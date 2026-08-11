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Развлечения Будет видно 12 минут: ярославцы смогут увидеть редкое солнечное затмение — когда

Будет видно 12 минут: ярославцы смогут увидеть редкое солнечное затмение — когда

Астрономическое явление случится 12 августа

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Во сколько начнется солнечное затмение 12 августа | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВо сколько начнется солнечное затмение 12 августа | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Во сколько начнется солнечное затмение 12 августа

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

12 августа жители Центральной России смогут наблюдать удивительное астрономическое явление — солнечное затмение. Это событие многие ждали с 2015 года, тогда, 20 марта, Солнце закрыло 2/3 Луны. И вот спустя 11 лет удастся вновь наблюдать «черное солнце». Стать свидетелями астрономического события смогут и жители Ярославской области.

В культурно-просветительском центре им. В. В. Терешковой рассказали 76.RU, что из себя представляет явление и как за ним наблюдать.

«На самом заходе Солнца»

В этом году условия для наблюдения, по словам астрофотографа и заведующего сектором Александра Чернышева, не самые благоприятные.

«Затмение начнется на самом заходе Солнца, за несколько минут до его захода за горизонт. Лунный диск начнет закрывать Солнце в 20:01, а в 20:07 Солнце уже будет заходить за горизонт. То есть в Ярославле будут видны лишь частные фазы солнечного затмения», — пояснил эксперт.

Получше ситуация будет в Рыбинске. Здесь затмение можно будет наблюдать в течение 12 минут.

Но Ярославская область в этом плане проигрывает северным регионам. Например, в Архангельской области условия для наблюдения значительно лучше: затмение будет видно с 18:51 и до захода солнца в 20:40.

Солнечное затмение можно наблюдать на западе и севере Европы и на крайнем севере Азии. В Европейской части России частное затмение начнется около 20 часов по московскому времени и будет видно в северо-западных и северных районах, где Солнце в это время еще не успеет зайти за горизонт.

«Луна закроет значительную часть Солнца, около 80%. Солнце будет наблюдаться в виде серпика рожками вниз», — рассказал Александр Чернышев.

В каких городах будет видно солнечное затмение

  • Анадырь — с 19:28 до 20:18. Наибольшая фаза — 0,62;

  • Архангельск — с 19:50 до 20:41. Наибольшая фаза — 0,83;

  • Брянск — с 20:09 до 20:14. Наибольшая фаза — 0,10;

  • Великий Новгород — с 20:02 до 20:47. Наибольшая фаза — 0,79;

  • Вологда — с 19:58 до 20:15. Наибольшая фаза — 0,33;

  • Калининград — с 20:11 до 21:03. Наибольшая фаза — 0,85;

  • Калуга — с 20:06 до 20:11. Наибольшая фаза — 0,09;

  • Кострома — с 20:00 до 20:05. Наибольшая фаза — 0,10;

  • Москва — с 20:04 до 20:09. Наибольшая фаза — 0,12;

  • Мурманск — с 19:44 до 21:28. Наибольшая фаза — 0,84;

  • Нарьян-Мар — с 19:41 до 20:20. Наибольшая фаза — 0,73;

  • Певек — с 18:45 до 20:28. Наибольшая фаза — 0,74;

  • Петрозаводск — с 19:56 до 20:47. Наибольшая фаза — 0,83;

  • Псков — с 20:04 до 20:55. Наибольшая фаза — 0,83;

  • Санкт-Петербург — с 20:00 до 20:51. Наибольшая фаза — 0,83;

  • Смоленск — с 20:08 до 20:29. Наибольшая фаза — 0,41;

  • Тверь — с 20:03 до 20:21. Наибольшая фаза — 0,35;

  • Уэлен — с 18:38 до 20:19. Наибольшая фаза — 0,58;

  • Ярославль — с 20:00 до 20:08. Наибольшая фаза — 0,15.

Фаза солнечного затмения — степень покрытия диска Солнца Луной.

Данные могут служить ориентиром и для близлежащих территорий.

«Комфортного для глаз уровня»

Посмотреть на солнечное затмение и не защитить при этом глаза — не самая лучшая идея. Астрофотограф рекомендует использовать специализированные солнечные светофильтры.

«С другой стороны, затмение 12 августа 2026 года будет низко над горизонтом — легкая дымка или полупрозрачная облачность может значительно снизить яркость нашего дневного светила до вполне комфортного для глаз уровня», — отметил Александр Чернышев.

Следующего ждать год

Несмотря на то что в 2015 году датой следующего солнечного затмения считали август 2026-го, такие явления происходят довольно часто — в среднем два-три раза в год.

За 100 лет в среднем происходит 160 частных, 63 полных и 14 кольцеобразных затмений.

Как рассказал Александр Чернышев, последнее частное затмение с фазой 0,12 (Луна закрыла небольшую часть солнечного диска) произошла 29 марта 2025 года. Следующее такое же явление ждать еще год, оно будет 2 августа 2027 года.

«1 июня 2030 года ярославцы смогут увидеть значительное частное солнечное затмение с фазой 0,77. А вот полное солнечное затмение жители нашего города увидят нескоро — лишь 25 мая 2142 года», — поделился эксперт.

Кстати, август для ярославцев выдастся по-настоящему богатым на астрономические явления. Какие события ждать в последний месяц лета — смотрите в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Астрономия Планетарий Солнечное затмение
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Комментарии
4
Гость
8 августа, 11:06
Все срочно в Архангельскую область. Если будет бензин...
Гость
7 августа, 22:37
Будет дождь и облачно, поэтому ничего не увидите
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Гость
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