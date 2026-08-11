Палатка, рация и акцент: в Швеции туристов из России приняли за шпионов и отправили в миграционный центр

В Итоге суд не нашел в действиях россиян ничего противозаконного Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В Швеции семейную пару из России на пять дней отправили в миграционный центр из-за того, что они поставили палатку рядом с домом «охраняемого лица». Туристов посчитали «угрозой внутренней безопасности». Об этом сообщило BBC.

Россиян задержали 6 августа. Пара приехала в поход и на рыбалку рядом с городом Фурувик. После того как они установили палатку, за ними пришли охранники, а после и полицейские. Оказалось, они зашли на частную территорию. Из-за русского акцента и туристических раций их заподозрили в подготовке к совершению кражи.

Шведское телевидение (SVT) сообщило, что полиция проведет расследование по фактам нарушения неприкосновенности жилища. Дом, рядом с которым они случайно поставили палатку, принадлежал семье главы концерна Saab Микаэля Йоханссона (Saab производит в том числе военную продукцию).

«Моя роль довольно деликатная. Поэтому охранники проверили этих людей», — прокомментировал инцидент Микаэль Йоханссон.