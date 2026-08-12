НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, дождь

ощущается как +13

4 м/c,

зап.

 746мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Будет ли видно затмение
Как купить идеальную квартиру
Массовый мор рыбы
Компенсация после прилета БПЛА
Школьный квест для родителей
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Обрушится гроза с градом
Спорт Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес

Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес

Футболист выложил фото с обручальными кольцами

189
Пара много лет вместе | Источник: Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пара много лет вместе | Источник: Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара много лет вместе

Источник:

Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Португальский футболист Криштиану Роналду женился на аргентинской модели Джорджине Родригес. Молодожены выложили в социальных сетях фото с обручальными кольцами на пальцах.

Источник: Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ранее сообщалось, что они должны были сыграть свадьбу на Мадейре. 8 августа у кафедрального собора в городе Фуншал собрались поклонники Криштиану Роналду. Они стали свидетелями свадебной церемонии, но не футболиста, а другого человека. Поняли они это не сразу и долгое время выкрикивали: «Криштиану, Криштиану». Португалец отреагировал на это, выложив видео со смайликами в социальных сетях.

Подробности свадьбы Криштиану Роналду на данный момент неизвестны. Ранее сообщалось, что гостями должны были стать звезды спорта и шоу-бизнеса.

Криштиану Роналду и Джорджина в отношениях с 2016 года. Через год у них родился первый общий ребенок — девочка Алана Мартина. В 2022-м в семье Криштиану Роналду произошла трагедия. Пара ждала двойню. Девочка Белла Эсмеральда появилась на свет в апреле 2022 года, ее брат-близнец Анхель погиб во время родов.

До отношений с Джорджиной у Криштиану Роналду было три ребенка от суррогатных матерей: Криштиану Роналду-младший (2010 год), близнецы Ева и Матео (2017 год).

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Криштиану Роналду Свадьба
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Рекомендуем