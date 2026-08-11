Рецепты лечо на зиму из перца — три простых и вкусных варианта

Лечо — одна из самых популярных заготовок из перцев на зиму Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Делимся рецептами лечо на зиму из перца и других овощей. Они простые в приготовлении, но очень вкусные.

Лечо на зиму из перца

Вам потребуется: 2 кг перца сладкого, 2 кг помидоров, 1 кг репчатого лука, 150 мл растительного масла, 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. уксуса 9%, лавровый лист, перец черный и душистый горошком по вкусу.

Овощи помыть, помидоры перекрутить в мясорубке. Добавить порезанный полукольцами лук и нашинкованный соломкой сладкий перец. Поставить на огонь. Добавить сахар, соль, масло, лавровый лист, перцы горошком. Тушить на среднем огне около часа. Добавить уксус. Тушить еще 5 минут, разлить по стерилизованным банкам, закатать.

Лечо на зиму из перца и моркови

Морковь добавит особый вкус лечо Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Вам потребуется: 3 л томатного пюре, 2,5 кг сладкого перца, 0,5 кг очищенной моркови, 0,5 кг репчатого лука, 5–6 зубчиков чеснока, 200 г сахара, 50 г соли, 100 мл растительного масла, 2 ч. л. уксуса 70%.

Перец помыть, почистить, нарезать крупными кусочками. Лук порезать полукольцами. Очищенную морковь нарезать соломкой, чеснок измельчить. Томатное пюре поставить на огонь, после закипания добавить лук, морковь. Поварить на медленном огне 10 минут, добавить чеснок, соль, сахар и растительное масло. Поварить еще 2 минуты. Добавить сладкий перец. Варить около 20 минут на медленном огне, помешивая. Добавить уксус, перемешать, снять с огня и разложить по сухим стерилизованным банкам. Закатать.

Лечо на зиму из перца и баклажанов

Вам потребуется: 1,5 кг сладкого перца, 1,5 кг баклажанов, 300 г лука, 1,5 л томатного сока, 200 мл растительного масла, 2 ст. л. уксуса 9%, 1 ст. л. соли.