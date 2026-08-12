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Образование Ждать ли усложнения ЕГЭ? В Рособрнадзоре рассказали, что на самом деле ждет выпускников

Ждать ли усложнения ЕГЭ? В Рособрнадзоре рассказали, что на самом деле ждет выпускников

В экзаменационные материалы попадают только те задания, которые проходят в школах

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ЕГЭ оценивает уровень подготовки выпускников при поступлении в вузы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЕГЭ оценивает уровень подготовки выпускников при поступлении в вузы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

ЕГЭ оценивает уровень подготовки выпускников при поступлении в вузы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Рособрнадзор не планирует целенаправленно повышать сложность заданий Единого государственного экзамена. Об этом сообщили в ведомстве.

«Рособрнадзор не ставит перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ. Содержание экзаменационных материалов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными образовательными программами», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Как отметили в Рособрнадзоре, в экзаменационные материалы не добавляются задания, которые не входят в школьную программу. Когда появляются новые государственные учебники, содержание ЕГЭ подстраивается под них. В ведомстве пояснили, что ЕГЭ не только проверяет знания школьников, но и оценивает уровень подготовки выпускников при поступлении в вузы.

«Следует также принимать во внимание, что учебные предметы (кроме русского языка) в 10–11-х классах могут изучаться как на базовом, так и на углубленном уровне, с разной глубиной и разными результатами. В ЕГЭ учитывается эта ситуация: часть заданий ориентирована на программу базового уровня, часть — на программу углубленного уровня», — заключили в Рособрнадзоре.

Ранее помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ из-за большого числа стобалльников. Он отметил, что более сложные задачи могут привести к уменьшению числа высоких результатов. Также он выступил с инициативой убрать значительную часть олимпиад, так как они себя обесценили.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Образование Школа Рособрнадзор
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Комментарии
1
Гость
5 часов
Химию проходите в школе, проходите, вот и составте всю таблицу периодическую без ошибок. Математику проходите, вот и докажите теорему пифагора тремстами способами.
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Гость
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