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Город эксклюзив «Ваксман плачет на небесах. Рыдает!»: известный ярославский актер высказался о ликвидации камерного театра

«Ваксман плачет на небесах. Рыдает!»: известный ярославский актер высказался о ликвидации камерного театра

Публикуем комментарий Владимира Гусева

1 108
12 комментариев

Сооснователь камерного театра прокомментировал информацию о его ликвидации

Источник:

Сооснователь Ярославского камерного театра Владимир Гусев прокомментировал информацию о ликвидации юрлица организации. В разговоре с 76.RU актер отметил, что очень переживает за будущее театра.

— Это может очень плохо повлиять на работу театра, потому что своего здания у нас нет, название формальное, получается. Нас под ТЮЗ отдали.

<p>Владимир Гусев</p><p>Владимир Гусев</p>

Получается, театра-то у нас нет.

Камерный театр был первым и единственным частным театром в Ярославле. Его основали в начале 2000-х три друга: Юрий Ваксман, Владимир Гусев и режиссер Владимир Воронцов. Весной 2024 года из-за инфаркта скончался Юрий Ваксман, а через два месяца после этого — Владимир Воронцов. Эти потери для театра стали судьбоносными.

Камерный театр в основном финансировал Юрий Ваксман. После его смерти было принято решение, что театр перейдет в государственную собственность. А здание на улице Свердлова, 9, признали небезопасным. Осенью театр базировался на сцене ДК «Строитель» на Пятерке. С января 2025 года труппа переехала на малую сцену ТЮЗа. Это значительным образом повлияло на работу театра.

— Мы играем спектакли, но очень мало, потому что площадка на ремонте. А в ДК «Строитель» у нас декорации не встают. В здании, которое у нас было, мы могли целый сезон играть спектакли. Но его уже куда-то обогревают. Очень печальна судьба великого камерного театра, который за 25 лет столько наград по всей России получил, — с грустью отметил Владимир Гусев.

Что касается названия камерного театра, оно, вероятнее всего, останется, но как структурное подразделение ТЮЗа.

— Ярославский камерный театр имени Ваксмана как отдельное творческое структурное подразделение ТЮЗа, — объяснил в беседе с 76.RU Владимир Гусев. — Я думаю, Юрий Михайлович Ваксман плачет на небесах. Рыдает.

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Комментарии
12
Гость
1 час
Нам не нужны театры - это слишком дорого. Нам нужны кабаки, потому, что они окупаются. Это рынок! Это то, за что мы боролись в 90 е, и получили.
Гость
1 час
На Шинник есть, на Локомотив есть, а вы просто не вписались в Рыночек. Отдадут под шахматный клуб. В Ярославской области это модно.
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