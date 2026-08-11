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Город «Офигели от цен»: ярославцы пожаловались на требование покупать школьную форму в конкретном месте

«Офигели от цен»: ярославцы пожаловались на требование покупать школьную форму в конкретном месте

Что о ситуации говорят власти

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Сколько стоит собрать ребенка в школу | Источник: Алена Косточкина / 76.RU, читательница 76.RU МарияСколько стоит собрать ребенка в школу | Источник: Алена Косточкина / 76.RU, читательница 76.RU Мария

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU, читательница 76.RU Мария

Август — время вздохов родителей перед стартом школьного сезона. Родители двух школ Ярославля пожаловались, что в их учебном заведении попросили закупиться в определенном магазине, где многим цены показались слишком высокими.

В редакцию обратилась читательница 76.RU Елена. В сентябре в школу в Ленинском районе Ярославля она отведет первоклассника. На родительском собрании дали рекомендации по форме — купить ее необходимо в специализированном магазине на улице Рыбинской.

«Обязали приобретать»

«Обязали приобретать в конкретном магазине. Определенная коллекция с определенным названием», — поделилась ярославна.

Семье Елены потратить на сборы первоклассника пришлось около 30 тысяч рублей. В эту сумму не включено приобретение учебников.

  • Форма школьная (брюки, пиджак, две рубашки) — 10 тысяч рублей;

  • обувь (две пары в школе и для улицы) — 5 тысяч рублей;

  • форма на физкультуру и кроссовки — 3 тысячи рублей;

  • канцелярия — 5 тысяч рублей;

  • рюкзак — 3–4 тысячи рублей.

Конечно, цены высокие, пришлось сэкономить на ранце и купить подешевле.

Елена

мама будущего первоклассника

«Очень дорого»

На цены пожаловалась и читательница 76.RU Мария (имя изменено. — Прим. ред.). В этот же магазин отправили родителей образовательного комплекса «Вектор» в Дзержинском районе (школы № 39, 72 и 81).

«Наша школа на окраине Брагино. Но господин директор решил, что мы — элитная. Отправил нас на закупку формы, где очень дорого. Вопрос: откуда эти „рекомендации“? В нашей школе есть люди разного достатка. Но все просто „офигели“ от цен в месте, которое рекомендовала школа. Всё для детей в нашей жизни, да?» — возмутилась ярославна.

Такая цена на детскую юбку для школы родителям не понравилась | Источник: читательница 76.RU МарияТакая цена на детскую юбку для школы родителям не понравилась | Источник: читательница 76.RU Мария

Такая цена на детскую юбку для школы родителям не понравилась

Источник:

читательница 76.RU Мария

В администрации образовательного комплекса по запросу 76.RU объяснили, что покупка формы в конкретном магазине — это рекомендация, а не обязательное условие.

«Нужно только соблюдать определенную цветовую гамму», — дополнили в комплексе.

Удалось сэкономить

Кому-то из родителей повезло чуть больше. Закупать одежду в определенных магазинах им не рекомендовали, но даже на маркетплейсах сборы обошлись в копеечку. Читатель 76.RU Сергей рассказал, что собирал в школу в этом году первоклассника и третьеклассника. Траты на обоих вышли в 19 600 рублей.

«Думаю, еще около 10 000 уйдет на дополнительные расходы перед 1 Сентября (без учета одежды, которая была закуплена заранее)», — дополнил Сергей.

Что говорят власти

В министерстве образования Ярославской области на запрос 76.RU ответили, что в регионе с 2013 года действует лишь одно требование для школьной формы — повседневную одежду рекомендуют покупать в деловом стиле.

«Общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, комплектация) определяется общеобразовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. Родители не обязаны приобретать одежду или школьную форму у конкретного производителя или в конкретном магазине. Достаточно собрать комплект, отвечающий требованиям школы к стилю одежды», — отметили власти.

Перечень необходимых школьных принадлежностей определяется образовательной организацией и той образовательной программой, которая в ней реализуется. Как правило, данная информация размещается на сайте образовательного учреждения. На 1 Сентября первоклассники региона вновь получат подарочные школьные наборы, в состав которых входят необходимые канцелярские принадлежности.

МИНОБР Ярославской области

Ранее мы рассказывали, в каких школах Ярославля еще идет набор в 1-й класс. Посмотреть список и узнать, куда обращаться, можно здесь.

Собираете в этом году ребенка в школу?

Да, в начальную школу
Да, первый раз в первый класс
Да, средняя школа
Да, старшеклассника(цу)
Нет, мы еще ходим в садик
У меня нет детей / дети выросли и собирают себя сами
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Екатерина Тарыгина
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Комментарии
133
Гость
27 минут
После завтра мишутка расскажет, как правильно одеть ребенка в школу, как записаться в бассейн лазурный и прийти в новую поликлинику,, конец 24 года и начало 25 , что то Артемка пропал , не говорит , сколько бабла платит за своих детей в очень элитной школе
Гость
1 час
Система откатов скайлайка известна по всей стране - закроем все глазки и дольше молчим.
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Гость
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