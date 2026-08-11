«Если позовут в баню — откажусь»: бывший фельдшер стал лучшим банщиком России и раскрыл секреты правильного парения

Банным делом герой занимается уже шесть лет Источник: Александр Лебедев

Александр Лебедев — профессиональный пармастер. В 2026 году он стал абсолютным чемпионом России по банному искусству. Турнир проходил в формате «жогово» — это слепые соревнования, где модели не видят конкурсантов.

О том, как бывший фельдшер и строитель нашел свое призвание, почему баня — это не просто пар и веники, а также о подготовке к защите титула в следующем году Александр рассказал нашим коллегам из NGS42.RU.

От любви к бане — к профессии

Александру 45 лет. По первому образованию он фельдшер, однако на медицине останавливаться не стал. Позже изучал юриспруденцию, работал строителем-отделочником, консультантом в учебном центре и предпринимателем. К банному делу Александр пришел всего шесть лет назад — и именно здесь нашел свое призвание.

— Знаете, как в умных книгах пишут: «Найди дело по душе, больше не ищи». Когда находишь свою дверь, она открывается, и потом всё дальше и дальше идешь, всё шире и шире открываются возможности, — отмечает он.

Александр родом из Хабаровска, но с 2001 года живет в Барнауле Источник: Александр Лебедев

При этом баня в жизни Александра была с детства. Он ходил туда с отцом и дедом, и это всегда было чем-то привычным. Однако мысль превратить увлечение в профессию пришла позже — во время пандемии коронавируса.

— Я задавал себе вопросы: «А что мне вообще нравится в жизни? Чем бы я хотел заниматься, от чего получал бы удовольствие и что приносило бы материальный достаток?» Баня в итоге вышла на первое место.

Чтобы освоить профессию, Александр прошел несколько курсов у известных в стране мастеров.

— Нельзя просто так называться банщиком, для этого нужно пройти обучение, чтобы понимать, как управлять вениками, как работать с паром и взаимодействовать с человеком, — объясняет пармастер.

Александр признаётся, что его увлекает весь процесс — от закладки дров до непосредственно парения Источник: Александр Лебедев

При этом, как объясняет Александр, существует условное разделение на банщиков и пармастеров:

— Банщик — это тот, кто занимается всей баней: от приготовления, закладки дров, истопки, набирания воды и подготовки веников. А пармастер — это человек, который управляет паром. Он пришел, попарил — и всё, и на этом его обязанности заканчиваются.

Сам Лебедев в большей степени причисляет себя к банщикам, поскольку нравится весь цикл — от подготовки до завершения парения.

«Твои ноги всегда в тепле»

Александр признаётся, что баня для него в первую очередь — это вид творчества:

— Это как с почерком. В школе нас всех учат писать одинаково, но почерк у всех разный. Так же и в бане. Есть база, есть техники, но каждый мастер привносит что-то свое, у него формируется свой почерк, — поделился он.

За время работы банщик ни разу не пожалел о своем выборе профессии:

— Как можно пожалеть о том, что делаешь любимое дело, которое приносит удовольствие людям? Кроме того, и твои ноги всегда в тепле. Бывает, конечно, как и в любой деятельности, что устаешь физически, потому что работа не из легких, ты находишься в такой агрессивной среде. Но всё это компенсируется теми эмоциями, той обратной связью, которую получаешь от людей.

Выдерживать на постоянной основе столь высокие температуры герою помогли тренировки:

— Это как и в спорте: организм адаптируется, привыкает, и уже становится легче переносить температуру и нахождение в парной.

Помимо этого, банщики, защищаясь от высоких температур, всегда надевают одежду в парную.

Александр старается брать не больше одного заказа в день. Сейчас он работает на фрилансе и самостоятельно составляет график. За годы практики мастер завоевал авторитет в банном сообществе: сейчас у него стабильно расписано минимум три сеанса в неделю, но часто бывает и больше. Эта индустрия активно набирает обороты, поэтому его дело востребовано. Профессия дает новые знакомства, постоянную коммуникацию с людьми, но имеет и свои минусы:

— Физическая нагрузка и агрессивная среда. Работа в горячем цеху подходит не каждому, — замечает банщик.

Сейчас Лебедев работает на фрилансе Источник: Александр Лебедев

Рабочий выезд Александра складывается следующим образом: он приезжает на объект, подготавливает пространство для парения и подбирает оптимальную температуру.

— Дальше запариваю веники, подготавливаю травы. Приглашаю гостей, первый заход делаем ознакомительный, с ароматравами. Потом с каждым человеком работаю уже индивидуально, в зависимости от его потребностей, от 15 минут до часа. Иногда приходят люди, думая, что знают про баню всё, а потом выходят и говорят: «А мы, оказывается, в бане-то никогда и не были». Кто-то парился по наитию, по привычке, а когда с профессионалом встречаются, то у людей переворачивается представление, редко кто остается равнодушным. Такие отзывы перекрывают всю усталость, — отметил Александр.

Участвовать в соревнованиях банщик начал три года назад Источник: Александр Лебедев

Правда, ходить в баню ради удовольствия, в качестве досуга, сам мастер перестал:

— Если мне предложат, то я, наверное, откажусь. Ну, или если буду прямо в ресурсе. Иногда, конечно, и самому хочется попасть под веники профессионала, но для этого у меня есть семинары с моими коллегами.

Выход на чемпионат

Соревновательный путь Александра начался еще в 2023 году, когда в его городе впервые прошел чемпионат по банному искусству. Тогда герой занял первое место и «заразился» конкурсной историей.

В 2025 году Александр стал вторым на Алтае, а потом выиграл чемпионат Сибири в Томске и впервые поучаствовал в чемпионате России — в призы не попал, но набрался опыта. К следующим соревнованиям он готовился целый год. В 2026-м он выиграл отборочный этап в Алтайском крае, затем полуфинал в Барнауле и прошел в финал, который проводили в формате «жогово».

— Модели не видят пармастера, им надевают маску на глаза. Пармастер заходит, парит 15 минут. Разговаривать нельзя, прикасаться нельзя, только веники и пар. Потом он выходит, и заходит следующий мастер. Судьи потом спрашивают моделей, кто им понравился больше, — объяснил банщик.

Свой титул мастеру предстоит защищать в следующем году Источник: Александр Лебедев

В финале участвовало шесть пармастеров со всей России. Каждый парил по пять моделей. Александр набрал максимальное количество баллов и стал чемпионом России.

— Было внутреннее ощущение, что в призеры я войду. Первое выступление было нервозным, а потом успокоился, и всё пошло как по маслу, — признался он.

По устоявшейся традиции победитель текущего года сражается с чемпионом прошлого — за титул абсолютного чемпиона России. Александр обошел своего претендента и теперь ему предстоит защищать титул в следующем году.

Помимо титула абсолютного чемпиона, он получил и подарки от спонсоров: чугунную печь, мангальную зону и другие банные принадлежности.

«Баня — это про удовольствие»

Сейчас Александр не только парит людей, но и третий год сам проводит базовые курсы для начинающих. Новичкам он советует не гнаться за рекордами и прислушиваться к телу:

— Нельзя идти в баню на пустой желудок или, наоборот, с полным. Нужно быть в состоянии небольшого дефицита. Не стоит мериться, кто дольше просидит. Баня — это про удовольствие, про расслабление.

Главные правила от Александра: держать ноги в тепле, голову в холоде, не забывать про шапку в парной и обязательно ополаскиваться после первого захода, когда выходит самый токсичный пот. А еще — не бояться контрастов, но только при условии, что здоровье позволяет:

— Перепады температур тренируют сосудистую систему. Их расширение и сужение — это хорошая динамика, если делать это систематически, — добавил герой.

Александр мечтает открыть собственную баню или банный комплекс Источник: Александр Лебедев

В ближайших планах у Александра — открытие собственной бани или комплекса. Кроме того, герой еще больше времени хочет заниматься обучением и консультированием.