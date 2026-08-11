«Маленький дракон» на кухне: чем полезен тархун, а кому он может навредить — отвечает нутрициолог

Как тархун может укрепить здоровье и кому он опасен Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Тархун (он же эстрагон) — пряное растение, которое применяют в кулинарии и народной медицине. В его составе содержатся много полезных веществ, которые положительно сказываются на здоровье. Но употребление тархуна имеет и ограничения — нутрициолог, диетолог Анна Иванова объяснила, кому следует быть осторожнее с зеленой пряностью и как безопасно включить тархун в рацион.

Целебная сила эстрагона

В переводе с латинского тархун означает «маленький дракон» (artemisia dracunculus). Это многолетнее растение из рода полыни, которое, в отличие от своих горьких родственников, обладает приятным, слабопряным вкусом. В пищу используют листья и молодые стебли, которые срезают в период цветения.

«Секрет полезных свойств тархуна — в его богатом химическом составе. Растение содержит эфирные масла, главный компонент которых — метилхавикол. Масла обладают противовоспалительным и антибактериальным действием. В составе тархуна много витаминов — А, С, К, В, значатся там и минералы — калий, кальций, магний, железо и марганец, а также флавоноиды, то есть природные антиоксиданты, кумарины и алкалоиды», — перечисляет нутрициолог Анна Иванова.

При этом калорийность свежей зелени тархуна крайне низкая — всего 25 килокалорий на 100 граммов, что делает его отличным выбором для диетического питания. Благодаря такому составу тархун проявляет общеукрепляющее, успокаивающее, противовоспалительное и антисептическое действие.

Польза для здоровья

По словам нутрициолога Анны Ивановой, при грамотном употреблении тархун может стать ценным помощником для организма. Растение улучшает пищеварение, так как усиливает образование желудочного сока и стимулирует аппетит.

«Поэтому тархун особенно полезен людям с пониженной кислотностью и сниженным желанием есть. Он также благотворно влияет на кишечник, помогая при метеоризме, спазмах и снижая риск мальабсорбции (нарушения всасывания питательных веществ)», — объясняет эксперт.

Эстрагон обладает мягким успокаивающим действием, помогает снизить тревожность и улучшить качество сна. Благодаря высокому содержанию калия тархун помогает нормализовать артериальное давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Большое количество витамина С и антиоксидантов делает тархун эффективным средством для поддержки иммунной системы и борьбы с воспалительными процессами. Исследования также подтверждают его противогрибковое действие.

«Еще тархун может помочь нормализовать функцию желез внутренней секреции и облегчить боль во время менструаций», — добавляет нурициолог.

Вред и противопоказания

Однако, как подчеркивает Анна Иванова, тархун не безобидная добавка. В ряде случаев от него лучше отказаться.

«Эстрагон может повышать тонус матки, что создает риск для беременности. Кроме того, он стимулирует выработку желудочного сока, а значит, может усугубить воспаление и боль, что категорически запрещено при гастрите и язве. С осторожностью людям с эпилепсией, гипотонией и заболеванием почек», — предупреждает Анна Иванова.

Диетолог напоминает про индивидуальную непереносимость компонента: как и любое растение, тархун может вызывать аллергические реакции.