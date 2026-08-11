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Происшествия Палатка, рация и акцент: в Швеции туристов из России приняли за шпионов и отправили в миграционный центр

Палатка, рация и акцент: в Швеции туристов из России приняли за шпионов и отправили в миграционный центр

Пару пять дней держали под стражей

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В Итоге суд не нашел в действиях россиян ничего противозаконного | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUВ Итоге суд не нашел в действиях россиян ничего противозаконного | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В Итоге суд не нашел в действиях россиян ничего противозаконного

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

В Швеции семейную пару из России на пять дней отправили в миграционный центр из-за того, что они поставили палатку рядом с домом «охраняемого лица». Туристов посчитали «угрозой внутренней безопасности». Об этом сообщило BBC.

Россиян задержали 6 августа. Пара приехала в поход и на рыбалку рядом с городом Фурувик. После того как они установили палатку, за ними пришли охранники, а после и полицейские. Оказалось, они зашли на частную территорию. Из-за русского акцента и туристических раций их заподозрили в подготовке к совершению кражи.

Шведское телевидение (SVT) сообщило, что полиция проведет расследование по фактам нарушения неприкосновенности жилища. Дом, рядом с которым они случайно поставили палатку, принадлежал семье главы концерна Saab Микаэля Йоханссона (Saab производит в том числе военную продукцию).

«Моя роль довольно деликатная. Поэтому охранники проверили этих людей», — прокомментировал инцидент Микаэль Йоханссон.

Миграционный суд Стокгольма согласился с доводами защиты, что палатка и российское гражданство не могут быть поводом для задержания, и 11 августа освободил туристов из-под стражи. По данным BBC, пара улетит из страны в Испанию 16 августа.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Швеция Турист Шпион Палатка
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