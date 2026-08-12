Ждать ли усложнения ЕГЭ? В Рособрнадзоре рассказали, что на самом деле ждет выпускников

ЕГЭ оценивает уровень подготовки выпускников при поступлении в вузы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рособрнадзор не планирует целенаправленно повышать сложность заданий Единого государственного экзамена. Об этом сообщили в ведомстве.

«Рособрнадзор не ставит перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ. Содержание экзаменационных материалов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными образовательными программами», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Как отметили в Рособрнадзоре, в экзаменационные материалы не добавляются задания, которые не входят в школьную программу. Когда появляются новые государственные учебники, содержание ЕГЭ подстраивается под них. В ведомстве пояснили, что ЕГЭ не только проверяет знания школьников, но и оценивает уровень подготовки выпускников при поступлении в вузы.

«Следует также принимать во внимание, что учебные предметы (кроме русского языка) в 10–11-х классах могут изучаться как на базовом, так и на углубленном уровне, с разной глубиной и разными результатами. В ЕГЭ учитывается эта ситуация: часть заданий ориентирована на программу базового уровня, часть — на программу углубленного уровня», — заключили в Рособрнадзоре.