьми товарных знаках.

Как пишет StarHit, на аукционе оказался ее личный бренд Blinovskaya и названия популярных курсов — «Марафон желаний», «Марафон предназначений» и «Марафон отношений». Ранее эти проекты, по оценкам, приносили более миллиарда рублей в год.

ИП Елены Блиновской, зарегистрированное в 2010 году, было ликвидировано в конце 2024 года по процедуре банкротства. Это привело к прекращению работы ее основного онлайн-бизнеса, включая «марафоны желаний» и интернет-магазин Blinovskaya.shop. Официально ИП прекратило свою деятельность, а бренд оказался заморожен.

Признали банкротом

Елену Блиновскую задержали в конце апреля 2023 года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ноябре 2024 года Арбитражный суд признал Елену Блиновскую банкротом и начал процедуру распродажи ее имущества в счет погашения долгов перед налоговой в 1,1 миллиарда рублей.

В процессе банкротства финансовый управляющий делами Блиновской в Арбитражном суде пересматривает отдельные сделки блогера. Так была признана недействительной сделка по продаже квартиры в элитном ЖК «Донской Олимп» в Москве. В конце 2024 года родители Елены продали ее за 90 миллионов рублей. Об этом 10 апреля 2026 года сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Брат блогера, Александр Останин, пожаловался, что сейчас у него и родителей Блиновской регулярно проходят судебные разбирательства, связанные с банкротством сестры.

«У моего отца было арестовано всё имущество, все квартиры. Он пришел в суд и попросил продать квартиру для того, чтобы вырученные деньги ушли в Федеральную налоговую службу, чтобы погасить долг Лены», — рассказал Александр.

По его словам, отец согласовал с налоговой и прокуратурой сумму продажи квартиры — 90 миллионов рублей.

«Отец продал квартиру, а сейчас финансовый управляющий говорит, что квартира принадлежала Елене и ее надо отдать в конкурсную массу. Не знаем, вернет ли налоговая 90 миллионов рублей, так как сделка была отменена», — рассказал Останин, возмущаясь всем происходящим.

Кроме того, суд сейчас пытается установить наличие активов Блиновской за границей. Суд Москвы запросил данные об активах «королевы марафонов» в Эмиратах.

Оспаривание сделок по продаже имущества Елены Блиновской — нормальная работа финансового управляющего, считает юрист Городских медиа Тимур Валияров. Задача управляющего собрать как можно больше имущества, чтобы покрыть все долги перед разными кредиторами. Это и налоговая, и банки, и другие лица.

Это нормальная работа, которая происходит в каждой процедуре банкротства. Управляющий смотрит на сделки, которые произошли за три года до банкротства. И анализирует на предмет того, был ли это вывод имущества, честная ли сделка. Смотрит на наличие признаков, при которых можно оспорить сделку. Тимур Валияров юрист Городских медиа

Что с семьей Блиновской

После начала уголовного преследования супруг Елены Алексей Блиновский отправился в зону СВО. Об этом стало известно в апреле 2024 года. В 2025 году он несколько раз возвращался в Москву, в том числе для участия в судебных заседаниях по делу супруги. В августе 2025 года Алексея Блиновского заметили в столице. Он попал в ДТП, когда ехал на мотоцикле.

У Елены и Алексея Блиновских четверо детей: 16-летний сын, 14-летние близнецы и 6-летняя дочь. Когда маму задержали, младшей дочери было 3 года. Опеку над несовершеннолетними взяли родители Алексея. Об этом в интервью Super рассказал отец Елены Блиновской Олег Останин.

«По возможности я вижусь с внуками на каникулах или в летние лагеря к ним приезжаю. Для детей ситуация [с Еленой] реально сложная, они посещали психолога. Но они мощные ребята, могут дать отпор», — поделился в разговоре с журналистами Олег Останин летом 2025 года.

По его словам, дети сейчас живут в Ярославле. Эту информацию подтверждает и источник 76.RU, работавший в пригородном детском лагере, где сыновья Блиновской отдыхали летом 2025 года.

Брат Елены Блиновской в своем аккаунте в соцсетях пожаловался на преследование его семьи со стороны судебных приставов из-за банкротства сестры Источник: ostanin1982 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как рассказал брат Елены Блиновской Александр Останин 21 апреля 2026 года, с семьей заключенная на связи в переписке, звонки ей запрещены. В феврале дети приезжали к ней в колонию.