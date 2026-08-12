По погоде 12 августа можно узнать, каким будет конец лета, — важные приметы

В среду, 12 августа, отмечается народно-христианский праздник Силин день. Православная церковь чтит святых апостолов от 70 Силы и Силуана, а также мученика Иоанна Воина. Считается, что по погоде 12 августа можно определить, каким будет конец лета.
Если будет стоять теплая и сухая погода, то, согласно поверьям, и конец августа будет таким. При этом в лесу стоит ждать хороший урожай грибов. Пасмурный и прохладный день сулит обильные дожди, но не затяжные.
Сильный ветер — знак на ненастный конец лета, как и затяжной дождь в утренние часы. Грозы 12 августа предвещают очень пасмурное начало осени.
Народные традиции и обычаи
Набираться сил и беречь здоровье. В этот день старались не изнурять себя тяжелой работой, а наоборот — восстанавливаться: больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, дышать глубоко, «вбирать» силу природы. Считалось, что правильно проведенный Силин день дает запас энергии до самой осени;
собирать целебные травы и коренья. К середине августа многие растения уже набрали зрелость, но еще не пересохли. Травы сушили в тени, раскладывая тонким слоем, чтобы сохранить полезные свойства. Особенно ценили зверобой, душицу, чабрец, корни валерианы;
проветривание и «выветривание» негатива. В доме открывали окна, вытряхивали половики, проветривали одежду и одеяла. В некоторых местах обметали углы березовым веником, чтобы «выгнать» застой и дурные влияния;
угощать близких простыми блюдами. На стол ставили каши, постные супы, печеные овощи, травяные чаи. Главное не пышный пир, а теплая забота: считалось, что совместная трапеза укрепляет семейные силы и защищает от усталости.
Что в народе старались не делать
Не ссориться и не выяснять отношения. Конфликты в этот день могли «перетянуть» на себя жизненную энергию и надолго испортить отношения;
не пренебрегать отдыхом. Даже если были срочные дела, старались сделать паузу, иначе верили, что усталость станет хронической;
не выбрасывать остатки еды. Их отдавали скоту или птицам: выбрасывание воспринималось как расточительство сил и могло привести к убыткам;
не рубить деревья и не ломать ветки без нужды. Природа в Силин день должна была «отдавать силу», а не страдать от вмешательства.