«Офигели от цен»: ярославцы пожаловались на требование покупать школьную форму в конкретном месте

Сколько стоит собрать ребенка в школу Источник: Алена Косточкина / 76.RU, читательница 76.RU Мария

Август — время вздохов родителей перед стартом школьного сезона. Родители двух школ Ярославля пожаловались, что в их учебном заведении попросили закупиться в определенном магазине, где многим цены показались слишком высокими.

В редакцию обратилась читательница 76.RU Елена. В сентябре в школу в Ленинском районе Ярославля она отведет первоклассника. На родительском собрании дали рекомендации по форме — купить ее необходимо в специализированном магазине на улице Рыбинской.

«Обязали приобретать»

«Обязали приобретать в конкретном магазине. Определенная коллекция с определенным названием», — поделилась ярославна.

Семье Елены потратить на сборы первоклассника пришлось около 30 тысяч рублей. В эту сумму не включено приобретение учебников.

Форма школьная (брюки, пиджак, две рубашки) — 10 тысяч рублей;

обувь (две пары в школе и для улицы) — 5 тысяч рублей;

форма на физкультуру и кроссовки — 3 тысячи рублей;

канцелярия — 5 тысяч рублей;

рюкзак — 3–4 тысячи рублей.

Конечно, цены высокие, пришлось сэкономить на ранце и купить подешевле. Елена мама будущего первоклассника

«Очень дорого»

На цены пожаловалась и читательница 76.RU Мария (имя изменено. — Прим. ред.). В этот же магазин отправили родителей образовательного комплекса «Вектор» в Дзержинском районе (школы № 39, 72 и 81).

«Наша школа на окраине Брагино. Но господин директор решил, что мы — элитная. Отправил нас на закупку формы, где очень дорого. Вопрос: откуда эти „рекомендации“? В нашей школе есть люди разного достатка. Но все просто „офигели“ от цен в месте, которое рекомендовала школа. Всё для детей в нашей жизни, да?» — возмутилась ярославна.

Такая цена на детскую юбку для школы родителям не понравилась Источник: читательница 76.RU Мария

В администрации образовательного комплекса по запросу 76.RU объяснили, что покупка формы в конкретном магазине — это рекомендация, а не обязательное условие.

«Нужно только соблюдать определенную цветовую гамму», — дополнили в комплексе.

Удалось сэкономить

Кому-то из родителей повезло чуть больше. Закупать одежду в определенных магазинах им не рекомендовали, но даже на маркетплейсах сборы обошлись в копеечку. Читатель 76.RU Сергей рассказал, что собирал в школу в этом году первоклассника и третьеклассника. Траты на обоих вышли в 19 600 рублей.

«Думаю, еще около 10 000 уйдет на дополнительные расходы перед 1 Сентября (без учета одежды, которая была закуплена заранее)», — дополнил Сергей.

Что говорят власти

В министерстве образования Ярославской области на запрос 76.RU ответили, что в регионе с 2013 года действует лишь одно требование для школьной формы — повседневную одежду рекомендуют покупать в деловом стиле.

«Общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, комплектация) определяется общеобразовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. Родители не обязаны приобретать одежду или школьную форму у конкретного производителя или в конкретном магазине. Достаточно собрать комплект, отвечающий требованиям школы к стилю одежды», — отметили власти.

Перечень необходимых школьных принадлежностей определяется образовательной организацией и той образовательной программой, которая в ней реализуется. Как правило, данная информация размещается на сайте образовательного учреждения. На 1 Сентября первоклассники региона вновь получат подарочные школьные наборы, в состав которых входят необходимые канцелярские принадлежности. МИНОБР Ярославской области

Ранее мы рассказывали, в каких школах Ярославля еще идет набор в 1-й класс. Посмотреть список и узнать, куда обращаться, можно здесь.