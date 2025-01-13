«Улыбка сквозь слезы»: что скрывает нарядная обертка самого красивого села России

Вятское — село, о котором знают многие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Спустя час пути из Ярославля за окном показались яркие, словно пряничные, домики. На каждом — стилизованные под старину вывески. Автобус начал буксовать из-за снежных комьев на подъезде к конечной остановке — селу Вятскому.

Это название знакомо не только местным, но и туристам со всей страны. В 2015 году Вятское включили в Ассоциацию самых красивых деревень России. С тех пор оно словно получило вторе дыхание: пришли инвесторы, стали восстанавливать здания и организовали настоящий курорт в часе езды от столицы Золотого кольца.

Но у блестящей обертки есть изнанка — местные жители говорят, что, несмотря на развитие села, они годами утопают в канализационных стоках и ломают руки из-за нечищеных дорог. А в некоторых домах люди до сих пор набирают воду из колодцев.

Практически все вывески в центре Вятского выполнены в едином стиле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дома как в Петербурге

При выходе из автобуса кажется, будто Вятское — очень даже ухоженное село. Не все деревни могут похвастаться вычищенными, хоть и не до асфальта, дорогами. С тротуаров снег тоже сгребают, правда, сваливают тут же — у бордюра. Поначалу кажется, будто жалобы местных как минимум преувеличены.

Вятское, где проживает примерно тысяча человек, состоит не больше чем из десяти улиц. Обойти его полностью можно за 40 минут. Основные достопримечательности сконцентрированы в центре, но есть и те, что расположены в отдаленных местах. Если таковыми можно назвать локации, путь до которых пешком занимает 10 минут.

Внешний вид зданий радует глаз. Исторические дома отреставрированы и покрашены. Большинство из них — наследие прошлого.

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Если уйти вглубь села и свернуть на Советскую улицу, ухоженные купеческие усадьбы сменят деревянные избы. Некоторые из них давно брошены.

Дома, расположенные не в центре, кажутся совсем запустевшими Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По данным Demetra.yar.ru, первое документальное упоминание Вятского относится к 1502 году. Примерно 60 лет спустя на одном из берегов речушки Ухтомки, протекающей через село, появилась небольшая слобода. В основном там занимались торговлей и ремеслом. В конце XVIII века о еженедельных ярмарках, которые организовывали в селе, знали далеко за его пределами. Крестьяне приезжали туда торговать хлебом и рукоделием. Вятское славилось своими строительными мастерами — они ездили на заработки в другие города России, в том числе в Петербург, и получали неплохие деньги. При этом они не забывали про истоки. Возвращаясь в Вятское, крестьяне, ставшие уже купцами, возводили здания по образу тех, что строили в Северной столице. После того как по местному колхозу ударил кризис 90-х, многие исторические дома пришли в запустение. Они могли бы просто разрушиться, оставив после себя руины. Но шанс на вторую жизнь им дал бизнесмен Олег Жаров. По данным издания Forbes, за 15 лет он вложил в восстановление Вятского больше миллиарда рублей. Предприниматель восстановил 35 исторических зданий, открыл 15 музеев и создал турцентр с гостиницей. Для местных жителей появились новые рабочие места.

«Вот наша проблема»

На Советской улице совсем немного ухоженных домов. Они сразу бросаются в глаза на фоне потрепанных двухэтажек — в таких обычно живут сразу несколько семей.

Подобные дома обычно рассчитаны на несколько квартир Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ближе к концу улицы в нос ударяет неприятный запах, но его быстро уносит ветер.

— Вот наша проблема, — махнул рукой на пустующую сторону улицы 46-летний Александр. Он живет в современном двухэтажном коттедже на окраине Советской. В Вятское переехал из Архангельской области в 2007 году. Проезжал мимо, увидел деревню и решил, что хочет жить здесь. — Канализацию прорвало, вот и течет. Когда ветер северный, чувствуем запах.

Александр не стал спускаться с порога и разговаривал с журналистами издали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Грязная вода растеклась рядом с жилыми домами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











О проблеме зловония говорит не только Александр.

— Вся вонь сюда идет. Так бы ничего, но из-за этой канализации вообще караул. Вонища, особенно летом, когда ветер в нашу сторону, так жить невозможно. У нас тут есть девчонки, у которых поле затопило, — выпалила 69-летняя Ольга. Она говорила так воодушевленно, словно давно хотела поделиться с кем-то наболевшим. Ольга с мужем живут в одноэтажном доме на той же Советской улице.

Ольга говорит, что больше 50 лет прожила в Вятском Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ольга переехала в Вятское из поселка Некрасовское 50 лет назад — к будущему супругу. Она застала худшие времена села, потому уверена, что сейчас еще хорошо.

Ну так-то ничего. Культурно стало. Ольга жительница Вятского

— Раньше было плохо: ни асфальта не было, ничего. Сейчас получше. Когда переехала, тут еще училище было, у меня мальчишки образование получали, — пустилась в воспоминания жительница села.

К разговору присоединился муж Ольги — 72-летний Валерий. Он вышел на крыльцо в легкой синей олимпийке поверх рубашки.

Валерия устраивает отсутствие канализации. Он провел в Вятском всю жизнь и ничего не собирается менять Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Газ у нас есть, вода в колодце. Я с 52-го года тут живу. Раньше у меня был дом в другом месте, а сейчас мне вот тут построили. Мне нормально, в город не тянет, — прохрипел пенсионер.

Ольга согласно кивнула.

— Тут только в центре водопровод. Но нам и не надо, у нас колодец есть и баня, — рассказала жительница Вятского.

Тут только в центре водопровод. Но нам и не надо, у нас колодец есть и баня. Ольга жительница Вятского

Не у всех в деревне есть собственные скважины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Улыбка сквозь слезы»

Однако не все так довольны дорогами в Вятском, как Ольга. Местная жительница Мария говорит: за красивой картинкой, которую видят туристы, многое вовсе не так радужно.

— Для туристов много музеев, ресторанов, гостиниц, даже спа. Все улыбаются, приветливы. Но улыбка сквозь слезы. За пределами центра, всей этой красоты, настоящий ужас. Мы утопаем в канализации, которая бесхозная. Дороги нечищеные, ледяные. Старики и дети падают и ломают руки и ноги. Но идти-то надо. Так как школа, сад, аптеки, банк — всё в центре. Но до них дойти надо. А это целый квест. И администрации до этого дела нет. Из года в год обращения, звонки, стуки во все возможные места. Но нас не слышат. Или не хотят слышать, — рассказала местная жительница Мария.

Часть зданий в Вятском еще не восстановили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











История с канализацией в селе действительно вызывает вопросы. Представители администрации Некрасовского района сообщили, что за нее ответственен Северный водоканал. Однако там пояснили, что имущество Некрасовского района и соседней от Вятского деревни Кондрево приняли лишь в ноябре 2024 года. То есть два месяца назад.

— Очистные сооружения канализации в указанном населенном пункте в хозяйственное ведение ГП ЯО «Северный водоканал» не передавались, — уточнили в водоканале. — По результатам обследования переданной канализационной сети деревни Кондрево установлено, что данное имущество находится в неудовлетворительном состоянии, технически неисправном состоянии. В настоящее время в связи с отсутствием полного цикла водоотведения в деревне Кондрево отсутствуют договорные отношения с абонентами, подключенными к сети водоотведения, и оплата не начисляется.

Получается, что местная канализация давно пришла в негодность. Но в администрации теперь лишь разводят руками: мол, не наше, и вопросы тоже не к нам.

Жильцы говорят, что канализационные стоки впадают в местную речку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Это всё не для нас»

Чтобы пройти на другую сторону села, вновь нужно миновать центральные улицы. Там в полдень практически нет людей. Несколько рабочих копошатся у местной гостиницы и что-то обсуждают по телефону. Да и пара местных приводит дворы в порядок.

Для жизни в селе зимой лопата — необходимый атрибут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На пустую улицу вышли двое мужчин. Они стремительно шагали в сторону гостиницы и что-то живо обсуждали.

— У села проблем никаких нет, — бойко заявил Владимир. Он представитель компании-подрядчика, которая занимается строительством и отделкой зданий. — Мы тут строим, делаем гостиницу, но сами не живем. А люди… Люди живут тут хорошо, им всем весело.

Владимир приехал работать в Вятское из Сергиева Посада Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Владимир сменил тон с шутливого на серьезный.

Нет, ну правда, тут нормально. Инвестор пришел, вкладывает сюда деньги. Если бы он не пришел, села бы этого не было. Кому оно тут на хрен нужно? Владимир представитель компании-подрядчика, занимающейся строительством в Вятском

— А так — видели? — спа сделали, бассейн. Сейчас делаем гостиницу, плюс общежитие будет для рабочих, — поделился планами Владимир.

— А как же те, кто без водопровода живет? — спрашиваем. — У людей до сих пор колодцы.

— Центральный водопровод здесь есть, а то, что колодцы, — это называется их знаменитая вятская вода. Как огурцы, такая же вода. Вкусная, питьевая.

Вятские огурцы действительно известны многим Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Когда есть-пить нечего, к ним всё равно идут»

Проходит пять минут — и вот мы уже не в центре Вятского, а в той части села, где рассыпаны деревянные домишки и старые бани. Здесь стоит тишина, которую нарушает лишь хруст снега под ногами, а дороги вычищены уже не так тщательно. Видимо, туристы реже забредают.

По всей видимости, здесь жители Вятского должны чистить снег сами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Подобную картину можно увидеть в сотне деревень России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Тропинку приходится вытаптывать самим Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Трудно представить, сколько времени и денег уйдет на реставрацию этих руин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Первомайской улице рядом с руинами купеческой усадьбы, прикрытыми полупрозрачной растяжкой, неторопливо вышагивали две женщины. На наш вопрос о Вятском одна резко повысила голос.

— Не надо снимать нас! Самая красивая деревня! А нам это что дало? — наша собеседница сменила тон. — Всё для нас дорого, и никуда мы не вхожи.

Позади здания есть открытый бассейн с подогревом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











О местном спа, гостинице и ресторанах люди отзываются нелестно. Мол, там всё только для туристов с деньгами.

— Хоть массаж — 3800, это кому, для кого? Мы рады только, что «Пятерочку» открыли, — с обидой в голосе призналась жительница Вятского, не пожелавшая представляться.

По данным прайс-листа в банном городке Вятского, массаж входит в дополнительные услуги. Самый дешевый обойдется в 1200 рублей за 10 минут. Есть еще 3 варианта за 2700. Время то же.

Вид из бассейна на деревню, конечно, колоритный Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вторая женщина заговорчески прошептала:

— Вы только подлянку не делайте. Хоть и не ходим к ним, но многие подрабатывают, когда есть-пить нечего. Людям когда выживать надо, всё равно туда идут.

Некоторым зданиям еще только предстоит реставрация Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ухоженные дома встретились и на другом краю деревни. Правда, добраться до них по заснеженным тротуарам сложно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Работы нормальной нет, один врач»

Елене 52 года. Она полушутя рассказывает, что живет в Вятском с прошлого века. Говорит: проблемы у села действительно есть. Но как их решать, никто не знает.

— Работы нормальной нет. Только горничными идти. Все в город ездят. Больница непутная, один врач только. Анализы раз в неделю. Ни специалистов, никого не приезжает. Все в Ярославле или Некрасовском — за тридевять земель, — вздохнула она.

По словам местных, выбор работы в селе невелик Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











При этом женщина признает: после того как Вятское вошло в Ассоциацию самых красивых деревень России, появились изменения в лучшую сторону.

— Стало почище, дома восстановили. А все эти спа, ресторан нам как-то… Нас туда и не пускают, — вздохнула она. — Дороги… Сделан только центр, туристические тропы.

— А с другими улицами как? — спрашиваем.

— Вы приезжайте весной, сами всё увидите, — грустно усмехнулась Елена.

Зданию справа не помешал бы ремонт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По Вятскому разбросаны небольшие домики и бани Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Вы весной приезжайте и сами всё увидите» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные говорят: хорошего много, но и плохое нужно замечать и исправлять Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Царей липы видели!»

Раньше это здание принадлежало известному в Вятском петербургскому купцу Савельеву Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Неподалеку от спа-комплекса на Первомайской виден небольшой дом, выкрашенный в зеленый цвет. Раньше он был купеческой усадьбой. Теперь же служит дачей для Анатолия Журавлева — ярославского антиквара.

Он купил здание случайно: почти 30 лет назад дал вместе с другом объявление в газету о том, что хотел бы приобрести дачу. Поступил звонок из Вятского. Тогда усадьба была обветшавшей. Но ценитель истории влюбился в это место и решил его восстановить.

— Приезжаю, глянул: деревья какие! Липам по 170 лет! Они царей видели! Ну не в прямом смысле слова, но то время они застали. Крепостное право почти что еще было. Может, там потом вообще кого-то расстреляли. И вот я купил этот дом, маленько восстановил его и вот 26 лет использую как дачу. Но у меня там всё работает, отопление есть, — антиквар охотно повел нас в гости.

Анатолий вложил свои средства в восстановление дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Купеческую усадьбу Анатолий обустроил под стать ее историческому прошлому. Внутри много картин, книг, старинная мебель. По словам антиквара, есть даже экземпляры из затопленного города Мологи.

— Храм вот надо восстанавливать, здесь оба храма — XVIII века. При Екатерине строили. А так приличное село. У храма, кстати, был подземный склеп на три захоронения. Но его разровняли, потому что местные сваливали туда мусор, — рассказал антиквар.

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По словам Анатолия, после того как Вятское стало самым красивым селом России, сюда стало приезжать много туристов и актеров. Даже снимали фрагмент фильма на территории дачи антиквара.

— Здесь столько известных людей побывало. Я бы в жизни, наверное, не увидел их в Ярославле, — покачал головой Анатолий.

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«Мне просто надо сбежать отсюда»

Но сам он больше не хочет быть связанным с Вятским, дом собирается продавать. На уход за усадьбой нужны лишние средства.

Дом надо красить, штукатурить. В доме надо жить. Дом — это живой организм. Анатолий Журавлев антиквар, переделал купеческую усадьбу в дачу