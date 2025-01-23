«Ваксман плачет на небесах. Рыдает!»: известный ярославский актер высказался о ликвидации камерного театра

Сооснователь камерного театра прокомментировал информацию о его ликвидации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сооснователь Ярославского камерного театра Владимир Гусев прокомментировал информацию о ликвидации юрлица организации. В разговоре с 76.RU актер отметил, что очень переживает за будущее театра.

— Это может очень плохо повлиять на работу театра, потому что своего здания у нас нет, название формальное, получается. Нас под ТЮЗ отдали.

Получается, театра-то у нас нет. Владимир Гусев актер, сооснователь камерного театра в Ярославле

Камерный театр был первым и единственным частным театром в Ярославле. Его основали в начале 2000-х три друга: Юрий Ваксман, Владимир Гусев и режиссер Владимир Воронцов. Весной 2024 года из-за инфаркта скончался Юрий Ваксман, а через два месяца после этого — Владимир Воронцов. Эти потери для театра стали судьбоносными.

Камерный театр в основном финансировал Юрий Ваксман. После его смерти было принято решение, что театр перейдет в государственную собственность. А здание на улице Свердлова, 9, признали небезопасным. Осенью театр базировался на сцене ДК «Строитель» на Пятерке. С января 2025 года труппа переехала на малую сцену ТЮЗа. Это значительным образом повлияло на работу театра.

— Мы играем спектакли, но очень мало, потому что площадка на ремонте. А в ДК «Строитель» у нас декорации не встают. В здании, которое у нас было, мы могли целый сезон играть спектакли. Но его уже куда-то обогревают. Очень печальна судьба великого камерного театра, который за 25 лет столько наград по всей России получил, — с грустью отметил Владимир Гусев.

Что касается названия камерного театра, оно, вероятнее всего, останется, но как структурное подразделение ТЮЗа.