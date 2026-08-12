«Налейте хоть 10 литров — мы свалим». Туристы не могут вернуться домой с отдыха из-за дефицита бензина в Сочи и в Абхазии

По нулям Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Сочи — бензиновый кризис. Несмотря на все заверения городских властей, что топливо на курорте есть, заправиться невозможно уже четвертый день. Очереди к АЗС создают пробки на улицах. Люди ночуют у автозаправочных станций, чтобы заправиться. Туристы не могут уехать домой с отдыха. Жители и отдыхающие из Абхазии, где вообще нет работающих заправок, едут в Россию в надежде залить хоть немного топлива. Журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич на последнем бензине проехалась по заправкам Сочи и узнала, что там происходит.

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Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и гостей курорта не создавать ажиотаж и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Замглавы Сочи Вячеслав Бауэр связывает топливный дефицит с логистическими нарушениями в поставке топлива крупными операторами, которые ввели лимиты на отпуск топлива на АЗС.

— Провели оперативное совещание с операторами автозаправочных станций. Определили, что для информирования граждан возможно воспользоваться их ресурсами. Можно на сайте или в мобильном приложении оператора увидеть, на какой АЗС есть топливо и каких марок. Хочу отметить, что в связи с ограниченными лимитами и поставками топлива без лишней необходимости жителям Сочи не передвигаться на личном транспорте, — заявил Бауэр.

Страдают только физические лица, утверждает чиновник. Юрлица, оперативные и коммунальные службы получают топливо без лимитов по топливным картам. Общественный транспорт и спецтехника обеспечены горючим в полном объеме. Операторы АЗС корректируют поставки и перераспределяют объемы между станциями. После восстановления графика поставок ограничения будут пересмотрены.

По данным мэрии, 12 августа в Сочи работают 52 АЗС.

В наличии:

АИ-100 — на 14 АЗС;

АИ‑95 — на 33 АЗС;

АИ‑92 — на 35 АЗС;

ДТ — на 43 АЗС;

сжиженный газ — на 14 АЗС.

На 13 АЗС «Лукойл» и на 2 АЗС «Роснефть» горючее реализуется только по топливным картам.

На АЗС «Роснефть» действуют лимиты — не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на одну машину, а для станций, расположенных на трассах, эти объемы увеличены до 50 и 300 литров соответственно. На заправках «Лукойл» допустимый объем составляет до 40 литров бензина и 60 литров дизтоплива на автомобиль.

Еще две АЗС временно приостановили отпуск топлива, а четыре станции находятся на плановом ремонте.

— Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Об изменениях ситуации будем сообщать дополнительно, — говорится в сообщении.

Про создание «искусственного ажиотажа» особенно обидно. Отсутствие бензина на большинстве АЗС — это искусственный ажиотаж? А каким образом можно закупать топливо впрок, если в канистры уже давно не наливают? Тут хоть 20 литров бы добыть, не до хорошего.

Еще на прошлой неделе сеть «Лаба» продавала 92-й по 120 рублей за литр, а теперь закрыта Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

9 часов в ожидании бензина

Корреспондент SOCHI1.RU объездила все заправки в Сириусе и Адлере и ни на одной не обнаружила топливо. Даже коммерческие АЗС, которые продавали бензин в два раза дороже, закрыты.

— Я проехал весь Сочи от Лазаревки, нигде не смог заправиться, — рассказывает местный житель Ашот Караханян. Его мы встретили на АЗС «Роснефти» в Сириусе накануне днем. Отсюда ехать уже некуда, да и не на чем: лампочка в его автомобиле уже горит.

— Сказали, в 21:00 будет бензин. Вот сижу на жаре и буду ждать, вернуться домой невозможно без бензина. Работа встала, никакого заработка. Мы не можем привезти домой газ, питьевую воду, в нашем СНТ водопроводную пить нельзя, — рассказывает Ашот.

Мы связались с ним сегодня утром, говорит, что только ночью удалось залить в бак 20 литров, под утро он вернулся домой. В ожидании бензина Ашот провел почти 9 часов. Он таксист, сейчас, в самый сезон, вынужден сидеть дома. Кредиты и ипотека, видимо, сами себя оплатят.

Очередь на АЗС на улице Транспортной в Сочи Источник: Ева Снегина

Автомобиль на приколе

Житель Сочи Андрей Теплов колесил по городу в поисках бензина несколько часов, но его нигде не было. По пути у него кончилось топливо, и автомобиль встал на трассе.

— Датчик показывал, что бензин еще есть, а его уже не было. Встал на аварийке перед Хостой. Ко мне подъезжали люди, пытались помочь. Но с бензином у всех проблемы. А потом парень остановился и 10 литров из канистры мне отлил, даже денег не взял. Я не взял его номер телефона, растерялся. Спасибо, Витя, тебе большое человеческое, что не проехал мимо, — говорит Андрей. Этого бензина хватило, чтобы вернуться домой. Сегодня автомобиль стоит на приколе, а он пересел на велосипед. Но на нем не заработаешь.

— Сегодня активно мониторю, где быстро установить на автомобиль газовое оборудование. Оказалось, там сейчас ажиотаж. И цены выросли — больше 100 тысяч рублей всё удовольствие, но еще и ждать нужно. Однозначно нужен газ, я так понимаю, проблемы с бензином надолго, — говорит Андрей. Водители создают каналы, где делятся опытом, где есть топливо. При этом наличие бензина на заправке не говорит о том, что получится залить в бак хоть сколько-то.

— На АЗС было топливо в наличии (92-й, 95-й), но по распоряжению с целью экономии запрещено было его продавать до 07:00. На горячей линии сказали, что сеть такого распоряжения не издавала. Люди стояли у АЗС с 2–3 ночи, там было топливо, но, так как его начали отпускать только в 07:00, образовалась пробка 40+ машин. Что за гений придумал так сдержать спрос? — пишет пользователь в телеграм-канале «Бензиновая истерия Сочи».

Туристы стоят в очередях, чтобы уехать домой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Мы хотим домой»

Автотуристы попали. Уехать из Сочи сейчас невозможно. Они стоят в многокилометровых очередях.

— Нам казалось, что автомобиль сейчас самый доступный транспорт, на котором можно добраться в Сочи. На поезд билетов купить не смогли, на самолет — очень дорогие. Теперь мы буквально в заложниках. Пришлось продлевать проживание в отеле, благо свободные места есть. Мне завтра нужно выходить на работу, а мы не можем добыть бензин. Главное, никакой информации, когда это кончится. Мы просто хотим домой, но, когда мы там окажемся, непонятно, — рассказал корреспонденту SOCHI1.RU турист из Кемеровской области Игорь Стариков.

Отдыхающий из Миасса Геннадий Кузнецов считает, что туристам должны выдавать бензин без всяких очередей.

— Налейте хоть 10 литров — мы свалим. Разбирайтесь здесь сами. Но вы зовете людей на отдых, а элементарным обеспечить не можете. Мы третьи сутки стоим в очередях. Еще ни разу не заправились. Видимо, придется бросать машину здесь и лететь домой на самолете, — негодует Геннадий.

В Абхазии на заправках вообще нет топлива, сообщают автотуристы, отдыхающие в республике. Накануне на границе собралась огромная пробка. Все надеялись, что смогут заправиться в Сочи.

— Простояли на границе почти четыре часа. Выехали в Сочи, а бензина нет. Вернуться в Абхазию не можем, потому что нет топлива. Просто стоим у рандомной «Роснефти» и ждем, что привезут и начнут продавать. Мы в безвыходной какой-то ситуации. Не отдых, а квест, — рассказал турист из Москвы Станислав Ельников.

Минэнерго республики сообщает, что с 15 июля по 10 августа Россия направила в Абхазию 2300 тонн бензина.

— Весь ресурс был направлен на обеспечение потребностей жителей, госучреждений и туристов, — сообщает пресс-служба Минэнерго Абхазии.