Покорила мировые подиумы и соцсети: история модели из Ярославля, влюбившей в себя Березовского

13 февраля 2026 года известная российская модель Даша Коновалова празднует свой 38-й день рождения. Обладательница титула «Мисс Ярославль — 2009» в юности могла только мечтать о покорении мировых подиумов. У семьи не было возможности продвигать дочь, поэтому Даша решила пробиваться сама. Ну или почти сама. Она уехала из Ярославля в Москву и познакомилась с влиятельными ухажерами, готовыми ради нее на многое.

В этом материале вспоминаем головокружительную историю успеха ярославской звездочки Даши Коноваловой.

Из Ярославля — в столицу

Дарья родилась и выросла в Ярославле в обычной семье: ее родители не имели отношения к шоу-бизнесу или модной индустрии. Как пишет StarHit, мама была начальником цеха на лакокрасочном комбинате, а отец работал слесарем на заводе.

Это фото со Стрелки в Ярославле модель опубликовала у себя в соцсетях в 2013 году

В 2000-е семья переживала трудности, родители развелись. С деньгами было туго, однако это не помешало юной Даше поступить на бюджет одного из ярославских университетов. После первого семестра, в 2007 году, девушка, бросив учебу, уехала покорять столицу.

«Родители стали разводиться и меня немножко упустили из виду. Я все боялась, что они меня не отпустят в Москву, но им было не до меня», — признавалась Даша в интервью Tatler в марте 2020 года.

В столице ей удалось собрать портфолио и заработать первые деньги на моделинге, это помогло ей в дальнейшем отправиться на съемки в Бангкок. В Азии зарплата оказалась выше, за три месяца она получила 18 тысяч долларов.

В 2009-м Дарья вернулась в родной город, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Ярославль». Ей выпал номер 11. На конкурсе они танцевала фламенко, блистала на подиуме в мини и очаровывала зрителей на дефиле в черном купальнике. Так ярославская красавица украла сердца жюри и завоевала корону.

Пиар-роман с Кабановым

С начала модельной карьеры Даша Коновалова нередко становилась героиней светской хроники. Одной из первых обсуждаемых тем вокруг нее был роман с участником группы «Корни» Алексеем Кабановым. Позже сама модель признавалась, что эти отношения во многом были пиар-стратегией.

Роман с влиятельным политиком

Однако самая обсуждаемая глава ее биографии — отношения с олигархом и политиком Борисом Березовским. Они познакомились во время вечеринки в компании влиятельных людей. Выпившая 21-летняя модель эмоционально высказывалась о своей любви к России. По словам Даши, это и привлекло Березовского.

«Я все-таки подпустила его как мужчину, — аккуратно признавалась в том же интервью Tatler спустя годы Даша. — Он был очень обаятельный, хоть и взрослый. Я думала, ему 55, оказалось — 63. Я вообще не понимала, что происходит. Вихрь какой-то».

У Коноваловой с Березовским завязались серьезные отношения, которые длились около полутора лет. Даша даже знакомила влиятельного ухажера с мамой. Весь их роман сопровождался красивыми ухаживаниями и щедрыми подарками, были путешествия и прогулки на яхтах.

Помню, однажды Борис поставил мне в паспорт какой-то штампик, дающий право на пребывание сутки или двое в Англии без визы. Плохо понимаю, как ему это удалось. Я вышла в Лондоне, увидела Биг-Бен. Это было так здорово. Даша Коновалова модель

По словам самой Дарьи, Березовский дважды делал ей предложение, но свадьба так и не состоялась. Отношения с олигархом были непростыми: они сопровождались эмоциональными качелями и несколькими неудачными беременностями. Во многом эти переживания стали причиной разрыва в 2011-м.

23 марта 2013 года Борис Березовский скончался. Даша в этом время уже находилась в отношениях с Кириллом Шейхаметовым, сыном основателя сети ресторанов «Якитория». На похоронах экс-бойфренда она не появилась.

Родила двоих детей

Отношения с Кириллом Шейхаметовым стали для модели новым этапом в жизни. После двух лет совместной жизни, в 2014 году, у них родился первый ребенок. Но вскоре пара рассталась — не смогла пережить кризис. Спустя три года порознь их чувства вспыхнули вновь. Даша и Кирилл сошлись, и в 2017 году у них родилась вторая дочь. До 2020 года пара была вместе. Но в период ковида модель сообщила о расставании.

С тех пор Дарья не рассказывала о бойфрендах, зато активно делилась с подписчиками образами с фотосессий и кадрами из путешествий.

Наряды Коноваловой не всегда вызывали у публики восхищение: маму двух дочек нередко упрекают в чрезмерной откровенности. Но вряд ли модель волнует мнение общественности — меньше выкладывать горячих фото она не стала.

Сейчас Даша Коновалова живет на два города — Москва и Нью-Йорк, продолжает модельную карьеру и активно ведет соцсети, оставаясь одной из самых обсуждаемых звезд Ярославля.