«Ваксман плачет на небесах. Рыдает!»: известный ярославский актер высказался о ликвидации камерного театра

Сооснователь Ярославского камерного театра Владимир Гусев прокомментировал информацию о ликвидации юрлица организации. В разговоре с 76.RU актер отметил, что очень переживает за будущее театра.
— Это может очень плохо повлиять на работу театра, потому что своего здания у нас нет, название формальное, получается. Нас под ТЮЗ отдали.
Получается, театра-то у нас нет.
Камерный театр был первым и единственным частным театром в Ярославле. Его основали в начале 2000-х три друга: Юрий Ваксман, Владимир Гусев и режиссер Владимир Воронцов. Весной 2024 года из-за инфаркта скончался Юрий Ваксман, а через два месяца после этого — Владимир Воронцов. Эти потери для театра стали судьбоносными.
Камерный театр в основном финансировал Юрий Ваксман. После его смерти было принято решение, что театр перейдет в государственную собственность. А здание на улице Свердлова, 9, признали небезопасным. Осенью театр базировался на сцене ДК «Строитель» на Пятерке. С января 2025 года труппа переехала на малую сцену ТЮЗа. Это значительным образом повлияло на работу театра.
— Мы играем спектакли, но очень мало, потому что площадка на ремонте. А в ДК «Строитель» у нас декорации не встают. В здании, которое у нас было, мы могли целый сезон играть спектакли. Но его уже куда-то обогревают. Очень печальна судьба великого камерного театра, который за 25 лет столько наград по всей России получил, — с грустью отметил Владимир Гусев.
Что касается названия камерного театра, оно, вероятнее всего, останется, но как структурное подразделение ТЮЗа.
— Ярославский камерный театр имени Ваксмана как отдельное творческое структурное подразделение ТЮЗа, — объяснил в беседе с 76.RU Владимир Гусев. — Я думаю, Юрий Михайлович Ваксман плачет на небесах. Рыдает.