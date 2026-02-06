Известную писательницу обокрали в Ярославской области: что об этом известно

Татьяну Устинову обокрали в Ярославской области Источник: ustinova_books_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Одной из самых обсуждаемых новостей начала февраля стало ограбление в доме писательницы Татьяны Устиновой. Всё произошло в селе Вятское Ярославской области. В этом материале коротко рассказываем, что известно о случившемся.

Татьяна Устинова — российская писательница, автор детективных романов, сценаристка, переводчик и телеведущая. Самые популярные ее книги: «Хроника гнусных времен», «Мой генерал», «Миф об идеальном мужчине», «Подруга особого назначения», «Одна тень на двоих». В течение 5 лет была соведущей шоу «Час суда» на РЕН ТВ.

Ущерб — около 10 миллионов

О том, что 57-летнюю Татьяну Устинову обокрали в Ярославской области, стало известно 2 февраля 2026 года. Писательница написала заявление в полицию за день до шумихи.

По данным 76.RU, воры вытащили из дома звезды отечественной детективной литературы бриллианты и другое имущество общей стоимостью около 10 миллионов рублей.

Грабителям — хотя точное их число неизвестно — удалось скрыться. Как сообщили в управлении МВД по Ярославской области, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже в особо крупном размере.

По части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с возможным штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы за период до 5 лет. Также суд может назначить ограничение свободы на срок до 2 лет либо обойтись без штрафа и ограничения свободы.

Приехала в Вятское и влюбилась

В марте 2024 года стало известно, что Татьяна Устинова купила дом «в самом красивом селе России» — в Вятском Ярославской области. Об этом писательница сама рассказала в интервью журналистам «Российской газеты».

Писательница признавалась, что село вдохновляет ее на создание сюжетов. Она даже пообещала написать отдельную книгу, посвященную Вятскому. Впервые она побывала здесь в 2012 году — приехала с семьей и влюбилась. После этого она несколько раз приезжала в Вятское, а потом решила купить здесь дом. К слову, в самом красивом селе России также живет оперная певица Любовь Казарновская и актриса Нонна Гришаева.