Несколько дней без еды и воды: российский турист чудом вырвался из плена в Таиланде

Юноша не помнит, где его держали Источник: Павел Пешков / NGS.RU

В Таиланде завершились поиски 22-летнего Егора из Санкт-Петербурга, который пропал в Бангкоке. На четвертый день молодой человек вышел на связь, сообщив, что стал жертвой похищения.

Егор пропал в начале августа. Юноша путешествует по Юго-Восточной Азии, подрабатывает официантом. В середине июля прилетел в Таиланд из Китая, отдыхал в Паттайе, общался с местными девушками, а 2 августа переехал в Бангкок — оттуда планировал ехать в Чианг Май, однако перестал выходить на связь с родными.

По словам матери пострадавшего, сын связался с ней через домашний компьютер. Юноша рассказал, что его удерживали неизвестные, а все деньги и мобильный телефон отобрали силой. Егор утверждает, что во время плена его принудительно «качали наркотой». Где именно его содержали, турист не помнит.

«Где его содержали, не помнит. Но когда выпустили на улицу, долго бродил в этом районе, пока совершенно случайно не нашел свой кондо, где находились вещи и документы. Изможден, обезвожен. Три дня не ел и не пил», — рассказала мать пропавшего в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Выяснилось, что телефон Егора находится у местного жителя. Мать предложила выкупить устройство, однако Егор считает, что этот таец может быть связан с похитителями. Несмотря на то что молодого человека несколько дней удерживали в неизвестном месте, он отказался обращаться в полицию.