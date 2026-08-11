«Это шоу закончится»: топ-менеджер ТНТ сделал неожиданное признание о «Битве экстрасенсов»

Председатель совета директоров ТНТ в своей речи упомянул братьев Шепсов Источник: alexandersheps.ru / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Одна мистическая загадка в этом мире наконец-то раскрыта. С момента выхода первого сезона «Битвы экстрасенсов» (16+) шел нескончаемый спор о том, насколько всё происходящее на экране реально и обладают ли участники сверхъестественными способностями. Герои и ведущие утверждали, что да, скептики проводили свои расследования и доказывали обратное. Все споры прекратил председатель совета директоров ТНТ Александр Жаров, раскрыв правду о шоу.

Глава «Газпром-Медиа» не стал ходить вокруг да около и в подкасте у Олеси Нагорной дал конкретный ответ: всё, что видят зрители уже 25 сезонов, — это шоу без намека на реальную магию вне Хогвартса.

— У меня сложные отношения с «Битвой экстрасенсов». Это самый высокорейтинговый продукт, который у нас на телеканале есть. Я совершенно точно понимаю и с удовольствием говорю — это артисты. Это шоу. Эти люди — артисты, — признался Александр.

На подкасте Жарков раскрыл всю правду Источник: Путь в топ с Олесей Нагорной / rutube.ru

Жарков отметил, что шоу пользуется популярностью, потому что многим очень хочется верить, что трудные проблемы можно решить легко и просто, но на самом деле так никогда не будет.

— Я считаю, что у этого шоу было начало, есть блестящая большая аудитория, но оно тоже закончится, потому что на самом деле оно про слабость. Ты пытаешься найти решение большой локальной проблемы, когда у тебя ушел из жизни человек, когда тебя кто-то бросил. Но ты с помощью каких-то «чих-пых» хочешь думать, что всё решится. Так не бывает. Никакие Шепсы или другие люди не помогут вам в моменте, — заявил Александр.

Несмотря на то, что «Битва экстрасенсов» идет уже 19 лет и за это время вышло несколько побочных проектов — в одном сражаются за главный приз сильнейшие, а в другом помогали раскрыть преступления, — бесконечно крутить одно и то же Александр не хочет. В планах у создателей постепенно изменить формат программы.