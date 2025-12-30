От слухов до осуждений: как Shaman и Мизулина стали самой обсуждаемой парой года

Источник: Городские медиа

Весь год Shaman и именитая ярославна Екатерина Мизулина не давали покоя поклонникам и любопытным россиянам. В начале года пара никак не комментировала слухи о романе, но подогревала их: то уж больно похожие снимки опубликуют в блогах, то Екатерина появится на концерте Ярослава, а в феврале под крики «Горько» в московской школе Мизулина и Дронов сделали вид, что поцеловались.

Конец слухам пришел в марте, когда со сцены Shaman объявил, что они пара. Правда, внимания к ним от этого меньше не стало, посыпались вопросы: «А когда свадьба?»

Роспись пары была ожидаема, но тем не менее внезапна: кольцами Ярослав и Екатерина обменялись, когда приехали в Донецк на День народного единства. После публикации видео с росписи молодожены получили в свой адрес не только пожелания счастья, но и отхватили критики от Нины Останиной.

«Все эти показные свадьбы в зоне спецоперации — мне кажется, что это не для нас», — сказала глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Shaman заявляет, что уже подустал от пристального внимания.

«Хочется как-то это всё успокоить, но я понимаю, что в любом случае шлейф, вот этот хвост, он будет тянуться. Это понятное дело, но уже как бы вот тут», — показал пальцами на шею певец во время интервью программе «Судьба человека».

Что известно о Екатерине Мизулиной

Екатерина Мизулина родилась в Ярославле в 1984 году, ее родители — кандидат философских наук Михаил Юрьевич и юрист, член Совета Федерации, сенатор РФ Елена Борисовна.

Об образовании ярославны и местах ее работы информация не раскрывается. Известно, что Екатерина училась в Лондоне и Москве. Также однажды она рассказала подписчикам, что школа № 4 в Ярославле для нее «родная». Вероятно, какое-то время глава Лиги безопасного интернета училась именно там.