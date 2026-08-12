Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес

Пара много лет вместе Источник: Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Португальский футболист Криштиану Роналду женился на аргентинской модели Джорджине Родригес. Молодожены выложили в социальных сетях фото с обручальными кольцами на пальцах.

Источник: Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ранее сообщалось, что они должны были сыграть свадьбу на Мадейре. 8 августа у кафедрального собора в городе Фуншал собрались поклонники Криштиану Роналду. Они стали свидетелями свадебной церемонии, но не футболиста, а другого человека. Поняли они это не сразу и долгое время выкрикивали: «Криштиану, Криштиану». Португалец отреагировал на это, выложив видео со смайликами в социальных сетях.

Подробности свадьбы Криштиану Роналду на данный момент неизвестны. Ранее сообщалось, что гостями должны были стать звезды спорта и шоу-бизнеса.

Криштиану Роналду и Джорджина в отношениях с 2016 года. Через год у них родился первый общий ребенок — девочка Алана Мартина. В 2022-м в семье Криштиану Роналду произошла трагедия. Пара ждала двойню. Девочка Белла Эсмеральда появилась на свет в апреле 2022 года, ее брат-близнец Анхель погиб во время родов.