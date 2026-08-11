Федералы проверят очистные в Ярославской области, на которые потратили миллиарды рублей

Проверить, как работают очистные сооружения в Ярославской области, построенные по программе «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», приедут федералы. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел совещание по этому вопросу.
«Важно не только завершить объекты в срок, но и обеспечить нормативное качество очистки стоков после их ввода. Поэтому мы регулярно оцениваем ход работ на местах», — сообщил глава Минприроды России.
В Ярославской области специалисты проверят семь новых объектов. Визит запланирован с 18 по 21 августа.
Что за проект «Оздоровление Волги»
Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с августа 2017 года по декабрь 2025 года в рамках сразу нескольких государственных программ: «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Он направлен на улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовья Волги, в том числе дополнительного обводнения реки Ахтубы.
Сокращению сброса загрязненных сточных вод должны способствовать строительство и реконструкция очистных сооружений, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. Например, в Ярославской области в список таких объектов включили «зеленые масла». В целом на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета предусмотрено 127,9 миллиарда рублей.
Напомним, очистные сооружения в Ярославской области строились с 2019 по 2024 год. В них вложили 6,9 миллиарда рублей из федерального бюджета, свои средства добавлял и регион. Однако проверка, проведенная в 2024 году, показала, что многие объекты не выполняют своих функций. Качество воды после очистки на них не дотягивало до установленных норм. Больше всего нареканий у поверяющих вызвало состояние очистных в Красном Профинтерне (предельная концентрация загрязняющих веществ здесь оказалась превышена по всем показателям), в Большом Селе и поселке Тихменево (большинство показателей недотягивало до нормы), в Новом Некоузе (канализация шла просто на рельеф).
На исправление дефектов в 2025 году из бюджета области выделили субсидию — 100 миллионов рублей. Часть непотраченных средств используют и в 2026 году.
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