«Это шоу закончится»: топ-менеджер ТНТ сделал неожиданное признание о «Битве экстрасенсов»

Одна мистическая загадка в этом мире наконец-то раскрыта. С момента выхода первого сезона «Битвы экстрасенсов» (16+) шел нескончаемый спор о том, насколько всё происходящее на экране реально и обладают ли участники сверхъестественными способностями. Герои и ведущие утверждали, что да, скептики проводили свои расследования и доказывали обратное. Все споры прекратил председатель совета директоров ТНТ Александр Жаров, раскрыв правду о шоу.
Глава «Газпром-Медиа» не стал ходить вокруг да около и в подкасте у Олеси Нагорной дал конкретный ответ: всё, что видят зрители уже 25 сезонов, — это шоу без намека на реальную магию вне Хогвартса.
— У меня сложные отношения с «Битвой экстрасенсов». Это самый высокорейтинговый продукт, который у нас на телеканале есть. Я совершенно точно понимаю и с удовольствием говорю — это артисты. Это шоу. Эти люди — артисты, — признался Александр.
Жарков отметил, что шоу пользуется популярностью, потому что многим очень хочется верить, что трудные проблемы можно решить легко и просто, но на самом деле так никогда не будет.
— Я считаю, что у этого шоу было начало, есть блестящая большая аудитория, но оно тоже закончится, потому что на самом деле оно про слабость. Ты пытаешься найти решение большой локальной проблемы, когда у тебя ушел из жизни человек, когда тебя кто-то бросил. Но ты с помощью каких-то «чих-пых» хочешь думать, что всё решится. Так не бывает. Никакие Шепсы или другие люди не помогут вам в моменте, — заявил Александр.
Несмотря на то, что «Битва экстрасенсов» идет уже 19 лет и за это время вышло несколько побочных проектов — в одном сражаются за главный приз сильнейшие, а в другом помогали раскрыть преступления, — бесконечно крутить одно и то же Александр не хочет. В планах у создателей постепенно изменить формат программы.
— Мы с командой ТНТ думаем — а что дальше? И мы точно решение этого вопроса найдем. Мы несем ответственность за то, что говорим аудитории, и мы должны найти иную тональность, возможно, это будет иной формат — когда мы его найдем и исследуем, заместим то, что есть сейчас. Просто взять и выключить — было бы непрофессионально и безответственно, нужно относиться с уважением к огромной армии фанатов этого шоу, — высказался Александр.