«Пока тебя любят — всё переносимо»: Елена Летучая показала трогательные кадры с мужем

Ярославская телеведущая Елена Летучая опубликовала редкие семейные кадры с мужем — 49-летним Юрием Анашенковым. Пара поженилась в 2016 году. Совместных детей у них нет. Но ранее в интервью Летучая говорила, что они хотели бы родить общего ребенка.

«Пока тебя любят — всё переносимо, мудрее этой мудрости никто никогда не выдумает», — написала у себя в соцсетях телезвезда.

Елена Летучая редко рассказывает о своей личной жизни. Совместные кадры с мужем появляются у нее в соцсетях от праздника к празднику. Но на этот раз телеведущая не поскупилась. Оказалось, что она разбирала личный архив к 14 февраля и решила поделиться частичкой сокровенного.

Муж Летучей Юрий Анашенков — бизнесмен. Сама телеведущая в 2017 году прекратила участие в шоу «Ревизорро» на «Пятнице». Из-за проблем со здоровьем ей пришлось временно уйти с телевидения. В этот период Летучая стала активно развивать свои соцсети, а в 2025 году запустила обновленный проект на ТВ — «Новый Ревизорро».