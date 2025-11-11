НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Бизнес Эксклюзив «Хочется развивать провинцию»: знаменитый российский актер запустил новый бизнес в Ярославле

«Хочется развивать провинцию»: знаменитый российский актер запустил новый бизнес в Ярославле

Роман Курцын рассказал о концепции создания фитнес-зала

5 897
Роман Курцын открыл свой фитнес-зал в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРоман Курцын открыл свой фитнес-зал в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Роман Курцын открыл свой фитнес-зал в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Знаменитый актер Роман Курцын открыл в Ярославле фитнес-зал «Система 11.11». Торжественное открытие прошло днем 11 ноября 2025 года. Как рассказала звезда российского кино в разговоре с 76.RU, идея названия связана с символикой цифр и верой в то, что человек находится на правильном пути.

«Есть такое поверье: если видишь на часах совпадение цифр 11:11, значит, ты в жизни двигаешься правильно, рядом с тобой ангел-спутник. Мы решили, что система будет строиться именно на этой идее — на движении в правильном направлении и мотивации», — объяснил в беседе с 76.RU актер.

40-летний Роман Курцын родом из Костромы, в Ярославль он переехал после поступления в Ярославский театральный институт. В фильмографии актера — более 100 проектов. Многим зрителям он известен по сериалам «Меч» (16+), «Пять минут тишины» (12+), «Корабль» (18+), фильмам «Крым» (16+) и «Огонь» (6+), «Бременские музыканты» (6+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+).

Роман Курцын совместно со своим другом актером Алексеем Карповым открыл в центре Ярославля фитнес-зал | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUРоман Курцын совместно со своим другом актером Алексеем Карповым открыл в центре Ярославля фитнес-зал | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Роман Курцын совместно со своим другом актером Алексеем Карповым открыл в центре Ярославля фитнес-зал

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Оборудован отдельный зал с тренажерами | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUОборудован отдельный зал с тренажерами | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Оборудован отдельный зал с тренажерами

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

По словам Романа, проект призван развивать в Ярославле культуру спорта и здорового образа жизни. Он отметил, что намерен лично участвовать в работе зала и проводить тренировки с посетителями.

«Я сам тренируюсь здесь и помогаю тем, кто обращается за советом. Ярославцы приходят, покупают абонементы, занимаются, иногда тренируемся вместе», — рассказал актер.

Курцын подчеркнул, что зал рассчитан не на массовый поток клиентов, а на более камерный формат, чтобы сохранять комфорт и внимание к каждому посетителю.

Есть помещение для проведения групповых тренировок. Тут же планируются показы фильмов, снятых в Ярославле и области | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЕсть помещение для проведения групповых тренировок. Тут же планируются показы фильмов, снятых в Ярославле и области | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Есть помещение для проведения групповых тренировок. Тут же планируются показы фильмов, снятых в Ярославле и области

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Почему открыл бизнес не в Москве

В Ярославле у Романа Курцына уже работает несколько проектов — школа карате и каскадеров «Бросок Кобры» и общеобразовательная школа «Вместе». Уже несколько лет работает его тренажерный зал на улице Республиканская. Отвечая на вопрос, почему он решил развивать бизнес именно в Ярославле, а не в Москве, актер пояснил, что хочет поддержать родной регион.

«Я живу в этом городе и считаю, что Ярославль — лучший город на земле. Мне важно развивать именно провинцию, а не столицу: в Москве и так всего достаточно. Конечно, если бы я открыл зал там, проект был бы более выгодным — окупаемость быстрая, желающих познакомиться и потренироваться со мной нашлось бы много. Но я хочу развивать свой родной город, и это для меня действительно важно», — отметил Роман Курцын.

Он добавил, что в будущем планирует открыть подобный зал и в родной Костроме.

Зал находится в Мышкинском проезде, 10, в Кировском районе Ярославля | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЗал находится в Мышкинском проезде, 10, в Кировском районе Ярославля | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Зал находится в Мышкинском проезде, 10, в Кировском районе Ярославля

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

«Система 11.11» работает ежедневно с 09:00 до 22:00 | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU«Система 11.11» работает ежедневно с 09:00 до 22:00 | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

«Система 11.11» работает ежедневно с 09:00 до 22:00

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Ранее мы публиковали список проектов, над которыми сейчас работает Роман Курцын.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Роман Курцын Актер Фитнес-зал
